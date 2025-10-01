توقعات سعر عملة ريبل (Ripple-XRP): إغلاق ربع سنوي استثنائي قد يدفع سعر العملة نحو 15$ في تكرار لانطلاقته عام 2017 بنحو 37,800%

المرة الأخيرة التي أنهت فيها عملة ريبل (Ripple) تداولاتها في 3 أشهر بهذه القوة تلاها انطلاقةٌ قويةٌ بمعدل 37,800%، واليوم تترقب توقعاتها السعرية انطلاقة قوية مع تشكّل إعداداتٍ فنية مشابهة.

إخلاء المسؤولية: العملات الرقمية تُعد فئة أصولٍ عالية المخاطر، وهذه المقالة مُعدّةٌ لأغراض إعلاميةٍ فقط ولا يمكن اعتبارها نصيحةً استثماريةً بأيّ شكلٍ كان؛ فمن الممكن أن تخسروا رؤوس أموالكم بالكامل.

تحوّل المخطط البياني بمدى 3 أشهر لسعر عملة ريبل (Ripple) إلى اللون الأخضر للمرة الأولى منذ عام 2017 مُشكلاً وضعية فنية قد تمثل قاعدة انطلاق لتوقعات السعر إذا ما تكررت الأحداث التاريخية بشكلٍ مشابه، أما المكاسب البالغة 28% خلال الأشهر الثلاثة الماضية قد تكون آخرَ دعائم انطلاقةٍ تاريخية لسعر العملة البديلة وفقاً لتحليل Miky Bull Crypto.

$XRP to $5-$15 🤔



For the first time since 2017, it flipped green on the quarterly chart.



Already broken above the resistance as it similarly did in 2017. pic.twitter.com/NP7FY7fjC9 — Mikybull 🐂Crypto (@MikybullCrypto) September 29, 2025

يُحاكي هذا الإغلاق الفصلي الوضعية الفنية التي تشكلت عام 2017، والتي سبقت انطلاقة قوية بنسبة 37,800% لسعر عملة ريبل (Ripple)، حيث تأكد تجاوز حاجز مقاومةٍ ممتد لسنواتٍ مع تحوّل المؤشرات الفنية إلى ترجيح الارتفاع، ووضع المُحللين هدفاً محتملاً عند 15$، وهو تقدير تُبرّره أجواء السوق الداعمة لإمكانية المرور بموجة ارتفاع قويةٍ في الربع الرابع.

وتُواصل عملة ريبل (Ripple) ترسيخ مكانتها في النظم المالية الأمريكية التقليدية، خاصةً وأن معايير الإدراج العامة الجديدة التي أصدرتها لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) للمنتجات الاستثمارية المُرتبطة بالعملات الرقمية (ETPs) تتيح لجهات إصدار متعددة فرصة التسريع بالموافقة على طلباتها دفعة واحدة.

🚨SEC: NO NEED FOR INDIVIDUAL ETF FILING



As per Eleanor Terrett, issuers of $LTC, $XRP, $SOL, $ADA & $DOGE spot ETFs must withdraw 19b-4s, with new listing rules making them unnecessary. pic.twitter.com/dCvlv63mJs — Coin Bureau (@coinbureau) September 29, 2025

كذلك، فإن عوامل الاقتصاد الكلي الأمريكية المواتية تُسهم في دعم هذه التوقعات، خاصةً وأن الأسواق تترقب خفضاً لمعدلات الفائدة بمقدار 0.5% قبل نهاية العام، ما قد يُعزز الطلب على الأصول عالية المخاطر كعملة ريبل (Ripple).

توقعات سعر عملة ريبل (Ripple): هل يمكنه بلوغ 15$ خلال هذه الدورة؟

تُظهر التحركات السعر اليومية على المخطط البياني اليومي ازدياد قوة هذا السيناريو، مع تشكّل نموذج “الكوب والمقبض” الممتد منذ بداية العام، والذي يوشك حالياً على الاكتمال، فضلاً عن تشكّل نمط “القيعان الثلاثة” عند مستوى 2.70$ مكملاً الحدَّ السفلي لجزئية المقبض، ما يوفر وضعية فنية انعكاسية قوية توحي بأن الارتدادة الأخيرة قد تكون مجرَّد تمهيد للانطلاقة القوية المنتظرة.

مخطط بياني لتحركات سعر زوج XRP/USD اليومية: نمط الكوب والمقبض يوشك على الاكتمال، المصدر: TradingView

كما أن وضعية مؤشرات الزخم تُرجّح هذا التوقع؛ حيث يقترب مؤشر القوة النسبية (RSI) من تجاوز نطاق 50 الوسطي، ما يوحي باستعادة المشترين زمام المبادرة، فيما تُظهر أشرطة مؤشر MACD البيانية إعداداً مشابهاً لحدوث انعكاس سعري وشيك، مع إمكانية حدوث تقاطع ذهبي بتخطي خط الاتجاه نظيرَه للإشارة تمهيداً لارتدادة قوية.

يُذكر أن مستهدف اختراق النمط هو بلوغ 3.60$، وبمجرد تحوّله لاحقاً إلى دعم، يُمكن لاختراق نمط الكوب والمقبض بلوغ مستهدفه الحسابي، ما يعني انطلاقة قوية بنسبة 165% تتيح له بلوغ 7.50$.

وبوجود محفزاتٍ إضافية كخفض معدل الفائدة داخل الولايات المتحدة، وإطلاق صناديق تداول فوري للعملة في البورصة (XRP Spot ETFs)، واحتمالية ضم العملة إلى أصول صناديق التقاعد 401(k)، فقد تمتد انطلاقته المنتظرة إلى 430% ليلامس هدف المحلل Miky البالغ 15$.

