Bitcoin hoje 16/10: corte de juros do Fed pode impulsionar recuperação?

As apostas em um novo corte de juros pelo Federal Reserve (Fed) chegam a 96,7%.

Historicamente, outubro tem sido um dos meses mais fortes para o Bitcoin, com ganhos médios de 20% desde 2019.

Com instituições detendo mais de US$ 117 bilhões na criptomoeda, cresce o otimismo por uma possível alta no fim do mês.

Apostas em corte do Fed sobem para 96,7%

Traders se preparam para um possível corte de juros pelo Federal Reserve.

Segundo o CME FedWatch, o mercado precifica 96,7% de chance de redução de 25 pontos-base, levando a taxa de 4% – 4,25% para 3,75% – 4%.

Esse corte seria o primeiro movimento de afrouxamento em mais de um ano.

O gesto sinaliza mudança de postura, com estímulo ao crescimento em meio a dados econômicos mais fracos.

Nesse sentido, custos de empréstimo menores geralmente aumentam a liquidez e fortalecem o apetite por risco, beneficiando ativos como o BTC.

Desde 2019, outubro entrega em média 20% de valorização e retorno mediano de 15%.

Assim, o cenário abre espaço para uma recuperação no fim do mês.

Empresas ampliam reservas e somam US$ 117 bilhões em Bitcoin hoje

Em suma, o sentimento institucional também está melhorando.

Segundo o Relatório de Adoção Corporativa de Bitcoin da Bitwise, empresas públicas agora detêm 1,02 milhão de BTC, avaliados em US$ 117 bilhões. Isso representa alta trimestral de 28%.

Quase 48 companhias adicionaram a criptomoeda aos seus balanços no terceiro trimestre, elevando o total para 172, crescimento de 38,7% em relação ao período anterior.

Na liderança, a Strategy detém 640.031 BTC, seguida por MARA Holdings (52.850 BTC), XXI (43.514 BTC), Metaplanet (30.823 BTC) e Bitcoin Standard Treasury Company (30.021 BTC).

A maior compra foi feita pela Strategy, que adquiriu 40.000 BTC apenas no último trimestre.

Esse movimento mostra que as corporações encaram o Bitcoin como ativo estratégico de reserva, não apenas especulativo.

A narrativa de mudança do Fed, somada à expansão da adoção institucional, pode reforçar o momento de recuperação até novembro.

Desse modo, caso o corte se confirme, o BTC pode firmar suporte acima de US$ 110.000.

Nesse cenário, uma quebra de resistência pode levá-lo a US$ 120.000 no quarto trimestre, com retorno da liquidez e maior demanda corporativa.

Bitcoin hoje ganha força acima do suporte em US$ 109.000

O Bitcoin se mantém próximo de US$ 111.300, após reagir do suporte em US$ 109.600. Esse patamar, testado várias vezes em outubro, continua atraindo compradores e sugere reversão.

No gráfico de 1 hora, o BTC ainda enfrenta uma linha de tendência de baixa a partir de US$ 122.000.

A resistência está em US$ 112.700 – US$ 113.000, onde a média móvel de 20 períodos tenta cruzar acima da de 50.

Um rompimento confirmado pode levar o preço a US$ 114.600, US$ 116.100 e até US$ 117.600, alinhando-se a níveis de Fibonacci.

O RSI em 48 aponta divergência altista inicial, indicando redução da pressão vendedora.

Gráfico do Bitcoin (BTC) no TradingView

Os padrões de candles, especialmente os Dojis recentes, mostram hesitação antes de uma possível reversão.

Um movimento sustentado acima de US$ 112.700 confirmaria a força compradora. Já uma queda abaixo de US$ 109.600 abriria espaço para US$ 107.300.

Sobretudo, se a reversão se confirmar, o Bitcoin pode retomar um canal altista mais amplo.

Esse cenário abriria caminho para testar US$ 117.600, reforçando a confiança antes de uma nova tendência de alta.

Ponto de vista do CryptoNews BR

Na minha visão, outubro continua sendo um mês-chave para o Bitcoin. O histórico de fortes ganhos não pode ser ignorado, ainda mais com a expectativa de corte de juros pelo Fed.

Vejo esse cenário como combustível extra para a liquidez entrar no mercado. Além disso, a crescente adoção institucional reforça a ideia do BTC como ativo de reserva.

Para mim, a zona acima de US$ 110.000 é decisiva.

Por fim, se houver rompimento consistente, acredito que veremos um movimento acelerado em direção a US$ 120.000 ainda neste trimestre.