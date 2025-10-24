Alerta: BTC pode cair 50% mesmo com hype dos ETFs, diz presidente da BitMine

Tom Lee afirmou que a criptomoeda ainda espelha o mercado de ações e costuma dobrar a intensidade dos movimentos.

Segundo o presidente da BitMine, Tom Lee, a volatilidade do Bitcoin (BTC) continua alta e o ativo ainda pode perder até metade do seu valor.

Em entrevista a Anthony Pompliano, publicada na quinta-feira (24/10), Lee disse que espera que as ‘quedas de 50%’ continuem fazendo parte da história do Bitcoin, mesmo com o avanço da adoção institucional.

Tom Lee diz alerta que BTC pode cair

As declarações surgem em meio ao otimismo crescente de que as oscilações do ativo diminuíram graças aos ETFs à vista e à maior participação institucional.

Lee, no entanto, alertou que o BTC ainda se move junto com os mercados tradicionais.

‘O mercado de ações tem quedas de 25% com mais frequência’, disse ele. ‘Se o S&P cair 20%, o Bitcoin pode cair 40%.’

Assim, ele destacou que, mesmo com o amadurecimento da economia nos últimos anos, a correlação do Bitcoin com as ações ainda torna prováveis as correções bruscas.

Apesar disso, Lee mantém uma visão otimista no longo prazo.

No podcast Bankless, no início de outubro, ele reafirmou sua previsão de que o BTC pode subir para entre US$ 200 mil e US$ 250 mil até o fim de 2025.

Uma queda de 50% a partir desses níveis levaria o preço para perto de US$ 125 mil, aproximadamente o recorde histórico atual.

Por outro lado, se o BTC já tiver atingido o pico deste ciclo, como afirmam alguns analistas que seguem o halving, uma queda de 50% a partir do preço atual, cerca de US$ 110 mil, empurraria o ativo para perto de US$ 55 mil.

Ou seja, nível não visto desde setembro de 2024, segundo dados da CoinMarketCap.

I sat down with @fundstrat to discuss whether AI is a bubble, why this may be the most hated stock market rally in history, and how misleading economic data shapes investor sentiment.



Tom also shares his latest views on Bitcoin, Ethereum, and why innovation in crypto markets is… pic.twitter.com/5GSKz5V1X0 — Anthony Pompliano 🌪 (@APompliano) October 24, 2025

O trader veterano Peter Brandt fez um alerta parecido recentemente. Ele comparou o gráfico do BTC ao mercado de soja dos anos 1970, que despencou pela metade após uma grande alta.

O histórico reforça o risco. Depois de atingir US$ 69 mil em novembro de 2021, o Bitcoin caiu quase 50%, para US$ 35 mil, em apenas três meses.

Mesmo assim, nem todos concordam com essa visão pessimista. Michael Saylor, da MicroStrategy, afirmou em junho que a era dos invernos cripto profundos acabou, ‘o inverno não vai voltar.’

Lee, por sua vez, acredita que o BTC pode estar entrando em um ‘ciclo mais longo’. Ou seja, que mudará a forma como os investidores encaram tanto as altas quanto as correções inevitáveis.

Tom Lee reforça aposta em ETH enquanto bolha

Lee reafirmou sua posição otimista sobre o Ethereum (ETH), revelando uma compra de US$ 1,5 bilhão após a queda do mercado recentemente.

Assim, Lee alertou que as tesourarias de ativos digitais (DATs) estão sendo negociadas abaixo de seu valor patrimonial líquido (NAV). Ele afirmou que isso indica uma possível bolha.

Mesmo assim, disse à Fortune que vê o recuo como uma oportunidade de compra de longo prazo.

A BitMine Immersion Technologies seguiu o movimento e comprou 379.271 ETH. A quantia, avaliada em cerca de US$ 1,5 bilhão, foi adquirida em três grandes transações, segundo dados da Arkham Intelligence.

A mineradora agora detém mais de 3 milhões de ETH. Sendo assim, cerca de 2,5% do fornecimento total, tornando-se uma das maiores detentoras corporativas de Ether.

Agora, a BitMine planeja controlar 5% de todo o ETH em circulação. Com isso, buscando se firmar como um dos principais players do ecossistema Ethereum.

Em conversa com Cathie Wood, Lee comparou o futuro do Ethereum à transição de Wall Street do ouro para as ações após 1971.

Assim, ele afirmou que o ETH pode eventualmente ‘ultrapassar o Bitcoin’ como principal reserva de valor.