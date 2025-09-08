توقعات سعر عملة ريبل (Ripple-XRP): أسباب دفع الموافقة على إنشاء صندوق متداول في البورصة (ETF) العملة للانطلاق بقوة على غرار انطلاق سعر عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC) بنسبة 60%

إخلاء المسؤولية: العملات الرقمية تُعد فئة أصولٍ عالية المخاطر، وهذه المقالة مُعدّةٌ لأغراض إعلاميةٍ فقط ولا يمكن اعتبارها نصيحةً استثماريةً بأيّ شكلٍ كان؛ فمن الممكن أن تخسروا رؤوس أموالكم بالكامل.

يتم تداول عملة ريبل (Ripple-XRP) اليوم عند 2.81$ مع أحجام تداول يومية توازي 5.55 مليار دولار، فيما انخفض سعر عملة ريبل (Ripple) بنسبة 1.3% في آخر 24 ساعة، لتصل قيمتها السوقية إلى 167.35 مليار دولار، مُحتلة المرتبة الرابعة بين أعلى العملات الرقمية ترتيباً من حيث القيمة السوقية.

وبينما يبلغ المعروض المتداول للعملة 59.6 مليار عملة XRP من معروضها الكلي البالغ 100 مليار عملة، تواصل عملة ريبل (Ripple) لفت الانتباه وسط تكهنات المُستثمرين حول العوامل التي قد تدفعها للانطلاق بقوة مجدداً.

🚨BREAKING: @Ripple confirmed that BlackRock will join the upcoming “Swell Conference 2025“ in New York City! #XRP pic.twitter.com/fxd72DokBL — JackTheRippler ©️ (@RippleXrpie) September 5, 2025

تتضمّن هذه التكهنات الموافقة على إنشاء صندوق متداول في البورصة للعملة (XRP ETF)؛ فقد أدى انخراط شركة بلاك روك (BlackRock) خلال مؤتمر Swell 2025 الذي تنظمه شركة ريبل (Ripple Labs) إلى زيادة التكهنات بشأن إمكانية ظهور مثل هذا المنتج مستقبلاً، والذي إذا تمت الموافقة عليه فقد يتسبّب بتحفيز انطلاق موجة ارتفاع مشابهةٍ لتلك التي شهدتها عملة بيتكوين (Bitcoin)، حيث أدت الاستثمارات المؤسسية الواردة إلى تحقيق مكاسبَ تجاوزت 60%.

شركة بلاك روك (BlackRock) ومؤتمر Swell الخاص بشركة ريبل (Ripple Labs)

سيُعقد مؤتمر Swell 2025 الذي تنظمه شركة ريبل (Ripple Labs) يَومي 4 و5 تشرين الأول/نوفمبر في مدينة نيويورك، وسيضمُّ المؤتمر مدير الأصول الرقمية لدى شركة بلاك روك (BlackRock) ماكسويل ستاين (Maxwell Stein) إلى جانب أسماء بارزة أخرى، ومن بين أبرز المتحدثين في المؤتمر أدينا فريدمان (Adena Friedman) من بورصة ناسداك (Nasdaq) و كريس لارسن (Chris Larsen) أحد مؤسسي شركة ريبل (Ripple Labs)، فضلاً عن رئيسها التنفيذي براد جارلينجهاوس (Brad Garlinghouse)، والمدير التنفيذي للاستثمارات لدى منصة OKX جيسون لاو (Jason Lau).

وتشير أجندة المؤتمر إلى أن ستاين سيناقش الأصول الممثلة رقمياً مع روري كالاجي (Rory Callagy) من مؤسسة Moody’s الائتمانية، فيما لم يتمَّ التاكيد على ما إذا كانت بلاك روك ستتطرق مباشرةً إلى موضوع صندوق عملة ريبل المتداول في البورصة (XRP ETF).

حالياً، توفر شركة إدارة الأصول العريقة صناديق متداولة في البورصة (ETFs) مرتبطة بعملة بيتكوين (Bitcoin) وعملة إيثيريوم (Ethereum)، لكنّها لم تُوفر منتجاً مشابها لعملة ريبل (Ripple) بعد، وقد يكون السبب في ذلك هو النزاع القضائي المُطوّل بين شركة ريبل (Ripple Labs) ولجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC)، والذي انتهى بانتصار الأولى الشهرَ الماضي، ممّا قد يُمهد لإطلاق منتجاتٍ مؤسساتيةٍ جديدة.

النقاط الرئيسية:

شركة BlackRock أطلقت صناديق متداولة في البورصة لعملة إيثيريوم (ETH ETFs) وعملة بيتكوين (BTC ETFs).

تراجع المخاطر القانونية التي تواجهها عملة ريبل (Ripple)، ما يدعم توقعات إطلاق صندوق مماثلٍ لها في البورصة (XRP ETF).

مؤتمر Swell 2025 سيغطي المواضيع المرتبطة بأنشطة الدفع والعملات المستقرة والقوانين التنظيمية والتبني.

التوقعات الفنية لسعر عملة ريبل (Ripple) تشير إلى تعرض العملة لضغوط عدة

تبدو توقعات سعر عملة ريبل (Ripple) هابطة على المخطط البياني في إطار 4 ساعات، حيث يتحرك السعر حالياً ضمن قناة هابطة ما يشير إلى تعرّضها لضغطٍ بيعي. حالياً، استقرَّ السعر دون خط متوسط الحركة الأسي بمدى 50 ساعة (EMA-50) حول 2.81$، بينما يحدُّ نظيره بمدى 200 ساعة (EMA-200) عند 2.87$ من أي ارتفاع محتمل، لتفشل حتى الآن جميع محاولات اختراق حاجز 2.87$.

مخطط بياني لتحركات سعر زوج XRP/USD، المصدر: TradingView

وتُظهر أنماط شموع التداول حالة من التردد، حيث تهيمن على تحركاته الشموع ممتدة الذيل ونظيرتها صغيرة الجسم، وتشير قراءة مؤشر القوة النسبية (RSI) البالغة 46 إلى ضعف الزخم دون مؤشراتٍ على تباعد صاعد، فإذا كسرَ سعرُ عملة ريبل (Ripple) مستوى الدعم البالغ 2.76$ واستقرَّ أدناه، فستكون أهدافه التالية عند 2.70$ و2.62$ متوازية مع الحد السفلي للقناة.

وحتى يستعيد الثيران (المضاربون على الارتفاع) زمام المبارة، يتوجب على سعر العملة اختراق حاجز ‎2.87‎$ بشكلٍ حاسم، فقد يؤدي تشكل شمعة تداول ابتلاعية صاعدة مع أحجام تداول قوية إلى التمهيد لبلوغ ‎2.95‎$ وربما ‎3.04$‎. أما إذا أخفق في ذلك، فستبقى التوقعات مائلة للسلبية مع اتجاه المتداولين نحو مزيد من عمليات البيع.

الآمال المتعلقة بالصناديق المتداولة في البورصة (ETFs) ومستقبل العملة على المدى الطويل

يعتمد مسار سعر عملة ريبل (Ripple) في المدى المنظور على الاحتفاظ بمستوى دعم ‎2.70‎$ المحوري؛ فقد يشير تماسكه إلى بدء موجة التعافي، بينما كسرُه والاستقرار أدناه سيُعَد نذيراً بموجات تراجع إضافية.

أما على المدى الطويل، فالأمر يتعلق بإنجازات التبني المؤسساتي للبنوك المركزية ومنتجات الـ ETFs، والتي إذا بدء الطلب المؤسسي من خلالها، فقد يتبع سعرُ العملة انطلاقة عملة بيتكوين (Bitcoin)، حيث أدى ورود استثماراتٍ إليها عبر هذه المنتجات إلى ارتفاع سعرها كثيراً. وعليه، قد يرتفع السعر بنسبة ‎60%‎ من المستويات الحالية مسجلاً ‎4.50‎$، مع إمكانية بلوغ مستوياتٍ أعلى إذا جاءت الأجواء مواتية لانطلاق أسواق الكريبتو بأكملها.

وبالنسبة للمستثمرين، يتبقى عليهم التحلي بالصبر وحسن إدارة المخاطر، بينما تحافظ التوقعات المتعلقة بإصدار صندوق متداول في البورصة (ETF) على آمال المرور بدورة ارتفاعاتٍ جديدة.

اكتتاب عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper-HYPER) يتيح عملة تجمع بين أمان بلوكتشين بيتكوين وسرعة بلوكتشين سولانا

يُعَد مشروع عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) أول حل طبقة ثانية لبلوكتشين بيتكوين (Bitcoin Blockchain) يعتمد على آلة سولانا الافتراضية (SVM)، ويهدف إلى تعزيز النظام التقني للبلوكتشين بعقود ذكية وتطبيقات لامركزية (dApps) منخفضة التكلفة وسريعة التنفيذ، إضافة إلى دعم إنشاء عملات الميم.

جدير بالذكر نجاحُ المشروع بالجمع بين أمان بلوكتشين بيتكوين (Bitcoin Blockchain) وكفاءة بلوكتشين سولانا (Solana Blockchain)، ليفتحَ المجالَ أمام استخداماتٍ جديدة قويةٍ تتضمّن توفير أداة ربطٍ سلس بأرصدة عملة بيتكوين (Bitcoin)، وتطوير التطبيقات اللامركزية (dApps).

يُذكر خضوع العقد الذكي للعملة -والمُصمّم للجمع بين قابلية التوسع والبساطة والموثوقية- إلى تدقيق أمني ناجح من قبل فريق Coinsult. ويشهد المشروع اهتماماً متزايداً من المستثمرين، حيث تجاوزت حصيلة الاكتتاب حتى الآن 14.1 مليون دولار، مع اقتراب الكمية المخصصة للبيع خلاله من النفاد.

ختاماً، يُمكنكم شراء عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper-HYPER) حالياً بسعر 0.012865$، ومن المنتظر ارتفاعه بتوالي مراحل الاكتتاب، وذلك عبر زيارة الموقع الرسمي لمشروع بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) وشرائها مقابل عملات رقمية أو بواسطة الفيزا والماستركارد.

للمشاركة في الاكتتاب اضغط هنا