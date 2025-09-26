3 criptomoedas não param de subir mesmo com a queda do BTC

Novas listagens em exchanges impulsionam ativos digitais enquanto outros projetos seguem em desvalorização.

Mesmo com o Bitcoin em correção abaixo de US$ 109 mil, três criptomoedas não param de subir: Avantis (AVNT), Popcat (POPCAT) e Troll (TROLL).

Assim, estes ativos mostraram sinais consistentes de acumulação e crescimento.

Dados on-chain confirmam que, ao contrário da maioria dos ativos digitais, esses tokens atraíram tanto liquidez quanto interesse de grandes investidores.

Nos últimos dias de setembro, relatórios de análise mostraram queda nas reservas de exchanges e aumento nos saldos das principais carteiras.

Esse movimento costuma indicar que baleias estão comprando e retirando ativos das corretoras, uma prática comum antes de novas valorizações.

Ao mesmo tempo, fatores como listagens em grandes plataformas e a força da narrativa dos memecoins ajudaram a manter a demanda aquecida.

Criptomoedas que não param de subir – Avantis (AVNT)

De acordo com o analista Nhat Hoang, o caso mais emblemático é o da Avantis (AVNT), token de governança e utilidade da DEX de derivativos Avantis.

Em setembro, a moeda foi listada simultaneamente em Binance, Upbit e Bithumb, o que garantiu liquidez imediata.

Somente nos primeiros dias, o volume diário ultrapassou US$ 1 bilhão, consolidando o ativo como um dos mais negociados do mercado.

De acordo com dados da Nansen, as reservas de AVNT nas exchanges caíram 5,4% em uma semana, passando de 106 milhões para 104 milhões de unidades.

Enquanto isso, os saldos dos 100 maiores endereços cresceram 2,87%, sinalizando compras agressivas por parte de grandes investidores.

‘A queda de preço em setembro foi vista como oportunidade de acumulação. Além disso, o crescimento do setor de perps DEX impulsionou ainda mais o interesse’, disse o analista.

Popcat (POPCAT) mostra força mesmo na queda

Outra criptomoeda na lista de Nhat Hoang é a Popcat (POPCAT), uma memecoin criado na rede Solana.

Listado inicialmente no Binance Alpha, o ativo ganhou espaço em setembro após também ser incluído na Bithumb, uma das maiores exchanges da Coreia do Sul.

Apesar do impulso, o token sofreu um recuo de mais de 30% no mês, chegando a ser negociado a US$ 0,21, o menor valor desde abril.

Contudo, os dados on-chain contam uma história diferente. As reservas de POPCAT nas exchanges caíram 4,9%, enquanto as carteiras das baleias cresceram 5,8% no mesmo período.

Esse movimento reforça a percepção de que os grandes players aproveitaram a queda para acumular.

Alguns investidores destacaram ainda que carteiras ligadas à Binance transferiram 16 milhões de tokens POPCAT para novos endereços, que posteriormente interagiram com plataformas como Bybit e Bithumb.

‘Por ser um token totalmente comunitário, sem uma entidade central de controle, o POPCAT carrega forte potencial de valorização impulsionado pelo engajamento’, aponta.

Troll (TROLL) ganha força com listagem na Coinbase

O terceiro destaque é a Troll (TROLL), outro meme token que disparou após sua listagem na Coinbase, liberando acesso a investidores norte-americanos.

No mesmo dia do anúncio, a corretora respondeu por mais de 24% do volume diário da moeda, aumentando sua liquidez de forma imediata.

O token já fazia parte do programa Binance Alpha, e o movimento nos EUA elevou as apostas de que a Binance em breve coloque o ativo no mercado à vista, o que aumentaria sua exposição global.

De acordo com a Nansen, o TROLL registrou queda de 18,8% em reservas de exchanges após a listagem, enquanto os saldos das principais baleias cresceram 3,4%.

Para Nhat Hoang, essa diferença confirma que os grandes investidores estão absorvendo a liquidez liberada pelos vendedores.

‘Dados da Stalkchain mostram que a comunidade do TROLL produziu mais de 304 mil postagens em 30 dias na rede X, demonstrando engajamento elevado. Como em toda memecoin, esse tipo de mobilização tende a potencializar a valorização.’ finaliza.