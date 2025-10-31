عملة ريبل (Ripple-XRP) مقابل عملة إيثيريوم (Ethereum-ETH): محلل العملات الرقمية يتوقع الفائز في عام 2025

تتخلف القيمة السوقية لعملة ريبل (Ripple) عن عملة إيثيريوم (Ethereum) بمقدار 300 مليار دولار ولكن حركة سعر الأولى تُظهر سيناريو مشابهاً لاختراق عام 2018، حيث يتوقع المحللون أداءً متفوقاً وتسجيل مستوياتٍ جديدة قبل نهاية العام.

إخلاء المسؤولية: العملات الرقمية تُعد فئة أصولٍ عالية المخاطر، وهذه المقالة مُعدّةٌ لأغراض إعلاميةٍ فقط ولا يمكن اعتبارها نصيحةً استثماريةً بأيّ شكلٍ كان؛ فمن الممكن أن تخسروا رؤوس أموالكم بالكامل.

تأخرت عملة ريبل (Ripple) عن عملة إيثيريوم (Ethereum) على مخطط المقارنة بين العملتين وتحديداً منذ نيسان/أبريل، عندما بدأت عملة إيثيريوم تتفوّق عليها بوضوحٍ بعد إطلاق خزائن الأصول الرقمية (DATs) مثل Bitmine وSharplink gaming.

مع ذلك، توقع المحللون مُسبقاً الفائزَ في المعركة المُحتدمة مع اقتراب نهاية عام 2025، إذ لاحظ المُحلل CryptoBull أن مخطط أسعار عملة ريبل (Ripple) مقابل عملة إيثيريوم (Ethereum) على الإطار الزمني الأسبوعي يُظهر نمطاً مشابهاً لأول ارتفاع كبير لسعرها في عام 2018، عندما وصلت عملة ريبل البديلة إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 3.84$.

I find the #XRP vs ETH debate, and who will outperform fascinating. Certainly Ethereum will fairly soon explode, however, I am coming back to this XRP/ETH chart. Take a look where the bounce occurred and what happened when XRP bounced from that support (twice) in 2017. Also, the… pic.twitter.com/8MlLWi2cjy — CryptoBull (@CryptoBull2020) October 28, 2025

عملة ريبل (Ripple) تتخلف عن عملة إيثيريوم (Ethereum) بمقدار 300 مليار دولار، لكنّ نمط 2018 يُشير إلى انعكاس محتم

على الرغم من أن البيانات الحالية تُشير إلى تخلّف عملة ريبل (Ripple) عن عملة إيثيريوم (Ethereum) بمقدار 300 مليار دولار من حيث القيمة السوقية، يتوقع المحلل أن تتفوق عملة XRP على ETH وتنهي العام بأعلى مستوى تاريخي جديد ربّما يتجاوز 5$.

ويتعزز هذا التوقع بالنظر إلى أنّ شهرَ تشرين الثاني/نوفمبر بقيَ غالباً أفضل شهر للعملات الرقمية.

ومن الملاحظ أن قيمة عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC) ترتفع عادةً بمعدل 46% في تشرين الثاني/نوفمبر، وغالباً ما ينتقل تأثير ذلك إلى عملة ريبل (Ripple).

التحليل الفني: سعر عملة ريبل (Ripple) قد يبحث عن انطلاقة عند 2.40$

بالنظر إلى المخطط البياني بفترة ساعةٍ واحدة لزوج عملة ريبل/عملة تيثر (XRP/USDT)، يتم تداول عملة ريبل (Ripple) ضمن نطاقٍ مُحدّد، مع وجود مقاومةٍ كبيرة في منطقة 2.66$-2.79$.

وتشير حركة السعر إلى تشكل نمط استقرار نسبي بعد التراجع الأخير وهو أمرٌ طبيعي، حيث يبحث السوق عن السيولة قبل الانتقال إلى خطوته الحاسمة التالية.

كما يُمثل مستوى 2.661$ نقطةَ اختراق مُحتملة بالغة الأهمية. ففي حال تمكن سعر عملة ريبل (Ripple) من استعادة هذا المستوى والثبات فوقه بقوة، سيؤكد ذلك نهاية مرحلة الاستقرار، ومن المرجّح أن يبدأ تحركاً نحو منطقة المقاومة التالية عند 2.79$، وربّما أبعد من ذلك.

المصدر: TradingView

مع هذا، قد يكون متوقعاً أن نشهد تراجعاتٍ على المدى القريب، حيث يسعى السوق إلى جني سيولةٍ دون المستويات الحالية، وهذا جزءٌ طبيعيٌّ من الاستقرار قبل أي محاولة اختراق.

وممّا نلاحظه، قد يتشكل مستوى الدعم حول منطقة 2.46$-2.50$، لذا فالثبات فوق هذه المنطقة سيصبح أمراً حاسماً للحفاظ على السيناريو الصاعد.

في المقابل، قد يؤدي عدم الثبات فوق مستوى الدعم إلى اختبار سعر عملة ريبل (Ripple) لمستوياتٍ أدنى حول 2.35$-2.40$ قبل أن يجدَ قوة الشراء الكافية لدفعه نحو مستوى الاختراق.

وأشار المحلل الفني EtherNasyonaL إلى أنه عندما يتم اختبار مستوى مقاومةٍ أكثرَ من ثلاث مراتٍ ويستمر السعر في تجميع الزخم فوق مستوى الدعم الرئيسي، فإن هذه المقاومة ستنكسرُ عاجلاً أم آجلاً.

Tick… Tock… $XRP 🔃



When a resistance level is tested more than three times and the price continues to accumulate above a major support, that resistance is destined to break, sooner or later.



Each test weakens the sellers’ defense. Supply gets absorbed, liquidity thins… pic.twitter.com/rqZ6jtZuRU — EᴛʜᴇʀNᴀꜱʏᴏɴᴀL 💹🧲 (@EtherNasyonaL) October 30, 2025

فكل اختبار يُضعف دفاع البائعين ويمتص المعروض، فتنخفض السيولة، ويزداد الضغط في السوق.

