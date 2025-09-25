توقعات سعر عملة ريبل (Ripple-XRP) عقب دخول شركة ريبل في صفقة مع BlackRock بقيمة 700 مليون دولار ضمن آلية تحويل العملات الرقمية إلى نقد، فهل يقترب سعرها من مستوى 1,000$؟

شركة بلاك روك (BlackRock) تعقد صفقة متعلقة بصندوق مالي قيمتها 700 مليون دولار مع شركة ريبل (Ripple Labs)، وتوقعات سعر عملة ريبل (Ripple) تشير إلى إمكانية بلوغ 1,000$ مع تسارع وتيرة التبني.

أعلنت شركتا بلاك روك (BlackRock) وفان إيك (VanEck) -وهما من كبريات مؤسسات إدارة الأصول- دخولهما في شراكةٍ رسميةٍ مع شركة ريبل (Ripple Labs) لإتاحة عمليات الاسترداد من صناديق الخزانة المُمثلة رقمياً باستخدام عملة آر إل يو إس دي (Ripple USD-RLUSD)، في خطوة مفصليّة تدعم التوقعات الصاعدة لسعر عملة ريبل (Ripple) مستهدفاً 1,000$.

ويدير الصندوقان –BUIDL التابع لبلاك روك وVBILL الخاص بفان إيك– ما يزيد على ملياري دولار من الأصول، وقد أكدت الشركتان يوم الثلاثاء دمج العملة المستقرة، ما يُمثل نقلة مهمة نحو ترسيخ الاستخدامات الوظيفية العملية وتوسيع التبني المؤسساتي لنظام ريبل التقني.

وبدعمٍ من شركة Securitize، جاءت كلٌّ من BlackRock وVanEck سبّاقتين في تمثيل الوصول إلى أذون الخزانة رقمياً. واليوم، اختارت المؤسستان شركة Ripple لتمكين عمليات الاسترداد باستخدام عملة ريبل المستقرة، عملة آر إل يو إس دي (RLUSD). ويهدف هذا الإجراء إلى تعزيز مستويات السيولة عبر النظامين من خلال إتاحة المجال أمام المستثمرين لاسترداد حصصهم في الصناديق مقابل عملة RLUSD، وهي عملة مستقرة مربوطةٌ بالدولار الأمريكي تقدّر قيمتها السوقية بنحو 700 مليون دولار. على أن تبدأ عمليات الاسترداد عبر بلوكتشين إيثيريوم (Ethereum blockchain) قبل أن تنتقل لاحقاً إلى بلوكتشين ريبل (XRP Ledger)، وفقاً لما أكده الرئيس التنفيذي لشركة ريبل براد جارلينجهاوس (Brad Garlinghouse)، ما يُمثل خطوةً كبيرةً نحو زيادة الاستخدام العملي للشبكة.

ويُعَد هذا التطور حافزاً رئيسياً للتوقعات الصاعدة لسعر عملة ريبل (Ripple)، بما قد يُسرّع وتيرة المعاملات ويدعم الرؤية الطموحة لبلوغ أهداف طويلة الأمد تصل إلى 1,000$.

توقعات سعر عملة ريبل (Ripple): مستويات هامة يجدر مراقبتها مع استمرار الحركة الجانبية

يمر سعر العملة بمرحلة استقرار نسبي عقب تسجيله القمة الأخيرة عند 3.65$، ولا يزال مُحافظاً على مسار صاعد، في حين يمثل مستوى 2.60$ منطقة دعم جوهرية تستحق المتابعة.

وعلى الرغم من احتمال تعرّض سعر عملة ريبل (Ripple) لتراجعاتٍ قصيرة المدى خلال الأيام المقبلة، فإن مساره طويل الأجل يبقى صاعداً بفضل التطورات الجوهرية في المشروع وتحسّن ظروف السوق.

ويُمكن لأي ارتدادٍ قوي من مستوى الدعم البالغ 2.60$ أن يمهّد الطريق لبلوغ قمة جديدة مع استهداف مستوى 10$ خلال الدورة الحالية، بما يعكس مكاسب محتملة تقارب 230%. وربّما يبدو الوصول إلى مستوى 1,000$ هدفاً طموحاً للغاية، إلا أن وتيرة التبني المؤسساتي المتسارعة ودمج تقنيات Ripple يدعمان رؤية طويلة المدى يُصبح معها مثل هذا السعر أكثرَ واقعية بمرور الزمن.

في غضون ذلك، تحظى اكتتابات العملات الرقمية ذات الإمكانات العالية -مثل عملة ماكسي دوج (Maxi Doge-MAXI)– باهتمامٍ منقطع النظير؛ فدخول سوق العملات البديلة في مرحلةٍ صاعدة قويةٍ قد يمثل الفرصة الأمثل للانضمام إلى اكتتابها قبل الانطلاقة المرتقبة التي قد تُحقق مكاسب بمقدار 10 أضعاف.

عملة ماكسي دوج (Maxi Doge) تحوّل التداول بالرافعة المالية العالية إلى حركة جماهيرية مدعومة بعملات الميم

تتجاوز عملة ماكسي دوج (Maxi Doge) كونها مجرد نسخةٍ أخرى من عملات الميم المستوحاة من كلب شيبا إينو؛ فهي عملة مدعومةٌ برافعة مالية ضخمةٍ تبلغ 1,000 ضعف، ومُوجَّهة لصغار المتداولين الراغبين بمقارعة الحيتان (كبار المستثمرين).

مدعومةً بإحدى أبرز الصور الطريفة المعروفة في قطاع الكريبتو، تمكّنت عملة ماكسي دوج (Maxi Doge) من جمع أكثر من 2.4 مليون دولار خلال بضعة أسابيع من بدء الاكتتاب. فمن خلال صندوق MAXI (MAXI Fund)، يُخطط المشروع لاستثمار ما يصل إلى 25% من إيرادات الاكتتاب في أكثر الأصول الواعدة ضمن الدورة الحالية، باستخدام رافعة مالية تبلغ 1,000 ضعفٍ لتعظيم العوائد. وعبر إدخال تحدياتٍ تفاعليةٍ ذات طابع ترفيهي مثل Max Gains وMax Ripped، تُصبح هذه العملة بمثابة نادٍ للتداول مخصص للمتداولين من محبي المخاطرة.

وللانضمام إلى اكتتاب عملة ماكسي دوج (Maxi Doge)، يكفي التوجّه إلى الموقع الرسمي للمشروع وربط محافظكم المتوافقة -كمحفظة بيست واليت (Best Wallet)– بواجهته. ويُمكنكم الاستثمار إما عبر مبادلتها بعملة إيثيريوم (Ethereum-ETH) أو عملة تيثر (Tether-USDT) أو باستخدام الفيزا والماستركارد.