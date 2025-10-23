Bitcoin hoje 23/10: Standard Chartered prevê BTC a US$ 200 mil em breve — é hora de comprar?

A previsão indica uma nova fase de alta e impulsiona o sentimento comprador entre investidores.

O Bitcoin hoje, no momento da redação, mostrou forte recuperação e voltou a superar os US$ 110.000, após enfrentar certa fraqueza no início da semana.

O movimento de alta é sustentado, em grande parte, pela visão positiva do Standard Chartered Bank, que espera que o ativo alcance US$ 200.000 até o fim de 2025.

O banco cita três fatores principais para a sua previsão: o forte fluxo em ETFs, o aumento da demanda por ativos de proteção e a expectativa de cortes nas taxas de juros dos Estados Unidos.

Apesar da perda de US$ 19 bilhões no mercado no mês passado, o BTC recuperou a confiança dos investidores e segue mostrando força.

NEW: Bitcoin could hit 200K by EOY, per Standard Chartered. pic.twitter.com/8MitNuMTwj — Bitcoin News (@BitcoinNewsCom) October 23, 2025

Standard Chartered assume postura otimista com o Bitcoin hoje

De acordo com Geoff Kendrick, chefe de pesquisa de ativos digitais do Standard Chartered, a recente queda do Bitcoin foi apenas uma correção de curto prazo e pode representar uma boa oportunidade de compra.

Ele afirmou que a queda para US$ 104.000, após o crash de 10 de outubro, pode ser seguida por uma recuperação expressiva.

Kendrick acredita que o BTC pode alcançar US$ 200.000 até 2025 e, em condições normais de mercado, permanecer bem acima de US$ 150.000, caso o Federal Reserve mantenha a política de cortes de juros.

Para o banco, o cenário reforça a confiança no crescimento de longo prazo do Bitcoin.

ETFs e demanda por proteção fortalecem o Bitcoin

Os fluxos positivos de ETFs têm sido essenciais para sustentar a recuperação do Bitcoin. Após registrar saídas motivadas por incertezas políticas, os fundos voltaram a atrair capital.

Recentemente, os ETFs de Bitcoin registraram entrada líquida de US$ 477 milhões, indicando renovado interesse dos investidores.

Fluxos dos ETFs de Bitcoin (BTC). Fonte: Coinglass

Além disso, a imagem do Bitcoin como ativo de proteção cresce cada vez mais.

O ouro atingiu recentemente uma nova máxima histórica, e muitos investidores agora veem o ativo como alternativa para proteger o capital contra riscos do mercado.

Assim, a ideia de que o Bitcoin é o ‘ouro digital’ se fortalece a cada dia.

Recuperação cria oportunidade de compra

Kendrick também destacou que a recente queda do mercado pode demorar um pouco para se estabilizar, mas oferece uma boa janela de entrada.

Para ele, este período pode se tornar o ponto de partida para o próximo rali, sustentado pelo aumento da demanda institucional.

Perspectiva de longo prazo do Bitcoin segue positiva

O Standard Chartered projeta que o Bitcoin pode alcançar US$ 500.000 até 2028, caso as condições globais permaneçam estáveis e mais instituições adotem o ativo.

Embora oscilações de curto prazo continuem, a perspectiva geral para o BTC segue otimista.

Após a recuperação do crash de outubro, a volta do Bitcoin para perto de US$ 110.000 no fim da quinta-feira mostra que o mercado voltou a ganhar força.

Nesse sentido, o movimento pode marcar o início de uma nova tendência de alta nos próximos meses.

Bitcoin hoje mira US$ 115.000 com padrão triangular

O Bitcoin hoje segue estável próximo de US$ 108.900, dentro de um padrão triangular simétrico que se estreita entre o suporte em US$ 107.350 e a resistência em US$ 111.750.

Esse tipo de configuração costuma anteceder movimentos direcionais fortes, à medida que a volatilidade diminui.

No gráfico de 4 horas, o BTC mostra uma sequência de fundos ascendentes, sinalizando interesse comprador próximo à linha de tendência.

As médias móveis de 20 e 50 períodos convergem perto de US$ 109.800, indicando possível mudança no momentum de curto prazo.

Enquanto isso, o RSI está em torno de 49, sugerindo um mercado equilibrado, sem sinais de sobrecompra ou sobrevenda.

Gráfico do Bitcoin (BTC) no TradingView

Um rompimento limpo acima de US$ 111.750 pode levar o preço até US$ 115.000, e depois a US$ 120.000, onde há resistência anterior.

Por outro lado, a perda do suporte em US$ 107.350 invalidaria essa estrutura e abriria caminho para US$ 104.500 e US$ 101.100.