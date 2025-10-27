توقعات سعر عملة ريبل (Ripple-XRP): تنهي الأسبوع بتفوّق على العملات البديلة الأخرى بارتفاع نسبته 11.4%، فهل يتزايد الزخم؟

ارتفع سعر عملة ريبل (Ripple) بنسبة 11.4% هذا الأسبوع متفوّقةً على معظم العملات البديلة، ويتطلع المتداولون إلى اختراق مستوى 2.72$ والتوجّه نحو 3.15$ مع تصاعد الزخم.

أنهت عملة ريبل (Ripple) الأسبوع بارتفاع ملحوظٍ في سعرها يبلغ 11.4% متفوقة على أغلب العملات البديلة الكبرى، ما أعاد تحفيز الزخم الصاعد في السوق. ويتم تداول العملة حالياً بالقرب من 2.62$ مرتفعة بنسبة 2.63% خلال آخر 24 ساعة، مع حجم تداول يومي يتجاوز 3.68 مليار دولار.

وتحتل عملة ريبل (Ripple) المَرتبة رقم 4 عالمياً بقيمة سوقية تبلغ 157.4 مليار دولار، ومعروض متداول يزيد على 60 مليار عملة.

كما يأتي ارتفاع سعر عملة ريبل (Ripple) المستمر في ظل تجدّد التفاؤل في قطاع الكريبتو بأكمله وزيادة مشاركة المؤسسات، مدفوعاً بالتوسّع المستمر لشركة ريبل (Ripple) في مجال عمليات الدفع العالمية. مع ذلك، تشير المؤشرات الفنية إلى أنّ السعر ربّما ما يزال في مرحلة استقرار نسبي قبل تأكيد حركته الرئيسية التالية.

التحليل الفني لسعر عملة ريبل (Ripple): نمط مثلث هابط يلوح في الأفق

على الرغم من الأداء القوي خلال الأسبوع، تظل البنية الفنية لعملة ريبل (Ripple) حذرةً على المخططات البيانية. وقد يُشكّل سعرُ العملة نمط مثلث هابط يتميز بقمم متراجعةٍ بالقرب من 2.71$ وقاعدة ثابتة عند 2.26$. في الغالب، يشير هذا النمط إلى ضعف القوة الشرائية واحتمال استمرار مرحلة التصحيح في حال فشل السعر باختراق مستويات المقاومة.

وتتضمّن الإشارات الرئيسية:

وجود متوسط الحركة الأسي المُقاس في مدى 20 يوماً (2.54$) أسفل نظيره المقاس في مدى 50 يوماً (2.69$)، ما يشير إلى استمرار سيطرة البائعين.

اقترابُ قراءة مؤشر القوة النسبية (RSI) من مستوى 52 مرتدةً من مناطق البيع الزائد، ما يشير إلى اهتمام شرائي محدود دون انعكاس واضح للاتجاه.

ظهور شموع من نوع القمم الدوارة (spinning tops) ودوجي (Doji) عبر الجلسات الأخيرة، والتي تُعتبر علاماتٍ كلاسيكية على تردد السوق قبيل زيادة التقلبات.

ولكي يستعيد سعر عملة ريبل (Ripple) الزخمَ، يجب أن يخترق مستوى 2.72$ بشكلٍ حاسم. وفي حال الفشل قد يتم تأكيد المقاومة، ما يدفع السعر نحو الانخفاض نحو 2.26$ أو حتى 2.02$، بعد أن أظهرت البيانات التاريخية استقرار السوق عند مستويات الطلب هذه.

إستراتيجية التداول المقترحة: اختراق أم تراجع وشيك

من ناحية التداول، تقف توقعات سعر عملة ريبل (Ripple) عند مفترق طرق فني، حيث يُراقب المتداولون على المدى القصير النطاق -بين 2.70$ و2.72$- عن كثب لتأكيد حدوث اختراق. بالتالي، سيُؤدي أي إغلاق ناجح فوق هذا المستوى إلى اتجاه السعر نحو 3.15$، بما يتماشى مع القمم السابقة للحركة السعرية. على النقيض من ذلك، قد يؤدي الرفض عند هذه المقاومة إلى عودة الزخم الهابط.

إستراتيجيات تداول مقترحة:

السيناريو الصاعد: فتحُ مركز مضاربةٍ على ارتفاع السعر فوق 2.72$ مع استهداف 3.15$ ووضع أوامر وقف الخسارة دون 2.54$.

فتحُ مركز مضاربةٍ على ارتفاع السعر فوق 2.72$ مع استهداف 3.15$ ووضع أوامر وقف الخسارة دون 2.54$. السيناريو الهابط: فتح مركز مضاربةٍ على انخفاض السعر بالقرب من 2.70$ مع استهداف مستويات 2.26$-2.02$، ووضع أوامر وقف الخسارة فوق 2.75$.

باختصار، تعكس مكاسب عملة ريبل (Ripple) الأسبوعية بنسبة 11.4% مدى تزايد التفاؤل، إلا أنّ سعر العملة لا يزال مقيداً فنياً ضمن نمط مثلث هابط. وسيحتاج السعر إلى تحقيق اختراق واضح لتأكيد ما إذا كانت هذه الموجة الصاعدة تُمثل بداية تعافٍ أكبرَ أم مجرد توقفٍ آخرَ قبل حدوث تراجع جديد.

اكتتاب عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper-HYPER) يقدم التطور التالي لعملة بيتكوين (Bitcoin-BTC) على بلوكتشين سولانا

تعمل عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) على إطلاق مرحلةٍ جديدة لنظام بيتكوين التقني؛ فبينما تظل بلوكتشين بيتكوين (Bitcoin Blockchain) المعيارَ الذهبي للأمان، يُوفر لها حل بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) ما كان ينقصها دائماً، ألا وهو سرعة بلوكتشين سولانا (Solana blockchain) الفائقة.

فباعتبارها أول حل طبقة ثانية لبلوكتشين بيتكوين (Bitcoin Blockchain)، تعتمد عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) على آلة سولانا الافتراضية (SVM) للجمع بين أمان واستقرار بلوكتشين بيتكوين وسرعات بلوكتشين سولانا (Solana blockchain)، لتسمَحَ شبكتها الجديدة بتوفير سرعاتٍ فائقةٍ وعقود ذكية برسوم منخفضةٍ وتطبيقات لامركزية (dApps) وتطوير عملات ميم، وكلُّ ذلك مَحميٌّ بأمان بلوكتشين بيتكوين.oin.

فوق ذلك، خضَع العقد الذكي للعملة -المُصمَّمُ للجمع بين قابلية التوسع والبساطة والموثوقية- إلى تدقيق فريق Coinsult بنجاح، ويَشهدُ المشروع اهتماماً متزايداً من جانب المستثمرين مع تجاوز حصيلة الاكتتاب حتى الآن 24.9 مليون دولار، حيث تباع العملة حالياً بسعر 0.013175$ قبل الزيادة التالية.

ومع ازدياد النشاط على بلوكتشين بيتكوين (Bitcoin blockchain) وارتفاع الطلب على تطبيقاتها اللامركزية الفعالة، يبرز مشروع بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) كأداة للربط بين زوج من أكبر الأنظمة التقنية للقطاع. فإذا كان مشروع عملة بيتكوين (Bitcoin) هوَ حجر الأساس، ستُحسّن عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) منه وتجعله أسرَع وأقوى وأكثرَ إمتاعاً مُجدّداً.