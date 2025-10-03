توقعات سعر عملة ريبل (Ripple-XRP): تعاون بين SWIFT وشركة تطوير برمجيات بلوكتشين إيثيريوم، هل ستخسر شركة ريبل سباق عمليات الدفع الذي أطلقته؟

تتعاون SWIFT وشركة Consensys في اختبار حول عمليات الدفع العالمية، بينما تشير التوقعات السعرية لعملة ريبل (Ripple) إلى احتمالية فقدانها الأفضلية في السباق الذي بدأته.

يسيطر التفاؤل على التوقعات السعرية لعملة ريبل (Ripple) بالتزامن مع تحسّن مقوّماتها على المدى الطويل، ورغم الشراكة الأخيرة بين SWIFT وشركة Consensys المختصة بتطوير برمجيات بلوكتشين إيثيريوم (Ethereum Blockchain)، حيث تختبر الشبكة المصرفية عمليات الدفع القائمة على البلوكتشين مع أكثر من 30 مؤسسة موزعة على 16 دولة، وقد يبدو هذا التطوّر تهديداً منافساً لشركة ريبل (Ripple)؛ إلا أنه يُعَد تأكيداً على صدارة ريبل للقطاع.

📣 Swift announces new blockchain-based ledger with 30+ banks.



At Sibos, Javier Perez-Tasso, Swift CEO, revealed plans to build a blockchain-based shared ledger to enable instant, 24/7 cross-border payments.



Learn more https://t.co/n4S7Ue7Yji#swift #swiftatsibos #sibos pic.twitter.com/fSGqh6RORX — Swift (@swiftcommunity) September 30, 2025

فقد تمَّ تفعيل نظام عمليات الدفع الدولية الخاص بريبل (Ripple) واختباره في الواقع كما بدأ باستقطاب دعمٍ مؤسساتي متزايد خلافاً للمشروع التجريبي لشبكة SWIFT، كما يستمر الزخم الإيجابي لعملة ريبل (Ripple) مع تراكم طلبات صناديق تداولها الفوري في البورصة (Ripple Spot ETFs) واقتراب مواعيد صدور القرارات بخصوصها بين 18 و25 تشرين الأول/أكتوبر 2025.

توقعات سعر عملة ريبل (Ripple): مؤشر القوة النسبية (RSI) يرسل إشارة شراء بعد الارتداد من مستوى الدعم 2.70$

ارتفع سعر عملة ريبل (Ripple) بنسبة 6% خلال 7 أيام بالتزامن مع تعافي السوق من نكسته الأخيرة.

وتغذي ظروف الاقتصاد الكلي التوقعات السعرية الإيجابية لعملة ريبل (Ripple)؛ حيث تتزايد التوقعات بتكرار خفض معدلات الفائدة هذا الشهر.

كما ارتدَّ السعر للتو عن مستوى الدعم الرئيسي عند 2.70$ بالتزامن مع صدور إشارة شراء جديدة من مؤشر القوة النسبية (RSI) مع تجاوزه لخط المنتصف ومتوسط الحركة لمدة 14 يوماً، ويُمكن أن تعيد عملة ريبل (Ripple) اختبارَ المقاومة عند 3.40$ في حال استمرار الزخم بالنمو، ويُمكن للاختراق الحازم لهذا المستوى أن يُطلق حركةً صاعدةً باتجاه سعر 5$ تُمثل زيادةً بنسبة 66% على المدى القريب.

وفيما يظل مستقبل عملة ريبل (Ripple) على المدى الطويل مُحاطاً ببعض عدم اليقين، تتجه الأنظار نحو الاكتتابات الجديدة في مراحلها الأولى مثل عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper-HYPER)؛ إذ يجمعُ هذا المشروع الجديد بين سرعة بلوكتشين سولانا (Solana Blockchain) وأمان بلوكتشين بيتكوين (Bitcoin Blockchain) لخلق فرصةٍ استثماريةٍ عالية الإمكانيات.

عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) تجمع بين أمان بلوكتشين بيتكوين وسرعة بلوكتشين سولانا

تُعَد شبكة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) الجديدة أولى حلول الطبقة الثانية لبلوكتشين بيتكوين (Bitcoin Blockchain) المُصمَّمة لمعالجة أكبر مشاكلها المتمثلة بالمعاملات البطيئة والرسوم المرتفعة وقابلية البرمجة المحدودة.

ولا تزال عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC) أشهر العملات الرقمية في العالم، لكنَّ شبكتها تعالج 7 معاملاتٍ في الثانية فقط بينما تستطيع بلوكتشين سولانا (Solana Blockchain) معالجة 65,000 معاملة في نفس المدة.

وتهدف عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) إلى إغلاق هذه الفجوة بدمج تقنية بلوكتشين سولانا (Solana Blockchain) في الطبقة الثانية عالية السرعة لبلوكتشين بيتكوين (Bitcoin Blockchain)؛ ما يتيح إمكانية إجراء معاملاتٍ أسرع برسومٍ أقل مع دعم العقود الذكية والتمويل اللامركزي (DeFi) والتطبيقات اللامركزية (dApps)، وسيتم تأمين كلِّ هذا عن طريق بلوكتشين بيتكوين مُحكمة التصميم.

أخيراً، توجد فرصةٌ لشراء عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) الآن بأقل سعرٍ ممكن قبل ارتفاعه خلال المرحلة التالية من الاكتتاب، ويُمكنكم المشاركة ببساطةٍ عبر زيارة الموقع الرسمي للمشروع وربط محفظتكم -مثل بيست واليت (Best Wallet)- بواجهته، والدفع باستخدام أرصدتكم من العملات الرقمية -بما فيها عملة تيثر (Tether-USDT) وعملة إيثيريوم (Ethereum-ETH)- أو بواسطة الفيزا والماستركارد.

للمشاركة في اكتتاب عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) اضغط هنا