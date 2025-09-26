توقعات سعر عملة ريبل (Ripple-XRP): تشكل نمط القيعان الثلاثة يمهد لارتدادة سعرية قوية، فإلى أي مدى يمكن لسعرها الارتفاع؟

تُظهر تحركات سعر عملة ريبل (Ripple) إمكانية حدوث ارتدادة نموذجيةٍ للأعلى عن نمط القيعان الثلاثة، لتشير توقعات سعر العملة حالياً إلى إمكانية انطلاقه مُسجلاً مستوياتٍ عليا جديدةً مع تلاشي الضغوط السلبية.

إخلاء المسؤولية: العملات الرقمية تُعد فئة أصولٍ عالية المخاطر، وهذه المقالة مُعدّةٌ لأغراض إعلاميةٍ فقط ولا يمكن اعتبارها نصيحةً استثماريةً بأيّ شكلٍ كان؛ فمن الممكن أن تخسروا رؤوس أموالكم بالكامل.

تَحوَّل نموذج القاعٍ المزدوج على المخطط البياني لتحركات سعر عملة ريبل (Ripple) إلى أحد أبرز أنماط انعكاس المسار السعري النموذجية وهو نمط القاع الثلاثي، ما يعزز التوقعات الإيجابية لسعر عملة ريبل (Ripple)، إذ يبدو أن موجة تصحيح الأسبوع الماضي بلغت مداها مع بدء انتعاشةٍ تؤكد مدى قوة دعم مستوى 2.70$ للعملة البديلة.

تأتي هذه الارتدادة مع ترسيخ عملة ريبل (Ripple) مكانتها في الأسواق المالية التقليدية الأمريكية، بعد أن أسهمت المعايير العامة الجديدة التي أقرّتها لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) الخاصة بمنتجات الكريبتو الاستثمارية (ETPs) في تمهيد الطريق لإدراج العملة ضمن قائمة صندوق Hashdex المتداول في البورصة لمؤشرات العملات الرقمية.

🇺🇸 JUST IN: The SEC has approved the Hashdex Nasdaq Crypto Index US ETF to operate under new generic listing standards.



The fund is now cleared to hold crypto assets beyond $BTC and $ETH — including $XRP, $SOL, $ADA, $LINK, and $XLM. pic.twitter.com/1FqsYlM8rX — TapTools (@TapTools) September 25, 2025

يدعمُ ذلك ترجيحَ احتمالية الموافقة على طلبات إنشاء صناديق تداول فوري لعملة ريبل في البورصة (XRP Spot ETFs) خلال الأسابيع المقبلة مع اقتراب الموعد النهائي للبت بالطلبات المقدمة من جهاتٍ متعددة لإنشاء هذه الصناديق في تشرين الأول/أكتوبر المقبل.

كما تدعمُ النقاشات بشأن عوامل الاقتصاد الكلي هذه التوقعات الإيجابية؛ فمع اقتراب التضخم من المستوى المُستهدف للاحتياطي الفيدرالي عند 2% تتزايد الآمال بمواصلة خفض معدلات الفائدة، مع ما يعنيه ذلك من إمكانية تحفيز الطلب مُجدداً على أصول المخاطرة كعملة ريبل (Ripple).

توقعات سعر عملة ريبل (Ripple-XRP): هل تُعد هذه آخر محطاته قبل الاختراق المنتظر؟

ربّما تُمثل الوضعية الحالية آخر فرص الشراء استغلالاً لتراجع السعر قبل الانطلاقة التالية لسعر عملة ريبل (Ripple) بعدَ تشكُّل نمط القيعان الثلاثة عند مستوى 2.70$.

فحدوث ارتدادة مستدامةٍ للسعر عن هذا المستوى تتيح له إعادة اختبار 3.60$، والأهمُّ أنها ستُمهّد لاختراق نموذج الراية المبشر، والممتد منذ منتصف تموز/يوليو.

مخطط بياني لتحركات سعر زوج XRP/USD اليومية تظهر تشكّل نمط القيعان الثلاثة الداعم لإمكانية اختراق نمط الراية المبشر، المصدر: TradingView

مع ذلك، لا تبدو مؤشرات الزخم مُرجّحةً للارتفاع بشكلٍ حاسم، وهو رأيٌ يُؤيده المحللون ممّن يشترطون تزايد الضغوط الشرائية لتأكيد الارتداد الحاسم عن مستوى دعم القيعان الثلاثة.

فقراءة مؤشر القوة النسبية (RSI) تشير إلى 40 في دلالةٍ على تولي البائعين زمام المبادرة حتى مع تزايد الإقبال الشرائي، كما يُظهر مؤشر MACD تحوّلاً مشابهاً للاتجاه، حيث استقرَّ مشكلاً ما قد يمثل تقاطعاً ذهبياً مبكراً بتجاوز خط الإشارة، ما يُؤكد انعكاس المسار إلى الارتفاع.

وإذا جاء اختراق نموذج الراية للأعلى، فقد ينطلق سعر عملة ريبل (Ripple) صوب علامة 5$، مُوفراً مكاسبَ بنسبة 80% مقارنةً بمستواه الحالي في انطلاقةٍ تتيح له تسجيل مستوياتٍ عليا جديدة واختبار آفاق عليا لم يشهدها من قبل.

ومع الإعلان عن خفض متعدد لمعدلات الفائدة الأمريكية وصدور الموافقات على إنشاء XRP Spot ETFs ودورها المنتظر في تحفيز الطلب على العملة خلال الربع الرابع، فقد تمتد انطلاقتها السعرية إلى 10$ ما سيتيح مكاسب بنسبة 260%، لكنّ ذلك كله يبقى -إلى حدٍّ بعيد- مرهوناً بالاحتفاظ بمستوى دعم 2.70$.

