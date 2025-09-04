Adeus papelada! Paraná prepara registro de carros em blockchain

Paraná prepara registro de carros em blockchain com Passaporte Digital, reduzindo fraudes e eliminando burocracia no setor automotivo.

O Paraná pode colocar os carros em blockchain e deu um passo importante rumo à digitalização completa do setor automotivo.

Nesta terça-feira (02/09), o Instituto de Tecnologia do Paraná (Tecpar) e o Departamento de Trânsito do Paraná (Detran-PR), em parceria com instituições financeiras e tecnológicas, discutiram a criação de um Passaporte Veicular Digital.

A iniciativa prevê o uso de blockchain para registrar todos os dados dos veículos, substituindo processos burocráticos e vulneráveis a fraudes.

A proposta consiste em transformar cada carro em um ativo digital único, garantindo que seu histórico fique registrado de maneira imutável, transparente e rastreável.

Dessa forma, a mudança tem como objetivo reduzir práticas comuns de adulteração de quilometragem, falsificação de laudos e omissão de informações em transferências de propriedade.

O Tecpar, junto da empresa tecnológica Vetrii, deve cuidar da infraestrutura técnica da plataforma.

Já o Banco BV, que participa do consórcio Drex oferecerá suporte em inovação financeira.

De acordo com Eduardo Marafon, diretor-presidente do Tecpar, a proposta reforça o papel do instituto como referência em certificação e tecnologia.

Assim, ele destacou que a iniciativa busca criar uma cadeia de confiança robusta, beneficiando diretamente o cidadão.

Carros em blockchain no Detran-PR

Diretor-presidente Eduardo Marafon participa de reunião com o presidente do Detran-PR Santin Roveda e representantes da empresa Vetrii e Banco BV no TECPAR; Curitiba; Paraná; Brasil; Foto: Hedeson Alves/TECPAR

De acordo com Santin Roveda, presidente do Detran-PR, a tokenização é um passo decisivo para a transformação digital do órgão.

Atualmente, a transferência de veículos exige a emissão manual da ATPV-e (Autorização para Transferência de Propriedade do Veículo), um processo burocrático e lento.

Com o Passaporte Digital, a consulta ao histórico e a transferência de propriedade ocorreriam de forma automática, rápida e segura.

Roveda afirmou que a integração da blockchain ao sistema do Detran tornará os processos mais eficientes e transparentes, protegendo os motoristas e aumentando a credibilidade do setor automotivo.

Dessa forma, ele ainda ressaltou que o Paraná poderá se tornar referência nacional ao adotar a tecnologia, colocando o estado na linha de frente da inovação.

A iniciativa também abriria espaço para novos serviços integrados. Montadoras, seguradoras, bancos e concessionárias teriam acesso a um banco de dados confiável sobre cada veículo.

Assim, isso reduziria custos, aumentaria a rastreabilidade e permitiria ofertas personalizadas ao longo da vida útil do automóvel.

Benefícios para cidadãos e empresas

Do ponto de vista da população, o Passaporte Veicular Digital significa mais agilidade, menos burocracia e maior segurança.

As transferências de veículos ocorreriam em menos tempo, com redução de custos informais e maior proteção contra golpes.

Já para as empresas, a tokenização possibilitaria integração automática de informações, ampliando a confiabilidade de processos de financiamento, seguros e manutenção.

Os próximos passos envolvem a realização de projetos-piloto para testar o fluxo completo de tokenização.

A ideia é simular desde o registro inicial até a transferência de propriedade, verificando a eficiência da tecnologia em casos reais.

Estiveram presentes na reunião, além de Marafon e Roveda, diretores do Tecpar como Lanes Randal Prates Marques, Celso Kloss e Iram de Rezende.

Representando o Detran-PR, participou Ismael de Oliveira, diretor de Tecnologia e Informação.

Pelo Banco BV, compareceram João Gianvecchio e Victor Hugo Gonçalves, enquanto a Vetrii esteve representada por Fabiano Falvo e André Giroldo.

