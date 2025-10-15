توقعات سعر عملة ريبل (Ripple-XRP): حدث Swell 2025 يمكنه قلب الأوضاع، والعدّ التنازلي لانطلاقه بعد 3 أسابيع يبدأ الآن

انضمامُ بورصة ناسداك (Nasdaq) وشركة بلاك روك (BlackRock) إلى حدث Swell 2025 الخاص بشركة ريبل يُكسب الحدث إثارةً إضافية، لتشير توقعات سعر عملة ريبل (Ripple) الحالية إلى إمكانية حدوث اختراقٍ قوي يدفعه إلى مستوياتٍ غير مسبوقة.

إخلاء المسؤولية: العملات الرقمية تُعد فئة أصولٍ عالية المخاطر، وهذه المقالة مُعدّةٌ لأغراض إعلاميةٍ فقط ولا يمكن اعتبارها نصيحةً استثماريةً بأيّ شكلٍ كان؛ فمن الممكن أن تخسروا رؤوس أموالكم بالكامل.

يبدو انطلاق فعالية Swell 2025 الخاصة بشركة ريبل (Ripple Labs) على بعد 3 أسابيع فقط، وإذا أمكن التكهن وفقاً لأحداث دورات السوق السابقة، فقد يُوفر الحدث المنتظر مُحفزاً قوياً لتوقعات سعر عملة ريبل (Ripple) في المدى المنظور، خاصةً وأنّ الفعالية -التي تقرّرَ انعقادُها مطلع تشرين الثاني/نوفمبر المقبل- ستضم كوكبة من كبار المسؤولين التنفيذيين لشركات القطاع المالي وخدمات الدفع.

فمن أبرز المتحدثين المؤكد حضورُهم أدينا فريدمان (Adena Friedman) الرئيس التنفيذي لبورصة ناسداك، إلى جانب خبراء الأصول الرقمية لدى شركات بلاك روك (BlackRock)، وسيتي (Citi)، وفيديليتي (Fidelity)، ومجموعة CME.

وفي إطار الفعالية المقرر انعقادها بتاريخ 4 تشرين الثاني/نوفمبر، ستقدم شركة ريبل عرضاً توضيحياً مباشراً لخدمة الدفع الخاصة بعملتها المستقرة عن طريق استخدام بلوكتشين XRP Ledger، يليه كلمةٌ لرئيسها التنفيذي براد جارلينجهاوس (Brad Garlinghouse) حول الخطوات التالية للشركة.

وعلى الرغم من انخفاض سعر عملة ريبل (Ripple) بنسبة 5.4% في آخر 24 ساعة، إلا أنه ومع اقتراب فعالية Swell، فربما بدأ الزخمُ الصاعد بالتشكل خلف الستار.

توقعات سعر عملة ريبل (Ripple): مستوى دعم خط الاتجاه الرئيسي يتماسك خلال انهيار الجمعة المفاجئ

يُظهر المخطط البياني اليومي لتحركات سعر عملة ريبل (Ripple) تَشكُّل نمط المثلث المتماثل، ما يُشير إلى فترةٍ من الاستقرار النسبي تسبق التحرك القوي التالي.

وكان السعر قد تراجَع خلال الانهيار المفاجئ يوم الجمعة الماضي ملامساً مستوى الدعم الرئيسي البالغ 1.80$، والذي صمدَ بقوة مع دخول المشترين سريعاً، ما أكد قوته، غير أن موجة التراجع استعادت زخمها، ما يجعل مستوى الدعم هذا هوَ الأكثرَ جدارةً بالمراقبة.

غير أن مؤتمر Swell المُنتظر قد يخلط الأوراق تماماً إذا كشفت شركة ريبل عن مبادراتٍ جديدة تعزز ازدهار نظامها التقني وتبنيه، فمن شأن تحقيق سعر عملة ريبل (Ripple) اختراقاً لحاجز 3$ تأكيدُ اختراقه لنمط المثلث، ما يُمهد الطريق لإمكانية انطلاقه صوب 6$ خلال الأشهر المقبلة.

وطالما تماسك سعر عملة ريبل (Ripple) أعلى مستوى دعم خط الاتجاه الصاعد، فإن هذه الإعدادات الفنية تُرجّح توقعات عملة ريبل (Ripple) المبشرة.

