توقعات سعر عملة ريبل (Ripple-XRP): لماذا يتوقع أحد المحللين تصحيحاً أعمق يمتد حتى 2.90$؟

إخلاء المسؤولية: العملات الرقمية تُعد فئة أصولٍ عالية المخاطر، وهذه المقالة مُعدّةٌ لأغراض إعلاميةٍ فقط ولا يمكن اعتبارها نصيحةً استثماريةً بأيّ شكلٍ كان؛ فمن الممكن أن تخسروا رؤوس أموالكم بالكامل.

بلغ سعر عملة ريبل (Ripple) يوم أمس 2.99$ بعد انخفاضه بنسبة 1.38% خلال 24 ساعة، وبحجم تداول بلغ 4 مليار دولار. وقد لامسَ سعر العملة 3.10$ في وقتٍ سابق من هذا الأسبوع قبل تراجعه رغم الأخبار الإيجابية، ومنها إطلاق صندوق تداول فوري في البورصة (XRP Spot ETF) في الولايات المتحدة. ويتوقع بعض المحللين أن يُعيد سعرُها اختبار مستوى 2.90$، حيث تُظهر المخططات البيانية على المدى القريب ضرورة توخي الحذر دون استبعاد الفرص.

أنظار المحللين تتجه إلى مستوى 2.90$ كدعم رئيسي لسعر عملة ريبل (Ripple)

تقول محللة إستراتيجيات السوق Casitrades إن مستوى 2.98$ هو مستوى الدعم الأقرب الواجب على سعر عملة ريبل (Ripple) أن تحافظ عليه لتجنّب المزيد من الانخفاض، حيث يُمثل التراجع إلى نطاق 2.92$-2.94$ “منطقة أساس” يُمكنها توفير استقرار للسعر وتُمهّد الطريق للانتعاش التالي.

🚨XRP Facing Critical Support. Watching $2.98 vs. Lower $2.90s! 🚨$XRP is taking a hit alongside #Bitcoin, and because it failed to make a new local high, the door is open for a deeper correction. The pattern is setting up an ABC with C-wave targets in the low $2.90s,… pic.twitter.com/zPuJ2mIN2U — CasiTrades 🔥 (@CasiTrades) September 19, 2025

ويتفق متداولون آخرون مع هذا الرأي، مع الإشارة إلى أن تكرار اختبارات سعر عملة ريبل (Ripple) لمستوياتٍ حَول 3$ يعكس اهتماماً قوياً للسوق بها. ويَستبعد المُحللون سيناريو التراجع الحاد للسعر، ويُرجّحون أن يُهيّئ الاستقرار النسبي أرضيةً للانتعاش. ويَعتمد هذا التفاؤل على حفظ نطاق 2.90$-2.98$ الذي أصبَحَ الآن ساحة معركةٍ بين كلٍّ من الثيران (المضاربين على الارتفاع) والدببة (المضاربين على الانخفاض).

يشير التباعد إلى احتمال ارتفاع قصير الأجل

تحذر المُحللة Casitrades من اختبار مستوى 2.90$ في حال كسر مستوى الدعم 2.98$

يُنظر إلى نطاق 2.92$-2.94$ كمنطقة انتعاش قوية

الصناديق المتداولة في البورصة (ETFs) لعملة ريبل (Ripple) وعملة دوجكوين (Dogecoin-DOGE) تُسجل 54 مليون دولار في اليوم الأول

رغمَ الحذر على المدى القريب، ما تزال عملة ريبل (Ripple) تجني ثمار زيادة التبنّي المؤسساتي. فقد جذب طرحُ أولى صناديق التداول الفوري لها ولعملة دوجكوين (Dogecoin) في البورصة ضمن الولايات المتحدة طلباً ملحوظاً، حيث سجّلتا -مُجتمعتين- حجمَ تداولٍ بلغ 54.7 مليون دولار في يوم الإطلاق.

فقد حقق صندوق XRPR لتداول عملة ريبل (Ripple) الفوري حجمَ تداول بلغ 37.7 مليون دولار، ليصبحَ أكبرَ حجم تداول في اليوم الأول لأي صندوق تداولٍ فوري تم إطلاقه في عام 2025. كذلك، حقق نظيره DOJE لعملة دوجكوين (Dogecoin) حجماً جيداً بلغ 17 مليون دولار، ما وضعه بين أفضل خمسة صناديق من حيث الأداء ضمن أكثر من 700 صندوق جديد تم إدراجها هذا العام.

ويؤكد هذا الإقبال القوي شهية المستثمرين المتزايدة للمنتجات المالية القائمة على العملات البديلة. في العموم، لم يتجاوز حجم التداول اليومي لمعظم الـ ETFs الجديدة المليون دولار عند إطلاقها. إلا أنّ تجاوز صندوق تداول عملة ريبل (Ripple) في البورصة للتوقعات بهذا الهامش الكبير سيُعزز مكانتها كواحدةٍ من أكثر الأصول الرقمية قوةً في السوق.

الطلب على الصناديق المتداولة في البورصة (ETFs) يُبرز ثقة المستثمرين

على الرغم من الضغوط قصيرة الأجل، ما تزال عملة ريبل (Ripple) تثير اهتمام المؤسسات. وقد جذبَ طرحُ أول صندوقين للتداول الفوري في البورصة لعملة ريبل (Ripple) وعملة دوجكوين (Dogecoin) في الولايات المتحدة طلباً قوياً، حيث بلغ حجم التداول لكليهما 54.7 مليون دولار في اليوم الأول.

وتَصدَّر صندوق عملة ريبل (Ripple) المتداول في البورصة XRPR بـ 37.7 مليون دولار، وهو أكبر حجم افتتاح لأي صندوق ETF تم إطلاقه خلال عام 2025. كما حقق صندوق عملة دوجكوين (Dogecoin ETF) المتداول في البورصة DOJE أداءً ملفتاً بلغ 17 مليون دولار، ليُصنَّف ضمن أفضل خمسة صناديق من حيث الأداء من بين أكثرَ من 700 صندوق جديد هذا العام.

Two ETFs approved and XRP is still sitting under $3. Don’t mistake suppression for weakness — it’s the setup. The disconnect between product launch and price won’t last — SonOfaRichard (@heythereRich) September 20, 2025

فعلى سبيل المقارنة، يتم إطلاق معظم الـ ETFs بحجم تداولٍ أوليّ لا يزيد على مليون دولار. لذلك، فالطرح الأول الاستثنائي لصندوق عملة ريبل (Ripple) يُؤكد على تزايد إقبال المستثمرين على المنتجات المالية القائمة على العملات البديلة، ويُعزز مكانة عملة ريبل كواحدة من أكثر الأصول الرقمية رسوخاً في السوق.

التحليل الفني لسعر عملة ريبل (Ripple) ومساره المستقبلي

من الناحية الفنية، يُظهر المخطط البياني لسعر عملة ريبل (Ripple) مثلثاً هابطاً، وهو نموذج يتشكل من قمم آخذة بالانخفاض تضغط على مستوى دعم أفقي قوي. أيضاً، يتوافق متوسط ​​الحركة الأسّي لـ 50 يوماً (EMA-50) مع مستوى المقاومة 3.00$، بينما يقع نظيره لـ 200 يوم أدنى بكثير عند 2.15$، ما يؤكد الاتجاه الهابط طويل الأجل.

كما تُظهر مستويات تصحيحات فيبوناتشي من ارتفاع تموز/يوليو أنّ مستوى 2.99$ يُمثل تصحيح 0.382 الذي يتعرّض حالياً للضغط، في حين يقع تصحيح 0.5 عند مستوى 2.79$.

من ناحيةٍ أخرى، تبدو مؤشرات الزخم متباينة. فمُؤشر القوة النسبية (RSI) عند 50 يشير إلى حيادية الزخم، فيما تُظهر أنماط شموع التداول تراجعاً عند خط الاتجاه، ما يشير إلى تراجع الزخم. وفي حال تجاوز السعر 3.25$، تبدو العملة أمام سيناريو صاعد تكون أهدافه التالية 3.43$ و3.66$. أما عند الانخفاض دون 2.90$، سيدخُل السعر في مسار هابطٍ نحو مستويات المقاومة عند 2.79$ أو 2.58$ قبل عودة الشراء.

بالنسبة للمتداولين، يتراوَحُ نطاق الحركة بين 2.79$ و3.25$. فمع ثبات مستوى الدعم، يُعتبر الارتفاع نحو 3.60$ وما فوق متوقعاً بالتماشي مع استمرار دخول الاستثمارات إلى صندوق التداول الفوري لعملة ريبل (XRP Spot ETF).

أما على المدى البعيد، ففي حال استمرار نموّ السيولة ومشاركة المؤسسات، فإن اتجاه سعر عملة ريبل (Ripple) طويل الأجل سيبقى إيجابياً، ويبدو الوصول إلى 5$ في دورة السوق الكبيرة القادمة غير مستبعد.

عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper-HYPER) تجمع بين أمان بلوكتشين بيتكوين وسرعة بلوكتشين سولانا

تُمثل شبكة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) أولى حلول الطبقة الثانية لبلوكتشين بيتكوين (Bitcoin Blockchain) العاملة على آلة سولانا الافتراضية (SVM)، وتهدف إلى منح النظام التقني لبلوكتشين بيتكوين قابلية التوسع من خلال توفيرها مزايا العقود الذكية فائقة السرعة ومنخفضة التكلفة، مع إمكانية تطوير التطبيقات اللامركزية (dApps)، بالإضافة إلى إنشاء عملات الميم.

فمن خلال جمعِه بين الأمان العالي لبلوكتشين بيتكوين (Bitcoin Blockchain) وكفاءة أداء بلوكتشين سولانا (Solana Blockchain) يفتح مشروع بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) آفاقاً لاستخداماتٍ جديدة كلياً، بما فيها ربط أرصدة عملة بيتكوين (Bitcoin) بسلاسةٍ عبر الشبكة الجديدة وتطوير تطبيقاتٍ لامركزيةٍ تتيح قابلية التوسع.

علاوةً على ذلك، يُركز الفريق بشدة على الموثوقية وقابلية التوسع. لذلك، فقد أخضعَ العقد الذكي لعملته إلى تدقيق فريق Coinsult بهدف طمأنة المستثمرين بشأن أسسه وآفاقه، ما عزّز الاهتمام بالمشاركة وأدى إلى تجاوز حصيلة الاكتتاب حتى الآن 17.3 مليون دولار، مع بقاء قدرٍ ضئيلٍ من الكمية المخصّصة للبيع خلال هذه المرحلة. حالياً، تُباع عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) بسعر 0.012955$ فقط، علماً أن السعر سيرتفع بتوالي مراحل الاكتتاب.

أخيراً، يُمكنكم شراء عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) من الموقع الرسمي للمشروع باستخدام العملات الرقمية، أو بواسطة الفيزا والماستركارد.

يمكنكم المشاركة في اكتتاب عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) من هنا