توقعات سعر عملة ريبل (Ripple-XRP): كيف يمكن لبيانات التضخم الأمريكي الأفضل من المتوقع تسريع انطلاقة السعر صوب 2.80$؟

بيانات التضخم الأمريكي جاءت أفضل من المتوقع وأشعلت الثقة بأسواق الكريبتو، وتوقعات سعر عملة ريبل (Ripple) تلمح إلى إمكانية انطلاقه صوب حاجز منطقة 2.80$.

واصل سعر عملة ريبل (Ripple) انطلاقته متجاوزاً 2.55$ مساء يوم أمس مُوفراً مكاسب بنسبة 4.3% خلال 24 ساعة، بدعم من بيانات التضخم الأميركية التي عزّزت ثقة المستثمرين، ليتواصل الزخم الصاعد المحيط بالعملة مع ترقب الأسواق خفض الاحتياطي الفيدرالي معدلات الفائدة لاحقاً هذا الشهر، ليستقرَّ السعرُ حالياً حول 2.54$ مع أحجام تداول قوية وتفاؤل متزايد بإمكانية مروره بانطلاقهٍ قويةٍ تدفعه إلى 2.80$.

بيانات التضخم تدعم رهانات خفض معدلات الفائدة

أشار آخر تقرير بشأن مؤشر أسعار المستهلكين (CPI) داخل الولايات المتحدة إلى ارتفاع الأسعار بنسبة 0.3% في شهر أيلول/سبتمبر وهو أقلُّ من التوقعات البالغة 0.4%، فيما تباطأ معدل التضخّم السنوي إلى 3.0%. أما مؤشر التضخم الأساسي (Core CPI) -الذي يستثني أسعارَ الغذاء والطاقة- فقد ارتفع بنسبة 0.2% فقط في إشارة إلى تراجع ضغوط التضخم.

US CPI YoY% breakdown from ECAN: pic.twitter.com/jUU5w90j90 — Michael McDonough (@M_McDonough) October 24, 2025

من جانبها، دعمت البيانات الأميركية الضعيفة توقّعات الأسواق بشأن إقدام الفيدرالي على خفض معدلات الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال الشهر الحالي، إذ تميل تكاليف الاقتراض المنخفضة عادةً إلى إضعاف الدولار الأمريكي (USD) وتحفيز تدفق الاستثمارات إلى أصول المخاطرة وأبرزها العملات الرقمية.

وفي ظل ترقب المتداولين لسياسةٍ نقدية أكثر تيسيراً، شهدت عملة ريبل (Ripple) ومعها عملات بديلة أخرى زخماً إيجابياً جديداً، ما ساهم في تمديد تعافيها قصير الأمد.

البيانات الأمريكية المتباينة تُبقي الأسواق في حالة ترقب

أظهرت مؤشرات الاقتصاد الأميركي الأخيرة نتائجَ متباينة؛ حيث ارتفع مؤشر مديري المشتريات المُركّب (PMI) الصادر عن S&P Global Flash إلى مستوى 54.8 في تشرين الأول/أكتوبر -وهو أقوى نموٍّ للقطاع الخاص في 3 أشهر- ما يُوحي بصلابة النشاط الاقتصادي رغم الظروف الحالية.

كذلك، انخفض مؤشر ثقة المستهلك الخاص بجامعة ميشيغان من 55.1 إلى 53.6 في إشارة إلى تزايد انعدام اليقين لدى الأسر الأميركية وسط استمرار المخاوف من التضخّم. يُمثل هذا التباين -بين قوة أداء قطاع الأعمال وضعف معنويات المستهلكين- عاملاً داعماً لترجيح اتباع الاحتياطي الفيدرالي قريباً سياساتٍ أقلَّ تشدداً للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.

وبالنسبة لمتداولي الكريبتو، فقد أعادَ هذا الاحتمال تنشيط الاهتمام بأصول المخاطرة كعملة ريبل (Ripple)، والتي عادةً ما تستفيد من تراجع معدلات الفائدة وتجدّد شهية الأسواق للمخاطرة.

آفاق استمرار الدولار بالضعف ومسار سعر عملة ريبل (Ripple) نحو 2.80$

أدّت بيانات التضخّم الأفضلُ من المتوقع إلى ازدياد الضغوط على الدولار الأميركي، ما شجّع المُستثمرين على إعادة تدوير استثماراتهم باتجاه قطاع الكريبتو؛ فمع تزايد التوقّعات بأن دورة التشديد النقدي للفيدرالي ستتباطأ، استعادت عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC) وعملة ريبل (Ripple) اهتمامَ المؤسسات وصغار المستثمرين مجدداً.

وبالنسبة لعملة ريبل (Ripple) تحديداً، فإن استقرارَ تداولها أعلى مستوى 2.55$ قد يُمهّد لإعادة اختبار حاجز 2.80$، وهو منطقة مقاومةٍ رئيسية حالت دون مواصلة الارتفاع في أيلول/سبتمبر الماضي، فقد يؤدي اختراق هذا الحاجز إلى تحوّلٍ واضح في المزاج قصير الأجل صوب الارتفاع، غير أنّ الجدل المستمر بشأن نزاع شركة ريبل (Ripple Labs) القضائي مع لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية (SEC) قد يَحدُّ من قوة الانطلاقة في المدى المنظور.

توقعات سعر عملة ريبل (Ripple): الدببة تستهدف 2.02$ مع اقتراب نمط المثلث الهابط من الاكتمال

يُظهر المخطط البياني لتحركات سعر عملة ريبل (Ripple) اليومية استمرارَه بالتحرك ضمن نموذج مثلثٍ هابط، وهو نمطٌ فنيٌّ يُمهد عادةً لتراجع قوي في حال كسر مستوى الدعم، فيما يواجه السعر حاجز مقاومةٍ حاسماً ضمن نطاق 2.70$-2.72$، حيث يلتقي خط متوسط الحركة الأسي بمدى 50 يوماً (EMA-50) بالحدّ السفلي للنمط المكسور.

مخطط بياني لتحركات سعر عملة ريبل (Ripple)، المصدر: TradingView

وقد يؤدّي الفشل في الإغلاق أعلى هذه المنطقة إلى تراجع السعر نحو 2.26$، مع مستويات دعم أعمق عند 2.02$ و1.77$، وهي المناطق التي شهدت في السابق نشاطاً شرائياً ملحوظاً؛ وسيُرجّح الإغلاق دون 2.26$ دلالات النمط الهابط الحالي، ما سيُعرّض السعرَ لإعادة اختبار نطاق 1.92$-2.00$ بوتيرة أسرع.

فنيّاً، قد يبحث المتداولون قصيرو الأجل عن إشارات رفض سعري أو تشكل نمطٍ ابتلاعي عند ملامسة حاجز 2.70$ لفتح صفقات مضاربةٍ على الانخفاض، مع تحديد هدف أولي عند 2.26$. في المقابل، فإن حدوث إغلاق يومي فوق 2.72$ فقط يُمكنه إلغاء الإعدادات السلبية، ومن المرجّح إمكانية امتداد موجة الارتفاع حتى نطاق 2.84$- 3.15$.

التوقعات – استقرارٌ يسبق الخطوة التالية

رغم التقلبات قصيرة المدى، ما تزال النظرة العامة لعملة ريبل (Ripple) إيجابية، إذ إن تراجع التضخّم الأميركي واحتمال خفض معدلات الفائدة وتزايد اهتمام المؤسسات الاستثمارية، جميعها عواملُ تُوفر دعماً أساسياً لأسواق الكريبتو.

فإذا تمكّن المشترون من استعادة نطاق 2.70$-2.72$، يُرجَّح امتداد موجة التعافي إلى 2.80$ وربما 3$. وإلى أن يتحقق هذا الاختراق الفني، يتوقع المتداولون بقاء السعر مستقراً بين مستويي 2.25$ و2.70$. باختصار، تُظهر الإعدادات الفنية أن سعر عملة ريبل (Ripple) يقف عند نقطةٍ حاسمةٍ؛ فعوامل الاقتصاد الكلي تدعم الاتجاه الصاعد، في حين تمثل مناطق المقاومة السعرية العقبة الأخيرة أمَام استكمال الانطلاقة المنتظرة.

