Bitcoin hoje: BTC cai para US$ 109 mil, armadilha dos touros ou hora de comprar?

Bitcoin hoje caiu para US$ 109 mil após liquidações; especialistas debatem se é armadilha dos touros ou oportunidade de compra.

Após uma segunda-feira turbulenta, os traders esperavam um pouco de alívio dos ursos, mas não foi isso que ocorreu e o preço do Bitcoin caiu para US$ 109 mil.

Com a queda, plataformas de derivativos registraram mais de US$ 640 milhões em posições compradas liquidadas.

De acordo com análise do canal Simply Bitcoin, o impacto foi ampliado por algoritmos de liquidação e pela movimentação repentina de grandes investidores.

Para o analista, o episódio mostra a força das baleias em ditar o ritmo do curto prazo, mas não altera a estrutura de longo prazo.

A explicação para a queda veio logo em seguida.

Uma carteira antiga, com mais de 100 mil BTC acumulados desde 2017, transferiu 24 mil moedas para uma exchange, o equivalente a US$ 2,7 bilhões.

Esse despejo pressionou o mercado e desencadeou liquidações em cascata.

Bitcoin hoje caiu para US$ 109 mil

No entanto, o analista do Simply Bitcoin destacou que essa movimentação não deve ser vista como sinal de fraqueza.

Para ele, a saída de grandes carteiras abre espaço para a entrada de novos investidores, reforçando a descentralização do ativo.

Pequenos acumuladores, conhecidos como ‘formigas’, seguem comprando em ritmo acelerado, mostrando confiança mesmo em meio à volatilidade.

Empresas institucionais também mantêm a estratégia de acumulação. A Strategy anunciou a compra de mais 3 mil BTC, desembolsando cerca de US$ 357 milhões.

No total, a companhia já detém mais de 632 mil moedas. Se Michael Saylor continua comprando, argumenta o analista do Simply Bitcoin, não há motivo para pânico.

Dívida americana e o papel do Bitcoin como proteção

A correção também ocorre em um momento de turbulência macroeconômica.

A dívida dos Estados Unidos ultrapassou US$ 34 trilhões e cresce a uma velocidade recorde, com mais de US$ 1 trilhão adicionado em menos de dois meses.

Esse ritmo preocupa analistas, que veem semelhanças com períodos de gastos excepcionais da história americana.

É nesse contexto que declarações de figuras de peso reforçam a visão pró-Bitcoin.

Larry Fink, CEO da BlackRock, afirmou que vê a criptomoeda como ouro digital e uma forma de proteção contra a desvalorização monetária.

O investidor Tim Draper reiterou sua previsão de longo prazo: um BTC a US$ 250 mil nos próximos anos.

O analista do Simply Bitcoin concorda com essa linha de raciocínio.

Em sua avaliação, o Bitcoin se tornou um ativo de defesa contra a impressão desenfreada de dinheiro e contra políticas fiscais inconsistentes.

O cenário, portanto, seria mais favorável à moeda no longo prazo do que o preço atual sugere.

Armadilha dos touros ou oportunidade de compra?

Os gráficos técnicos mostram que o nível de US$ 108 mil a US$ 110 mil é uma região-chave de suporte.

Se rompido, o ativo pode buscar novas mínimas. Mas, se mantido, pode representar apenas uma pausa saudável em meio ao ciclo de valorização.

Além disso, o analista do canal Simply Bitcoin lembra que episódios de forte liquidação, seguidos por compras institucionais e de pequenos investidores, costumam preparar o terreno para novas altas.

A redistribuição de moedas das baleias para investidores menores seria um sinal de amadurecimento do mercado, e não o fim do ciclo.

