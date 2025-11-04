توقعات سعر عملة ريبل (Ripple-XRP): السعر على بُعد 2% فقط من منطقة اختراق رئيسية و تحركات كبيرة مرتقبة

على الرغم من انعكاس المخاوف التي أثارها الاحتياطي الفيدرالي على عملة ريبل (Ripple)، إلا أن الثيران (المضاربين على ارتفاع السعر) يبدون مُستعدين لدفعها إلى الارتفاع، حيث تفيد توقعات سعر عملة ريبل بارتفاع سعري إلى مستوياتٍ غير مسبوقةٍ بفضل الضجيج الذي أحدثته الصناديق المتداولة في البورصة (ETFs) وإقبال المؤسسات.

إخلاء المسؤولية: العملات الرقمية تُعد فئة أصولٍ عالية المخاطر، وهذه المقالة مُعدّةٌ لأغراض إعلاميةٍ فقط ولا يمكن اعتبارها نصيحةً استثماريةً بأيّ شكلٍ كان؛ فمن الممكن أن تخسروا رؤوس أموالكم بالكامل.

يبدو سعر عملة ريبل (Ripple) الآن على بُعد 2% فقط من منطقة اختراق رئيسيةٍ قد تُمهّد الطريق لارتفاع كبير ما يُرجّح توقعات إيجابية لسعر عملة XRP، فقد انخفض السعر بنسبة 4% خلال الـ 24 ساعة الماضية لكنّ أحجام التداول تضاعفت تقريباً، وهي إشارةٌ إلى أن الحيتان تستعد للخطوة التالية.

وتُظهر بيانات البلوكتشين الخاصة بالمعروض تجميعاً كبيراً للعملة بين مستويي 2.52$ و2.54$، ما يؤكد على أهمية منطقة الطلب هذه.

إذا تمكن سعر عملة ريبل (Ripple) من تجاوز هذه المستويات، فسيدل هذا على ثقةٍ قويةٍ لدى المشترين، ما قد يُحفّز الارتفاع التالي.

ويُرجَّح أن يكون انخفاض اليوم ناتجاً عن تزايد حالة عدم اليقين بشأن قرار الاحتياطي الفيدرالي بشأن معدلات الفائدة في كانون الأول/ديسمبر، والذي أثارَ قلقاً واسعاً في السوق. وعلى الرغم من ذلك، فمَع قرب موعد الإعلان عن صناديق التداول الفوري لعملة ريبل في البورصة (Ripple Spot ETFs) وشراكات ريبل المتنامية مع المؤسسات، قد تصبح عملة ريبل (Ripple) مهيّأةً لتحقيق اختراقٍ طال انتظاره.

توقعات سعر عملة ريبل (Ripple): مستوى 2.35$ قد يمثل نقطة انطلاق لرحلة الارتفاع

انخفض سعر عملة ريبل (Ripple) بشكلٍ حاد خلال الـ 12 ساعة الماضية بعد فشله بتجاوز مستوى 2.50$، وهو مستوى دعم سابق أصبحَ يمثل مقاومة في الوقت الحالي على الأقل.

مع ذلك، إذا وجدَ الاتجاه الهابط دعماً صلباً عند نطاق 2.30$ و2.35$، فإن التجارب السابقة تشير إلى أن السعر قد يرتدّ بقوة، وربّما نحو مستوياتٍ جديدة هذه المرة.

لقد لعبت منطقة الدعم الرئيسية هذه دورَ نقطة انطلاقٍ موثوقة، وقد يُغيّر ردُّ فعلٍ قوي من المشترين مسارَ التداول على المدى القصير بسرعة. ويُظهر المخطط البياني لأربع ساعاتٍ انخفاضَ مؤشر القوة النسبية (RSI) لعملة ريبل (Ripple) إلى ما دون متوسط ​​الحركة الأسي لـ 14 يوماً، ما يُشير إلى تزايد ضغط البيع. مع ذلك، قد تُشير إشارات البيع الشديد أيضاً إلى بدايات انعكاس اتجاه السعر.

وفي ضوء معاناة عموم سوق الكريبتو لتحقيق الاستقرار، يتّجه المستثمرون بشكلٍ متزايد نحو أفضل العملات الجديدة ومن أبرزها عملة ماكسي دوج (Maxi Doge-MAXI)، وهو مشروعٌ يظل في مرحلة الاكتتاب ويَعِدُ بتقديم عوائدَ هائلةٍ بمجرّد عودة التوجّه نحو الأصول الخطرة.

عملة ماكسي دوج (Maxi Doge) ملتقى المتداولين ذوي العقلية المتشابهة، واكتتابها يقترب من 4 مليون دولار

لا يُمكننا إعلان انتهاء هذه السوق الصاعدة بعد، إذ ما تزال عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC) والعملات البديلة قريبةً من أعلى مستوياتها على الإطلاق. لذلك، يسعى مشروع ماكسي دوج (Maxi Doge) للاستفادة الكاملة من الضجة المُصاحبة لدورات السوق الصاعدة من خلال إطلاق عملةٍ تُجسّد الطاقة “الإيجابية فقط” لصغار المتداولين.

وفيما تستوحي عملة ماكسي دوج (Maxi Doge) شخصيتَها من كلب دوج الشهير، فهيَ تهدف إلى بناء مجتمعٍ مُفعَم بالطاقة من جانب الأشخاص ذوي التفكير المتشابه، والذين يُمكنهم مشاركة أفكارهم وإستراتيجياتهم والفخر بإنجازاتهم لكسب المكافآت والاستمتاع بتجربتهم في التداول.

ومن خلال صندوق ماكسي (Maxi Fund)، سيستثمر المشروع ما يصل إلى 25% من عوائد الاكتتاب في العملات الواعدة، وسيتمّ إعادة استثمار الأرباح في جهود التسويق للتعريف بعملة ماكسي دوج (Maxi Doge).

أما للانضمام إلى المشروع وشراء عملة ماكسي دوج (Maxi Doge)، فيُمكنكم زيارة الموقع الرسمي وربط محفظة إيثيريوم المفضلة لديكم -مثل محفظة بيست واليت (Best Wallet)– والدفعُ بعملة تيثر (Tether-USDT) أو عملة إيثيريوم (Ethereum-ETH) أو باستخدام الفيزا والماستركارد.

يمكنكم شراء عملة ماكسي دوج (Maxi Doge) من هنا