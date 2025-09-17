Shiba Inu vai disparar? Reservas em exchanges caem com rumores de ETF de SHIB

O valor do Shiba Inu (SHIB) tem recuado nos últimos dias, caindo de US$ 0,00001475 para a mínima de US$ 0,00001300 em setembro.

Apesar da pressão vendedora recente, sinais técnicos, a redução do saldo de moedas em exchanges e as especulações sobre um possível ETF de SHIB indicam que o token pode estar prestes a iniciar uma nova alta.

Análise técnica do Shiba Inu sinaliza que um rebote está chegando

O gráfico em tempo diário mostra que o valor do Shiba Inu recuou nesta semana, enquanto investidores aguardam a decisão do Federal Reserve sobre a taxa de juros.

Essa queda pode estar perto do fim, já que a moeda vem formando lentamente um padrão de triângulo simétrico. O lado superior conecta os topos de maio, julho e setembro.

Por outro lado, o lado inferior do triângulo liga os fundos de abril, junho e setembro.

Essas duas linhas estão prestes a convergir, criando uma situação que pode gerar um grande movimento em qualquer direção.

O resultado dependerá dos fundamentos, e como veremos abaixo, há sinais positivos de recuperação.

Um forte rebote no preço do SHIB pode levá-lo a US$ 0,00001760, o nível mais alto em maio deste ano, cerca de 35% acima da cotação atual.

Já um rompimento abaixo da linha inferior do triângulo invalidaria a previsão de alta de longo prazo para o SHIB.

Assim, abriria espaço para mais quedas, possivelmente em direção ao suporte de US$ 0,00001013, registrado em abril.

Rumores de ETF de SHIB e queda nas reservas em exchanges

O principal catalisador de alta para o Shiba Inu é a expectativa de que ele possa disparar quando o Fed cortar as taxas de juros, em decisão prevista para esta quinta-feira.

Esse corte deve estimular o apetite por risco, impulsionando o mercado cripto no curto prazo.

A sazonalidade também pode ajudar, já que o mercado de criptomoedas costuma se sair bem no quarto trimestre. Desde 2013, o retorno médio do Bitcoin no período é superior a 80%.

Além disso, com o foco dos investidores no ETF de Dogecoin, há rumores de que uma ou mais empresas podem protocolar pedidos para um ETF de SHIB.

Algumas companhias já entraram com solicitações para ETFs que rastreiam memecoins menores, como Pudgy Penguins, Floki e Bonk.

Em uma publicação recente no X, o time do Shibarium destacou que há um caso sólido para um ETF de SHIB.

Eles argumentaram que o ecossistema já ultrapassou a fase de memecoin.

Além do token principal, o projeto lançou a Shibarium, uma rede layer 2 que compete com soluções conhecidas como Base e Arbitrum.

Dados on-chain mostram ainda que os saldos de SHIB nas exchanges despencaram para 283 trilhões, ante 290 trilhões em agosto.

Ao mesmo tempo, investidores de ‘smart money’ aumentaram suas posições para 11,7 bilhões.

Esse movimento reforça a percepção de que esses players esperam uma recuperação em breve.