Bitcoin hoje 23/10: Standard Chartered prevê BTC a US$ 200 mil em breve — é hora de comprar?

Bitcoin Criptomoedas Mercado
A previsão indica uma nova fase de alta e impulsiona o sentimento comprador entre investidores.
Anderson Mendes
Anderson Mendes
Último update: 
Bitcoin hoje

O Bitcoin hoje, no momento da redação, mostrou forte recuperação e voltou a superar os US$ 110.000, após enfrentar certa fraqueza no início da semana.

O movimento de alta é sustentado, em grande parte, pela visão positiva do Standard Chartered Bank, que espera que o ativo alcance US$ 200.000 até o fim de 2025.

O banco cita três fatores principais para a sua previsão: o forte fluxo em ETFs, o aumento da demanda por ativos de proteção e a expectativa de cortes nas taxas de juros dos Estados Unidos.

Apesar da perda de US$ 19 bilhões no mercado no mês passado, o BTC recuperou a confiança dos investidores e segue mostrando força.

Standard Chartered assume postura otimista com o Bitcoin hoje

De acordo com Geoff Kendrick, chefe de pesquisa de ativos digitais do Standard Chartered, a recente queda do Bitcoin foi apenas uma correção de curto prazo e pode representar uma boa oportunidade de compra.

Ele afirmou que a queda para US$ 104.000, após o crash de 10 de outubro, pode ser seguida por uma recuperação expressiva.

Kendrick acredita que o BTC pode alcançar US$ 200.000 até 2025 e, em condições normais de mercado, permanecer bem acima de US$ 150.000, caso o Federal Reserve mantenha a política de cortes de juros.

Para o banco, o cenário reforça a confiança no crescimento de longo prazo do Bitcoin.

ETFs e demanda por proteção fortalecem o Bitcoin

Os fluxos positivos de ETFs têm sido essenciais para sustentar a recuperação do Bitcoin. Após registrar saídas motivadas por incertezas políticas, os fundos voltaram a atrair capital.

Recentemente, os ETFs de Bitcoin registraram entrada líquida de US$ 477 milhões, indicando renovado interesse dos investidores.

Fluxos dos ETFs de Bitcoin (BTC). Fonte: Coinglass
Fluxos dos ETFs de Bitcoin (BTC). Fonte: Coinglass

Além disso, a imagem do Bitcoin como ativo de proteção cresce cada vez mais.

O ouro atingiu recentemente uma nova máxima histórica, e muitos investidores agora veem o ativo como alternativa para proteger o capital contra riscos do mercado.

Assim, a ideia de que o Bitcoin é o ‘ouro digital’ se fortalece a cada dia.

Recuperação cria oportunidade de compra

Kendrick também destacou que a recente queda do mercado pode demorar um pouco para se estabilizar, mas oferece uma boa janela de entrada.

Para ele, este período pode se tornar o ponto de partida para o próximo rali, sustentado pelo aumento da demanda institucional.

Perspectiva de longo prazo do Bitcoin segue positiva

O Standard Chartered projeta que o Bitcoin pode alcançar US$ 500.000 até 2028, caso as condições globais permaneçam estáveis e mais instituições adotem o ativo.

Embora oscilações de curto prazo continuem, a perspectiva geral para o BTC segue otimista.

Após a recuperação do crash de outubro, a volta do Bitcoin para perto de US$ 110.000 no fim da quinta-feira mostra que o mercado voltou a ganhar força.

Nesse sentido, o movimento pode marcar o início de uma nova tendência de alta nos próximos meses.

Bitcoin hoje mira US$ 115.000 com padrão triangular

O Bitcoin hoje segue estável próximo de US$ 108.900, dentro de um padrão triangular simétrico que se estreita entre o suporte em US$ 107.350 e a resistência em US$ 111.750.

Esse tipo de configuração costuma anteceder movimentos direcionais fortes, à medida que a volatilidade diminui.

No gráfico de 4 horas, o BTC mostra uma sequência de fundos ascendentes, sinalizando interesse comprador próximo à linha de tendência.

As médias móveis de 20 e 50 períodos convergem perto de US$ 109.800, indicando possível mudança no momentum de curto prazo.

Enquanto isso, o RSI está em torno de 49, sugerindo um mercado equilibrado, sem sinais de sobrecompra ou sobrevenda.

Gráfico do Bitcoin (BTC) no TradingView
Gráfico do Bitcoin (BTC) no TradingView

Um rompimento limpo acima de US$ 111.750 pode levar o preço até US$ 115.000, e depois a US$ 120.000, onde há resistência anterior.

Por outro lado, a perda do suporte em US$ 107.350 invalidaria essa estrutura e abriria caminho para US$ 104.500 e US$ 101.100.

Bitcoin

