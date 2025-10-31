BTC $109,629.52 0.98%
عملة ريبل (Ripple-XRP) مقابل عملة إيثيريوم (Ethereum-ETH): محلل العملات الرقمية يتوقع الفائز في عام 2025

Ethereum
تتخلف القيمة السوقية لعملة ريبل (Ripple) عن عملة إيثيريوم (Ethereum) بمقدار 300 مليار دولار ولكن حركة سعر الأولى تُظهر سيناريو مشابهاً لاختراق عام 2018، حيث يتوقع المحللون أداءً متفوقاً وتسجيل مستوياتٍ جديدة قبل نهاية العام.
إخلاء المسؤولية: العملات الرقمية تُعد فئة أصولٍ عالية المخاطر، وهذه المقالة مُعدّةٌ لأغراض إعلاميةٍ فقط ولا يمكن اعتبارها نصيحةً استثماريةً بأيّ شكلٍ كان؛ فمن الممكن أن تخسروا رؤوس أموالكم بالكامل.

تأخرت عملة ريبل (Ripple) عن عملة إيثيريوم (Ethereum) على مخطط المقارنة بين العملتين وتحديداً منذ نيسان/أبريل، عندما بدأت عملة إيثيريوم تتفوّق عليها بوضوحٍ بعد إطلاق خزائن الأصول الرقمية (DATs) مثل Bitmine وSharplink gaming.

مع ذلك، توقع المحللون مُسبقاً الفائزَ في المعركة المُحتدمة مع اقتراب نهاية عام 2025، إذ لاحظ المُحلل CryptoBull أن مخطط أسعار عملة ريبل (Ripple) مقابل عملة إيثيريوم (Ethereum) على الإطار الزمني الأسبوعي يُظهر نمطاً مشابهاً لأول ارتفاع كبير لسعرها في عام 2018، عندما وصلت عملة ريبل البديلة إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 3.84$.

عملة ريبل (Ripple) تتخلف عن عملة إيثيريوم (Ethereum) بمقدار 300 مليار دولار، لكنّ نمط 2018 يُشير إلى انعكاس محتم

على الرغم من أن البيانات الحالية تُشير إلى تخلّف عملة ريبل (Ripple) عن عملة إيثيريوم (Ethereum) بمقدار 300 مليار دولار من حيث القيمة السوقية، يتوقع المحلل أن تتفوق عملة XRP على ETH وتنهي العام بأعلى مستوى تاريخي جديد ربّما يتجاوز 5$.

ويتعزز هذا التوقع بالنظر إلى أنّ شهرَ تشرين الثاني/نوفمبر بقيَ غالباً أفضل شهر للعملات الرقمية.

جدول بمكاسب عملة بيتكوين على أساس شهري منذ عام 2013
المصدر: Coinglass

ومن الملاحظ أن قيمة عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC) ترتفع عادةً بمعدل 46% في تشرين الثاني/نوفمبر، وغالباً ما ينتقل تأثير ذلك إلى عملة ريبل (Ripple).

التحليل الفني: سعر عملة ريبل (Ripple) قد يبحث عن انطلاقة عند 2.40$

بالنظر إلى المخطط البياني بفترة ساعةٍ واحدة لزوج عملة ريبل/عملة تيثر (XRP/USDT)، يتم تداول عملة ريبل (Ripple) ضمن نطاقٍ مُحدّد، مع وجود مقاومةٍ كبيرة في منطقة 2.66$-2.79$.

وتشير حركة السعر إلى تشكل نمط استقرار نسبي بعد التراجع الأخير وهو أمرٌ طبيعي، حيث يبحث السوق عن السيولة قبل الانتقال إلى خطوته الحاسمة التالية.

كما يُمثل مستوى 2.661$ نقطةَ اختراق مُحتملة بالغة الأهمية. ففي حال تمكن سعر عملة ريبل (Ripple) من استعادة هذا المستوى والثبات فوقه بقوة، سيؤكد ذلك نهاية مرحلة الاستقرار، ومن المرجّح أن يبدأ تحركاً نحو منطقة المقاومة التالية عند 2.79$، وربّما أبعد من ذلك.

مخطط بياني لحركة سعر عملة ريبل (Ripple) مقابل الدولار
المصدر: TradingView

مع هذا، قد يكون متوقعاً أن نشهد تراجعاتٍ على المدى القريب، حيث يسعى السوق إلى جني سيولةٍ دون المستويات الحالية، وهذا جزءٌ طبيعيٌّ من الاستقرار قبل أي محاولة اختراق.

وممّا نلاحظه، قد يتشكل مستوى الدعم حول منطقة 2.46$-2.50$، لذا فالثبات فوق هذه المنطقة سيصبح أمراً حاسماً للحفاظ على السيناريو الصاعد.

في المقابل، قد يؤدي عدم الثبات فوق مستوى الدعم إلى اختبار سعر عملة ريبل (Ripple) لمستوياتٍ أدنى حول 2.35$-2.40$ قبل أن يجدَ قوة الشراء الكافية لدفعه نحو مستوى الاختراق.

وأشار المحلل الفني EtherNasyonaL إلى أنه عندما يتم اختبار مستوى مقاومةٍ أكثرَ من ثلاث مراتٍ ويستمر السعر في تجميع الزخم فوق مستوى الدعم الرئيسي، فإن هذه المقاومة ستنكسرُ عاجلاً أم آجلاً.

فكل اختبار يُضعف دفاع البائعين ويمتص المعروض، فتنخفض السيولة، ويزداد الضغط في السوق.

فرصة لتداول عملة ريبل (Ripple) برافعة مالية تصل إلى 1,000 ضعف

ينبغي على المتداولين الراغبين بالاستفادة من حركة سعر عملة ريبل (Ripple) على المدى القصير التفكيرُ في المضاربة على انخفاض السعر واستهداف تجمّعات السيولة بين 2.40$ و2.50$.

وتُسهّل منصة CoinFutures إجراء هذه الصفقات من خلال منصة التداول التجريبية، والتي يجدُها المتداولون الجُدد أسهل استخداماً من تداول العقود الآجلة الفعلية، حيث لا يحتاجون إلى فهم المخططات البيانية المُعقّدة أو شروط العقود، كما تُوفر CoinFutures رافعةً مالية تصل إلى 1,000 ضعف.

واجهة منصة التداول CoinFutures

وبخلاف معظم منصات العقود الآجلة، لا تتطلب CoinFutures التحقق من الهوية، ما يسمح لكم بالتداول دون الكشف عن هويتكم، وتقدم عقوداً آجلة لعملة بيتكوين (Bitcoin) وعملة إيثيريوم (Ethereum) وعملة ريبل (Ripple)، وتتضمّن أدوات تداولٍ آلية تُعفيكم من أي عملٍ أو مراقبةٍ بعد إعداد صفقاتكم.

كما يُمكنكم برمجة نقطتي خروج رئيسيتين، واحدةً لتثبيت الأرباح وأخرى للحدّ من الخسائر، بحيث تُغلق نقطة خروج الربح الصفقةَ تلقائياً عند وصول الأسعار إلى هدفكم المحدد، بينما تتيح لكم نقطة الحدّ من الخسائر الخروجَ مبكراً بخسارة صغيرة بدلاً من خسارة كل شيء.

أخيراً، يُمكنكم الحصول على تطبيق CoinFutures على أنظمة ويندوز (Windows) أو ماك (Mac) أو أندرويد (Android) للبدء بالتداول.

