توقعات سعر عملة ريبل (Ripple-XRP) مع تجاوز قيمتها السوقية تلك الخاصة بشركة ماكدونالدز (McDonald’s)؛ فهل يمكن لسعرها الوصول إلى 100,000$؟

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القيمة السوقية لعملة ريبل (Ripple) تتجاوز مؤخراً تلك الخاصة بشركة ماكدونالدز (McDonald’s) مع اقتراب سعرها مجدداً من مستوى 3.70$، ما يجعل آفاقها السعرية المستقبلية تبدو متفائلة للغاية.

تفوقت القيمة السوقية لعملة ريبل (Ripple) -لفترة وجيزة- على نظيرتها لشركة ماكدونالدز، في إنجاز ملحوظٍ يُعزز التوقعات المستقبلية المتفائلة لمسارها السعري ويعكس هذا التحول المتسارع تنامي ثقة السوق في استخداماتها الوظيفية طويلة الأجل وقوة علامتها التجارية، حيث وصلت قيمة معروضها المتداول إلى 215 مليار دولار، مقارنةً بالقيمة السوقية لشركة ماكدونالدز البالغة 211 مليار دولار. بالتالي، تُبرز هذه المقارنة مكانة عملة ريبل (Ripple) كأصل رقمي يتجاوز كونه مجرّد أداة مضاربة، بل منافساً جاداً ضمن المشهد المالي العالمي.

كذلك، شهدت أحجام تداول عملة ريبل (Ripple) ارتفاعاً بأكثر من 10 مليار دولار في الـ 24 ساعة الماضية، مع تموضع سِعرها فوق مستوى 3.40$، وهي منطقة مقاومة سابقةٌ تحوّلت الآن إلى دعم رئيسي بعد اختراق قوي.

وأصبحت عملة ريبل (Ripple) من العملات الرقمية الأفضل أداءً خلال الموجة الصاعدة الأخيرة، مُحققة مكاسب بنسبة 68% منذ بداية العام، وارتفع سعرها بأكثر من 70% في الشهر الماضي فقط. ويُعزى هذا الزخم المتسارع إلى تمرير تشريعاتٍ رئيسية للعملات الرقمية في الولايات المتحدة وإطلاق أول صندوق متداول في البورصة (ETF) مرتبط بعملة XRP.

ورغم هذا المناخ الإيجابي، لا يزال وصول سعر عملة ريبل (Ripple) إلى مستوى 100,000$ هدفاً بعيد المنال، فيما يبدو من المحتمل -أكثر من أي وقت مضى- وصوله إلى مستوى غير مسبوق.

توقعات سعر عملة ريبل (Ripple)؛ هل يمكنه الوصول إلى مستوى 4$ قريباً بعد تجاوزه أعلى مستوياته المسجلة في كانون الثاني/يناير

ارتفع سعر عملة ريبل (Ripple) في 13 تموز/يوليو أعلى مستوى المقاومة عند 2.70$، لينهي فترة طويلة من استقراره النسبي، كما تجاوزت أحجام تداول عملة XRP فوق مؤشر متوسط حركتها لـ 14 يوماً منذ ذلك الحين، ربّما بسبب هيمنة الخوف من ضياع الفرصة (FOMO) على السوق.

وعلى المخطط البياني لإطار زمني مدته أربع ساعات، اقترب سعر عملة ريبل (Ripple) مراراً وتكراراً من مستوى 3.65$ دون تجاوزه، حيث يزداد ضغط البيع كلما اقترب فيها السعر من هذا المستوى.

وفيما يبدو أن ارتفاع السعر قد امتدَّ قليلاً، إلا أن الهدف التالي المُرجّح يبقى عند المستوى النفسي البالغ 4$ شريطة أن يستمر دعم خط الاتجاه السفلي في الأيام المقبلة، وإذا نجح السعر بالارتفاع فوق هذا المستوى، فسيكون بذلك قد اخترق أعلى مستوى له على الإطلاق.

ويُمثل خط الاتجاه هذا الآن مستوى دعم حاسم، وطالما بقيَ السعر فوقه، فإن التوقعات تميل إلى استمرار الاتجاه الصاعد لسعر عملة ريبل (Ripple). لكنْ ورغم إيجابية الآفاق المستقبلية لعملة XRP، فإن الأرباح القوية خلال الدورة الحالية قد تأتي من أفضل اكتتابات العملات الرقمية الجديدة مثل عملة توكن 6900 (TOKEN6900-T6900).

مشروع عملة توكن 6900 (TOKEN6900) يطلق عملة ميم بلمسة حنين إلى بداية حقبة الألفين

تم إطلاق عملة توكن 6900 (TOKEN6900) تذكيراً بالزمن الجميل عندما كان تركيز جيل الألفية يتمحور حول من تصدَّر قائمة أكثر 20 فيديو مشاهدةً على قناة MTV.

ويُدرك فريق عملة توكن 6900 (TOKEN6900) أن النظام المالي معطوب وأن القروض تخنقكم ومراهناتكم الأخيرة على إحدى عملات الميم انتهت بكونها مخططاً احتيالياً لسحب السيولة. لهذا قرروا إطلاق أنقى عملة ميم في السوق، فهي لا تتضمن خارطة طريق أو وعوداً زائفة أو استخداماتٍ وظيفية، بل تعتمِدُ فقط السيولة المبنية على الإحساس العام والتفاعل الاجتماعي (vibe liquidity).

وبما أنّ الهدف التمويلي الأقصى لاكتتابها يبلغ فقط 5 مليون دولار، فقد يُحقق داعموها الأوائل أعلى العوائد قبل طرحها في السوق المفتوحة، ومع اقترابها من المليون دولار، قد تُكرر عملة توكن 6900 (TOKEN6900) نجاحات عملة إس بي إكس 6900 (SPX6900-SPX).

ولاقتنائها قبل ارتفاع سعرها، قوموا بزيارة موقع عملة توكن 6900 (TOKEN6900) واربطوا محافظكم (مثل Best Wallet) بواجهته، حيث يُمكنكم شراء العملة باستخدام العملات الرقمية أو بالفيزا والماستركارد.