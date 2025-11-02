توقعات سعر عملة ريبل (Ripple-XRP): المؤشرات الفنية تشير إلى اتجاه صاعد نحو 5.00$

إخلاء المسؤولية: العملات الرقمية تُعد فئة أصولٍ عالية المخاطر، وهذه المقالة مُعدّةٌ لأغراض إعلاميةٍ فقط ولا يمكن اعتبارها نصيحةً استثماريةً بأيّ شكلٍ كان؛ فمن الممكن أن تخسروا رؤوس أموالكم بالكامل.

سعرُ عملة ريبل (Ripple) يُحافظ على موقعه فوق مستوى 2.50$ مع اقتراب إطلاق صندوق التداول الفوري في البورصة (spot ETF) لشركة Bitwise. كما أن فك حساب الضمان من قبل شركة ريبل (Ripple) وتشكُّلَ نمط مثلثٍ على المخططات البيانية يُمكنهما تحديد إمكانية استهداف سعر العملة لمستوى 5$ أو تراجعه.

يُظهر استقرار سعر عملة ريبل (Ripple) فوق مستوى 2.50$ قدرةَ العملة على الصمود وسط تباين المزاج العام في السوق. ويزداد التفاؤل بشأن صندوق التداول الفوري في البورصة لعملة ريبل (Ripple spot ETF) الخاص بشركة Bitwise، والذي قد يجذبُ استثماراتٍ مؤسساتية في ظل استمرار حذر المتداولين قبيل إطلاق مليار عملة XRP من حساب الضمان في 1 تشرين الثاني/نوفمبر.

وقد يُحدّد التوازن بين التفاؤل المدفوع بالصناديق المتداولة في البورصة (ETFs) والضغط الناتج عن زيادة المعروض ما إذا كان سعر عملة ريبل (Ripple) سيُواصل ارتفاعه أم أنه سيُواجه تراجعاً قصير الأجل.

عملة ريبل (Ripple) تجذب الاهتمام المؤسساتي مع اقتراب شركة Bitwise من إطلاق صندوق التداول الفوري للعملة في البورصة (Ripple spot ETF)

تواصل عملة ريبل (Ripple) جذب اهتمام المؤسسات مع اقتراب Bitwise من إطلاق صندوق التداول الفوري في البورصة لعملة ريبل (Ripple spot ETF)، فقد قامت شركة إدارة الأصول مؤخراً بتحديث طلبها ليشملَ إدراجَ الصندوق في بورصة نيويورك (NYSE) وفرض رسوم إدارة بنسبة 0.34%، ما يشير إلى استعدادها للإطلاق بمجرّد الحصول على موافقة الجهات التنظيمية.

Bitwise just updated their XRP ETF filing to include exchange (NYSE) and fee of 0.34%, which are typically the last boxes to check. Amendment #4. pic.twitter.com/BUnkasSQY5 — Eric Balchunas (@EricBalchunas) October 31, 2025

ويشير مُحللو السوق إلى أنه عادةً ما تحدث مثل هذه التحديثات في المراحل النهائية قبل الموافقة على التداول، ما يوحي أنّ صندوق Bitwise يتوضع في موقع قوي للحصول على الضوء الأخضر، حينها قد يجذب الصندوق استثماراتٍ مؤسساتية كبيرةً، ما يُحسّن من السيولة وعمق السوق -أي قدرته على استيعاب عمليات شراء وبيع كبيرة- لعملة ريبل (Ripple).

بالإضافة إلى ذلك، أعلنت شركة Armada Acquisition Corp. II عن إستراتيجيةٍ بقيمة مليار دولار تهدف إلى زيادة التبني المؤسساتي لعملة ريبل (Ripple)، بينما كشفت Virtu Financial عن امتلاكها لعملات رقمية بقيمة 63 مليون دولار، ما يُحسّن الثقة بالأصول الرقمية.

وحققت عُملة ريبل (Ripple) مكاسبَ تتجاوز 1% خلال 24 ساعة مُحافظة على استقرارها فوق 2.50$، مع تركيز المحللين على مستوى 2.73$ كمقاومةٍ تاليةٍ مُحتملة.

مجتمع عملة ريبل (Ripple) ينقسم حول التوقعات المثيرة بشأن وصول السعر إلى 10,000$

يشهد مُجتمع عملة ريبل (Ripple) حالة من الجدل بعد نشر حساب @XRPracers منشوراً لقيَ رواجاً كبيراً زعمَ فيه أنه تم تفعيل الاحتياطي الإستراتيجي لشركة ريبل (Ripple)، خاصة وأنّ سعرَ عملتها قد يرتفعُ ليصل إلى ما بين 10,000$ و35,000$. وقد استندَ المنشور إلى توقعات شركة Value Capital، وانتشر بسرعةٍ عبرَ منصة X (تويتر سابقاً)، ما أثار موجة من الحماس والشكوك بين المستثمرين.

ويرى بعض المتحمّسين أن هذه التوقعات تعكس الثقة المتزايدة بإمكانات عملة ريبل (Ripple) على المدى الطويل، في حين يَعتبرها معظم الخبراء غير واقعيةٍ تماماً. ويتم يتداول عملة ريبل (Ripple) حالياً بسعر يقترب من 2.50$ مع قيمة سوقية تبلغ تقريباً 150 مليار دولار، ما يَعني أن وصول السعر إلى 10,000$ سيتطلب استثماراتٍ هائلة تكاد تكون مستحيلة.

#XRP Strategic Reserve 🔓

Institutional liquidity ignited.

Targets: $10K–$35K.

The wealth shift has begun. 💰🌎 pic.twitter.com/v8Rjd8Lyfq — Gigitalk | John Squire (@TheCryptoSquire) October 30, 2025

مع ذلك، لا يزال التفاؤل قائماً مدعوماً بالانتصار القانوني الجزئي الذي حققته شركة ريبل (Ripple) ضد لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC)، بالإضافة إلى التقدم في الشراكات المؤسساتية، والتي يعتقد المحللون أنها قد تزيدُ من استخدامات العملة في الحياة الواقعية.

وعلى الرغم من أنّ التوقعات المُبالغ فيها تُشعل الجدل عبر الإنترنت، إلا أنها تُبرز أيضاً الثقة المتزايدة بإمكانية لعب عملة ريبل (Ripple) دوراً أكبرَ في عمليات الدفع العالمية والسيولة على البلوكتشين.

فك حساب الضمان الخاص بشركة ريبل (Ripple) في تشرين الثاني/نوفمبر: ضغوط قصيرة الأجل في الأفق

كما ذكرنا سابقاً، تستعد شركة ريبل (Ripple) لإطلاق مليار عملة ريبل (Ripple) من حساب الضمان الخاص بها في 1 تشرين الثاني/نوفمبر، بقيمةٍ تقارب 2.5 مليون دولار حسب الأسعار الحالية. ويُعَد هذا الإصدارُ المُجدوَلُ جزءاً من الروتين الشهري لشركة ريبل (Ripple) بهدف الحفاظ على سيولة النظام التقني والشفافية.

وعادةً ما يتم إعادة حجز ما بين 70% و80% من عملات ريبل (Ripple) المُفرَج عنها، مع دخول ما بين 200 إلى 200 مليون عملة فقط إلى التداول لاستخدامها في العمليات التشغيلية والشراكات الإستراتيجية.

🚨RIPPLE TO UNLOCK 1 BILLION XRP TOMORROW



On November 1, #Ripple will release 1 BILLION $XRP from escrow — worth roughly $2.49B at current prices.



Usually, only 200–300M XRP get used or sold, with the rest re-locked. pic.twitter.com/97lvA20qXa — Coin Bureau (@coinbureau) October 31, 2025

ونظراً لأن العملية علنيةٌ وقابلةٌ للتنبؤ، يتوقع المحللون حدوث تقلباتٍ محدودة في الأسعار. مع هذا، غالباً ما يتصرّف المتداولون على المدى القصير بحذر متوقعين تقلباتٍ طفيفة إثرَ تكيّف السيولة مع السوق.

ويتزامن الإصدارُ مع زيادة مبادرات شركة ريبل (Ripple) في النظام التقني، بما في ذلك إدراج Evernorth بقيمة مليار دولار والتعاون مع شركة gumi Inc، ما قد يُخفف من أيّ ضغط بيع مؤقت.

توقعات سعر عملة ريبل (Ripple): نمط المثلث يشير إلى التقلب

تظل توقعات سعر عملة ريبل (Ripple) هابطة على المخطط البياني اليومي، حيث يتم تداول العملة حول مستوى 2.50$ مع مقاومةٍ قويةٍ بالقرب من 2.72$، وتكشف المؤشرات الفنية عن كسر السعر لنمط المثلث المتماثل، ما يشير إلى استمرار الاتجاه الهابط.

فمنذ منتصف تموز/يوليو، شكل السعر قمماً منخفضة تحت خط الاتجاه الهابط، ما يدل على ضعف الزخم تدريجياً.

مخطط بياني لسعر عملة ريبل (Ripple)، المصدر: TradingView

وتشير تشكيلات الشموع الأخيرة، بما في ذلك تلك الشموع من نوع “القمم الدوارة” (spinning tops) وشموع دوجي (Doji) إلى تردّد السوق، ولا يزال متوسط الحركة الأسي المُقاس في مدى 20 يوماً (20-day EMA) يتخذ مساراً هابطاً ما يزيد من ضغط البيع، بينما تبلغ قراءة مؤشر القوة النسبية (RSI) 45، أي أقل من المستوى المحايد 50، وسيشير انخفاضها دون مستوى 40 إلى زخم هابطٍ أكبر.

إستراتيجية تداول مقترحة

الدخول: بيع تحت 2.26$ عند تأكيد الكسر

بيع تحت 2.26$ عند تأكيد الكسر وقف الخسارة: فوق مستوى 2,72$ (مقاومة خط الاتجاه)

فوق مستوى 2,72$ (مقاومة خط الاتجاه) الأهداف: 2.02$ و1.77$

إذا استعاد سعر عملة ريبل (Ripple) مستوى 2.72$ مع حجم شراء قوي وتشكيل شمعة ابتلاعية صاعدة، فقد يؤدي ذلك إلى إبطال النموذج الهابط وفتح الطريق نحو 3.15$. في الوقت الحالي، لا يزال الزخم يميل لصالح البائعين، وينبغي على المتداولين انتظار التأكيد قبل اتخاذ أي مركز لمعرفة الخطوة التالية.

