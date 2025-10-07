Altseason coloca Sonic, Stacks e Bittensor no radar dos traders

Cryptonews Notícias de Altcoin

Temporada de grande valorização favorece criptomoedas que apresentam alta superior a 10% no fechamento diário.
Último update: 
Nova temporada de valorização cripto

A altseason favorece tokens com novos catalisadores e liquidez suficiente para sustentar os movimentos.

Agora, os traders concentram-se em ativos cujos incentivos, marcos de protocolo ou fluxos de categoria podem ser verificados em painéis públicos.

E criptomoedas como o Sonic (S), Stacks (STX), Bittensor (TAO) cumprem esses critérios.

Assim, cada um tem um fator atual que explica os movimentos do dia, apoiado por páginas em tempo real e atualizações recentes.

Traders de olho no Sonic (S) durante a altseason

O Sonic é precificado por volta de US$ 0,30, com alta de 10% nas últimas 24 horas.

A plataforma do CoinMarketCap mostra o token nesse patamar, com forte volume, mantendo-o entre os destaques durante a sessão.

O interesse vem de novos incentivos e financiamento.

Uma atualização publicada esta semana detalha uma campanha de negociação e staking de US$ 1 milhão voltada para pares principais.

Desse modo, isso incentiva os participantes a aportar liquidez, após o anúncio de financiamento no fim de setembro para a SegaSwap.

A plataforma expandiu a liquidez na Sonic SVM.

Esses fatores explicam por que a atividade permanece sólida durante a alta recente da criptomoeda.

As páginas do TradingView para os pares SONIC confirmam a ação, mostrando o token acima das faixas recentes enquanto os incentivos continuam.

Portanto, essa combinação de recompensas programadas e expansão de plataforma é um dos principais motores da temporada das altcoins quando o volume já está em alta.

Stacks (STX): avanço do sBTC

A criptomoeda Stacks é negociada em torno de US$ 0,65, com alta de 6,5% nas últimas 24 horas.

Assim, o CoinMarketCap mostra ganhos diários e volume acima de US$ 100 milhões, em linha com os dados do mercado.

Três fatores sustentam o movimento no curto prazo. A integração do sBTC à Wormhole amplia o acesso à liquidez do Bitcoin.

A custódia do sBTC pela Hex Trust aumenta a prontidão institucional.

Além disso, o rompimento limpo da resistência de Fibonacci em US$ 0,62995 acionou sistemas de momentum e compradores discricionários.

Esses elementos explicam a aceleração observada no gráfico do dia.

Os canais de atualização da Stacks também continuam a divulgar o crescimento do sBTC. Isso mantém o STX em foco enquanto a temporada das altcoins se inclina para o DeFi ligado ao Bitcoin.

Bittensor (TAO): fluxo de IA e calendário de oferta

A Bittensor está valendo algo perto de US$ 350, com alta de 6% nas últimas 24 horas.

A página ao vivo do CoinMarketCap mostra o TAO nesse nível, com volume diário acima de US$ 200 milhões.

Dois fatores explicam o impulso.

Primeiro, os tokens de inteligência artificial estão em alta nos rastreadores de categoria nesta terça-feira (07/10), o que favorece o fluxo para o TAO em meio ao aumento do interesse em dados e computação.

Segundo, as atualizações da CoinMarketCap destacam o desbloqueio de tokens em 12 de outubro de 2025 e o halving de 11 de dezembro de 2025, que reduzirá a emissão diária.

Portanto, traders costumam se posicionar antes desses eventos quando o setor está forte, o que explica a alta atual.

Postagens de plataformas e análises técnicas indicam que o preço se aproxima da resistência na faixa dos US$ 300, com o volume mantendo-se elevado. O perfil combina força setorial e um calendário claro de oferta.

Altseason acontecendo ao vivo

A rotação no mercado cripto é sustentada por estímulos verificáveis.

O Sonic ganha força com o programa de incentivos e o novo financiamento, que mantêm swaps e staking ativos.

Já o Stacks avança com o progresso do sBTC, suporte institucional e rompimento técnico bem definido.

Por outro lado, o Bittensor se beneficia da força dos tokens de IA e de um calendário de oferta que mantém o interesse dos traders.

A confirmação agora depende da participação. O Sonic deve manter volumes elevados enquanto durarem os incentivos de US$ 1 milhão.

Enquanto isso, o Stacks precisa sustentar o preço acima de US$ 0,63 à medida que as integrações do sBTC avançam.

Já o Bittensor deve preservar o volume firme até o desbloqueio de outubro e o halving de dezembro.

Se esses sinais continuarem, esta fase da temporada das altcoins pode se estender ao longo da semana.

