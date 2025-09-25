Altseason? Criptomoeda sobe 63% e XRP e Zcash se recuperam

Mercado volta a apresentar momentos de valorização com ganhos superiores a 60% para o Avantis.

Por que confiar em nós? Por mais de uma década, o Cryptonews cobre a indústria de criptomoedas, com o objetivo de fornecer insights informativos aos nossos leitores. Nossos jornalistas e analistas possuem vasta experiência em análise de mercado e tecnologias de blockchain. Nossa equipe se esforça diariamente para manter altos padrões editoriais, focando na precisão factual e na reportagem equilibrada em todas as áreas - desde criptomoedas e projetos de blockchain, até eventos da indústria, produtos e desenvolvimentos tecnológicos. Nossa presença contínua na indústria reflete nosso compromisso em fornecer informações relevantes no mundo em evolução dos ativos digitais. Leia mais sobre o Cryptonews.

A altseason continua a girar em torno de criptomoedas com liquidez e catalisadores claros como o XRP. Os traders não correm atrás de qualquer token, mas concentram-se em moedas ligadas à privacidade, pagamentos e acesso a exchanges.

Esse movimento impulsionou projetos como o Zcash (ZEC), Ripple (XRP) e Avantis (AVNT), cada um por motivos distintos, entre narrativas antigas e novos eventos.

A última semana mostrou que a altseason não depende de ralis amplas. Assim, ela costuma se formar com participação focada em tokens onde narrativa e volume se encontram.

Portanto, o Zcash avançou com o interesse renovado em redes de privacidade. Enquanto isso, o XRP ganhou força com o sentimento ligado a pagamentos e decisões jurídicas.

Já o avantis disparou 63% no fechamento diário. A grande valorização aconteceu após listagens simultâneas em exchanges globais. Juntos, eles mostram como a altseason se desenrola no fim de setembro.

Altseason e Zcash (ZEC): criptomoeda de privacidade

O Zcash é negociado por cerca de US$ 58,3, com volume diário acima de US$ 150 milhões e oferta circulante de cerca de 16 milhões de ZEC. Assim, o token subiu 7% em 24 horas, rompendo uma zona de resistência que segurava o preço há semanas.

Agora, o movimento coincide com maior atenção às funções de privacidade. Comentários de mercado apontam para o aumento no uso de transações protegidas e entrada de fluxo varejista em exchanges que listam ZEC.

📚Neste artigo, apresentamos a nossa previsão de preço Ripple (XRP), assim como as estimativas de outros especialistas.

Por outro lado, traders técnicos destacam que o rompimento de US$ 55 atraiu lances mais fortes. Ou seja, sinal de apetite renovado por volatilidade em uma moeda que combina transferências transparentes e protegidas.

Mas, o Zcash ainda está bem abaixo dos seus recordes. Dessa forma, seu retorno às telas da altseason mostra que os traders seguem vendo valor em tokens de privacidade.

Contudo, se a liquidez continuar alta, ZEC pode seguir como alvo de rotação.

XRP: pagamentos puxam altseason

O XRP atingiu a cotação de US$ 2,83, com valor de mercado de US$ 170 bilhões e volume diário na casa dos bilhões. O token subiu nas últimas sessões com a nova atenção ao posicionamento jurídico da Ripple.

Preço do XRP (Reprodução: CoinMarketCap)

Além disso, sua atuação em soluções de pagamentos transfronteiriços impulsiona a criptomoeda na altseason.

Os fluxos institucionais voltaram a aparecer, e os mercados de derivativos mostram maior posicionamento em pares de XRP.

Por ser um dos ativos mais líquidos fora BTC e ETH, o token costuma absorver capital quando os traders buscam exposição a grandes altcoins durante a altseason. Assim, esse padrão se repete, com volume consistente sustentando o preço.

A estabilidade relativa do XRP frente a tokens menores o torna atraente como complemento a apostas mais voláteis da altseason. Portanto, ele funciona como a peça do setor de pagamentos quando a liquidez gira para além dos lançamentos especulativos.

Avantis (AVNT): listagens aceleram a alta

Avantis é negociada perto de US$ 1,8, com valor de mercado de US$ 470 milhões e volume diário acima de US$ 1 bilhão. O token disparou 63% nos últimos sete dias, entre as maiores altas da semana.

A alta veio com listagens coordenadas em várias exchanges. Binance, Upbit e Bithumb abriram mercados spot de AVNT quase ao mesmo tempo. Ou seja, dando ao token acesso imediato a liquidez profunda na Ásia e em plataformas globais.

A Coinbase também incluiu AVNT entre seus pares mais negociados, confirmando a escala da atividade.

A demanda varejista foi decisiva, com os livros de ordens mostrando forte compra nos primeiros dias de listagem.

Agora, o avantis mostra como o acesso coordenado em diferentes mercados pode gerar momentum rapidamente e transformar uma nova listagem em destaque nos fluxos da altseason.

Perspectiva da altseason

Zcash, XRP e avantis mostram a natureza em camadas da altseason. ZEC voltou como aposta em privacidade. XRP oferece liquidez estável ligada a pagamentos e fluxos institucionais. Já a criptomoeda AVNT prova como listagens bem coordenadas podem gerar fortes ganhos.

Com isso, a altseason cresce nesses diferentes canais. Privacidade, pagamentos e listagens puxam grupos distintos de traders, mas todos contribuem para a rotação seletiva que marca essa fase do mercado.