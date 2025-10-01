توقعات سعر عملة ريبل (Ripple-XRP): إغلاق ربع سنوي استثنائي قد يدفع سعر العملة نحو 15$ في تكرار لانطلاقته عام 2017 بنحو 37,800%
تحوّل المخطط البياني بمدى 3 أشهر لسعر عملة ريبل (Ripple) إلى اللون الأخضر للمرة الأولى منذ عام 2017 مُشكلاً وضعية فنية قد تمثل قاعدة انطلاق لتوقعات السعر إذا ما تكررت الأحداث التاريخية بشكلٍ مشابه، أما المكاسب البالغة 28% خلال الأشهر الثلاثة الماضية قد تكون آخرَ دعائم انطلاقةٍ تاريخية لسعر العملة البديلة وفقاً لتحليل Miky Bull Crypto.
يُحاكي هذا الإغلاق الفصلي الوضعية الفنية التي تشكلت عام 2017، والتي سبقت انطلاقة قوية بنسبة 37,800% لسعر عملة ريبل (Ripple)، حيث تأكد تجاوز حاجز مقاومةٍ ممتد لسنواتٍ مع تحوّل المؤشرات الفنية إلى ترجيح الارتفاع، ووضع المُحللين هدفاً محتملاً عند 15$، وهو تقدير تُبرّره أجواء السوق الداعمة لإمكانية المرور بموجة ارتفاع قويةٍ في الربع الرابع.
وتُواصل عملة ريبل (Ripple) ترسيخ مكانتها في النظم المالية الأمريكية التقليدية، خاصةً وأن معايير الإدراج العامة الجديدة التي أصدرتها لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) للمنتجات الاستثمارية المُرتبطة بالعملات الرقمية (ETPs) تتيح لجهات إصدار متعددة فرصة التسريع بالموافقة على طلباتها دفعة واحدة.
كذلك، فإن عوامل الاقتصاد الكلي الأمريكية المواتية تُسهم في دعم هذه التوقعات، خاصةً وأن الأسواق تترقب خفضاً لمعدلات الفائدة بمقدار 0.5% قبل نهاية العام، ما قد يُعزز الطلب على الأصول عالية المخاطر كعملة ريبل (Ripple).
توقعات سعر عملة ريبل (Ripple): هل يمكنه بلوغ 15$ خلال هذه الدورة؟
تُظهر التحركات السعر اليومية على المخطط البياني اليومي ازدياد قوة هذا السيناريو، مع تشكّل نموذج “الكوب والمقبض” الممتد منذ بداية العام، والذي يوشك حالياً على الاكتمال، فضلاً عن تشكّل نمط “القيعان الثلاثة” عند مستوى 2.70$ مكملاً الحدَّ السفلي لجزئية المقبض، ما يوفر وضعية فنية انعكاسية قوية توحي بأن الارتدادة الأخيرة قد تكون مجرَّد تمهيد للانطلاقة القوية المنتظرة.
كما أن وضعية مؤشرات الزخم تُرجّح هذا التوقع؛ حيث يقترب مؤشر القوة النسبية (RSI) من تجاوز نطاق 50 الوسطي، ما يوحي باستعادة المشترين زمام المبادرة، فيما تُظهر أشرطة مؤشر MACD البيانية إعداداً مشابهاً لحدوث انعكاس سعري وشيك، مع إمكانية حدوث تقاطع ذهبي بتخطي خط الاتجاه نظيرَه للإشارة تمهيداً لارتدادة قوية.
يُذكر أن مستهدف اختراق النمط هو بلوغ 3.60$، وبمجرد تحوّله لاحقاً إلى دعم، يُمكن لاختراق نمط الكوب والمقبض بلوغ مستهدفه الحسابي، ما يعني انطلاقة قوية بنسبة 165% تتيح له بلوغ 7.50$.
وبوجود محفزاتٍ إضافية كخفض معدل الفائدة داخل الولايات المتحدة، وإطلاق صناديق تداول فوري للعملة في البورصة (XRP Spot ETFs)، واحتمالية ضم العملة إلى أصول صناديق التقاعد 401(k)، فقد تمتد انطلاقته المنتظرة إلى 430% ليلامس هدف المحلل Miky البالغ 15$.
المستثمرون يحولون أصولهم إلى محافظ جديدة استعداداً لدورة الارتفاع الوشيكة، ما السبب؟
