توقعات سعر عملة ريبل (Ripple-XRP): هل يمهد تجاوزها عملة إيثيريوم (Ethereum-ETH) على منصة كوينبيس (Coinbase) لانطلاقة قوية؟

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مرَّ سعر عملة ريبل (Ripple-XRP) بانطلاقةٍ قويةٍ اجتاحت أسواق الكريبتو ومكنتها من تجاوز عملة إيثيريوم (Ethereum-ETH) من حيث أحجام التداول عبر منصة كوينبيس (Coinbase) في النصف الأول من عام 2025. حول ذلك، أشار تقرير المنصة المقدم إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) عن الأرباع العشرة الأخيرة حتى 30 تموز/يونيو إلى تسبب عملة ريبل (Ripple) وحدها بما قدره 16% من عوائد التداول مقارنةً بمساهمة عملة إيثيريوم (Ethereum) في نحو 15% فقط منها.

يوحي ذلك بتبدل لافتٍ في تفضيلات المتداولين واستعادة عملة ريبل (Ripple) مكانتها في القطاع إثر تحسن وضعيتها القانونية، فقد قامت منصة كوينبيس عام 2021 بشطب عملة ريبل (Ripple) من قوائم التداول لديها بعد أن رفعت SEC دعواها القضائية ضد شركة ريبل (Ripple Labs)، لكنّها عادت إلى الواجهة إثرَ صدور قرار المحكمة في عام 2023 باستبعادها من التصنيف كأوراق مالية عند تداولها عبر المنصات، لتزداد أنشطة تداول العملة بعدها وتسهم في ربحية المنصة للربع الثاني بنسبة 13% مقابل 12% وفرتها أنشطة تداول عملة إيثيريوم (Ethereum) على المنصة.

تقرير ربحية منصة كوينبيس، المصدر: Coinbase

عن ذلك، علق رايان راسموسن (Ryan Rasmussen) -رئيس قسم الأبحاث لدى شركة Bitwise- مشيراً إلى هذه التطورات بقوله: “ساهمت عملة ريبل (Ripple) في عوائد منصة كوينبيس من التداول هذا العام بمعدلٍ يفوق عملة إيثيريوم (Ethereum) رغم تغيبها تقريباً عن قوائم التداول العام الماضي”.

⚠️ BREAKING NEWS:#XRP SURPASSES ETHEREUM IN COINBASE Q2 TRANSACTION REVENUE FOR THE FIRST TIME! 🏆https://t.co/5MPdsCr6UQ pic.twitter.com/iHeKtZFThl — 𝓐𝓶𝓮𝓵𝓲𝓮 (@_Crypto_Barbie) August 1, 2025

العقود الآجلة تشعل الطلب على العملة مع إطلاق منتجات جديدة

تحاول منصة كوينبيس الاستفادة من شعبية عملة ريبل (Ripple) بإضافة المزيد من أسواق مشتقات العملة؛ حيث ذكرت المنصة في بيانها للربع الثاني الموجّه للمستثمرين “مساهمَة أسواق المشتقات بما قدره 75% من أحجام تداول الكريبتو عالمياً”، مشيرةً إلى إلى بقاء مساهمة الولايات المتحدة محدودةً في هذا الإطار.

لملء هذه الفجوة، ظهرت منصة Coinbase Derivatives لتصبح أولى المنصات المرخصة في الولايات المتحدة التي تتيح إمكانية تداول عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC) وعملة إيثيريوم (Ethereum) وعملة سولانا (Solana-SOL) وعملة ريبل (Ripple) على مدار الساعة؛ وتقترب أحجام التداول عبرَها خلال عطلة نهاية الأسبوع -حالياً- من نظيرتها لبقية الأيام.

كما سيقوم فرعها المؤسساتي (Coinbase Institutional) بإطلاق عقود مستقبلية متناهية الصغر لعملة ريبل (Ripple) في 18 آب/أغسطس لاستقطاب المستثمرين الأمريكيين ممّن يودون تداول عملة XRP باستخدام الرافعة المالية؛ ويفترض أن يتسبب ذلك بجلب سيولة إضافية للعملة وتعزيز الاهتمام المؤسساتي فيها بما يتيح استدامة مسارها الصاعد.

التحليل الفني لسعر عملة ريبل (Ripple-XRP) مع اقترابه من مواجهة حاجز 3.10$

على الرغم من ازدياد الطلب عليها، تبقى توقعات سعر عملة ريبل (Ripple) تحت وطأة تحدياتٍ فنية نظراً لبقائه دون خط الاتجاه الهابط الممتد من أعلى المستويات المسجلة في شهر تموز/يوليو، إضافةً إلى بقائه دون حاجز 3.10$ وخط متوسط الحركة بمدى 50 شمعة تداول مدة كلٍّ منها 4 ساعات (MA-50) عند 3.1177$.

ولعلَّ ما يوحي بتردد المستثمرين هو تشكل شمعات تداول ممتدة الذيل للأعلى بمدى الأربع ساعات ضمن نطاق 2.95$-3.00$، فيما تشير قراءة مؤشر القوة النسبية (RSI) البالغة 37.37 إلى استمرار معاناة العملة من زخم الهبوط ولكن دون بلوغ نطاق البيع الزائد، بدليل استمرار تحركات السعر بتشكيل قمم وقيعان متدرجة الانخفاض.

مخطط بياني لتحركات سعر عملة ريبل (Ripple)، المصدر: Tradingview

مستويات الدعم: 2.8937$ و2.7839$ و2.6655$

مستويات المقاومة: 3.10$ و3.3075$ و3.4512$

المستهدفات الحالية هي 2.8937$ و2.66$، إلا إذا نجح السعر باختراق حاجز 3.12$ مصحوباً بأحجام تداول قوية.

فكرةٌ مقترحة لتداول عملة ريبل (Ripple): نظراً لاستقرار سعر العملة حالياً عند 2.96$، يمكن فتح صفقة مراهنة على الانخفاض تستهدف 2.89$ و2.78$ إذا فشل السعر باختراق مستوى 3.04$، مع وضع حدٍّ لإيقاف الخسائر أعلى 3.12$، فيما سيتحول الميل إلى مواصلة الارتفاع إذا نجح السعر بالاختراق مصحوباً بازدياد أحجام التداول.

حصيلة اكتتاب عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper-HYPER) تتجاوز 6.6 مليون دولار مع اقتراب الزيادة السعرية المقررة

نجح اكتتاب عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper-HYPER) -المُوفرة لحل الطبقة الثانية لتوسع بلوكتشين بيتكوين (Bitcoin blockchain) العامل على آلة سولانا الافتراضية (SVM)- حتى الآن بجمع تمويلٍ بلغت قيمته 6,678,391$ من أصل مستهدفه البالغ 8,261,905$، وتباع عملته الواعدة (HYPER) حالياً بسعر 0.0125$، ومن المقرر ارتفاعه خلال ساعاتٍ بحلول مرحلة الاكتتاب الجديدة.

فقد تم تصميم المشروع للجمع بين أمان بلوكتشين بيتكوين (Bitcoin) وسرعة بلوكتشين سولانا (Solana Blockchain)لإتاحة العقود الذكية والتطبيقات اللامركزية (dApps) السريعة بتكلفةٍ منخفضةٍ على الأولى، فضلاً عن توفير إمكانية إطلاق عملات الميم وتداولها مع توفير أداة ربط سلس بالبلوكتشين، كما تم تدقيق العقد الذكي لعملة المشروع -المهتم بتوفير إمكانات التوسع والموثوقية وسهولة الاستخدام- من قبل فريق Coinsult.

ونظراً لجمعها -في تقاطع ذهبي- بين ميزات عملات الميم والاستخدامات العملية، تُعَد عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) أحد مشاريع الطبقة الثانية المنافسة بقوة والجديرة بالمراقبة في عام 2025.