توقعات سعر عملة ريبل (Ripple-XRP): توقعات بتحوّل السيولة من عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC) إلى عملة ريبل بعد موافقات هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC)

تكتسب توقعات سعر عملة ريبل (Ripple) المزيدَ من الزخم مع قرب صدور قرارات صناديق التداول الفوري الخاصة بالعملة (spot XRP ETFs)، وبدء انتقالٍ متوقع للسيولة من عملة بيتكوين (Bitcoin) إلى عملة ريبل.

إخلاء المسؤولية: العملات الرقمية تُعد فئة أصولٍ عالية المخاطر، وهذه المقالة مُعدّةٌ لأغراض إعلاميةٍ فقط ولا يمكن اعتبارها نصيحةً استثماريةً بأيّ شكلٍ كان؛ فمن الممكن أن تخسروا رؤوس أموالكم بالكامل.

أنهى سعر عملة ريبل (Ripple) هذا الأسبوع عند 2.78$، فيما يترقّب المتداولون شهر تشرين الأول/أكتوبر باهتمامٍ شديد، حيث تستعد هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) للبتّ في ستة طلباتٍ لصناديق التداول الفوري لعملة ريبل في البورصة (spot XRP ETFs). ومن المتوقع أن يصدر القرار في الفترة بين 18 و25 تشرين الأول/أكتوبر حول ما إذا كانت عملة ريبل (Ripple) ستنضم إلى عملة بيتكوين (Bitcoin) وعملة إيثيريوم (Ethereum-ETH) كثالث عملة رقمية يتم إدراج صناديق التداول الفوري الخاصة بها في البورصة في الولايات المتحدة.

في هذا الإطار، ما تزال طلبات كلٍّ من شركات Grayscale و21Shares وBitwise وCanary Capital وCoinShares وWisdomTree قيد المراجعة. ويتوقع المحللون أن تُحفّز الموافقةُ حركةَ استثماراتٍ مؤسساتيةٍ جديدة، لا سيّما مع تحوّل السيولة من عملة بيتكوين (Bitcoin) -التي تملك مسبقاً صناديق التداول الفوري الخاصة بها- إلى عملة ريبل (Ripple).

🚨 XRP SPOT ETF TRACKER 🚨



📅 OCTOBER WILL BE HISTORIC:



🔹 Grayscale — OCT 18

🔹 21Shares — OCT 19

🔹 Bitwise — OCT 20

🔹 Canary Capital — OCT 23

🔹 WisdomTree — OCT 24

🔹 Franklin Templeton — OCT 25

🔹 CoinShares — OCT 25



🔥 $XRP Are you ready? 🤔 pic.twitter.com/PrNW0GevU4 — John Squire (@TheCryptoSquire) September 26, 2025

وعلى الرغم من إطلاق صندوق عملة ريبل XRPR في 18 أيلول/سبتمبر، إلا أنه من المتوقع أن تسهم باقي الموافقات في تسريع تبنّي العملة. حالياً، يشهد سوق عملة ريبل أداءً إيجابياً، حيث وصل سعرها في أعلى مستوياته خلال اليوم إلى 2.82$.

إقبال المؤسسات على عملة ريبل (Ripple) يزداد من بوابة المشتقات

إلى جانب صناديق ETFs، تُحقق عملة ريبل (Ripple) حضورها الخاص في سوق المشتقات، حيث تُظهر بيانات مجموعة CME أنّ حجم العقود الآجلة المفتوحة بعملة ريبل قد تجاوز مليار دولار، وهو أسرع نموّ بين مشتقات العملات الرقمية خلال الربع السنوي الحالي، كما تعتزم CME إطلاق عقود خيارات XRP وMicro XRP في 13 تشرين الأول/أكتوبر أيضاً، ما يتيح فرصة استثمارٍ منظمةٍ لشريحة أوسع من المستثمرين.

كذلك، تعمل شركة ريبل على تعزيز مصداقيتها أكثر من خلال طلبٍ للحصول على عضوية ميثاق البنوك الوطنية الأمريكية، والذي يخضع حالياً لمراجعة مكتب مراقبة العملات (OCC). وفي حال الموافقة، ستحصل ريبل على وصولٍ مباشر إلى النظام المصرفي الأمريكي، في خطوةٍ من شأنها تعزيز ثقة كبار المستثمرين.

وتشمل العوامل الرئيسية الداعمة لزيادة طلب المؤسسات ما يلي:

ارتفاع كبير يتجاوز مليار دولار في حجم صفقات العقود الآجلة المفتوحة بعملة ريبل (Ripple)

الإطلاق المتوقع لعقود خيارات CME XRP في 13 تشرين الأول/أكتوبر

طلب شركة ريبل للانضمام إلى ميثاق البنوك الأمريكية قيد مراجعة مكتب مراقبة العملات (OCC)

قرار هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية بشأن عدد من طلبات صناديق ETF المنتظر في تشرين الأول/أكتوبر

التحليل الفني لعملة ريبل (Ripple): المثلث المتضيّق

من الناحية الفنية، ما تزال توقعات سعر عملة ريبل (Ripple) محايدةً، حيث يبقى سعر عملة ريبل (Ripple) عالقاً ضمن مثلثٍ هابط منذ تموز/يوليو، ويتّسم باستقرارٍ عند 2.70$ تخللته ارتفاعات منخفضة. ويعمل متوسط ​​الحركة الخاص بفترة 50 يوماً عند 2.96$ كمستوى مقاومةٍ يحدّ من محاولات الارتفاع، مع ذيول علوية طويلةٍ تُظهر أن قوة ضغط البيع ما تزال حاضرةً في الدفاع عن مستوى المقاومة المذكور، في حين يُمثل متوسط ​​الحركة لـ 100 يوم عند 2.61$ مستوى الدعم الأقرب.

من جانب آخر، تُظهر الشموع تردداً. فقد شكّلت الانخفاضات السابقة تسلسلاتٍ تُشبه نمط الغربان الثلاثة السود ما يؤكد زخم الهبوط، بينما تُشير الشموع الصغيرة الحديثة ذات الذيول الطويلة إلى حالة التردد، حيث لا يملك أيٌّ من البائعين أو المشترين السيطرة الكاملة.

مخطط سعر زوج XRP/USD | المصدر: Tradingview

ويشير مؤشر القوة النسبية (RSI) عند 40 إلى ضعف الزخم، حيث يتأرجح فوق منطقة البيع الزائد ولكنه يفتقر إلى قوة التباعد الصاعد، ويتطلب الاختراق بدءَ تشكُّل ارتفاعاتٍ فوق 2.70$ أو شمعة ابتلاعية صاعدة عند مستوى الدعم.

سيناريوهات التداول:

حالة الهبوط: الدخول بصفقات مضاربةٍ على فشل الارتفاعات بالقرب من 2.90$، وتحديد الأهداف عند 2.70$ و2.59$ مع وضع أوامر إيقاف الخسائر فوق 2.95$.

حالة الصعود: يُمكن التفكير بالمضاربة على الارتفاع فقط عند الإغلاق اليومي فوق 3.00$، مع توفر زخم صعود نحو 3.25$ و3.42$.

ببساطةٍ، يقف سعر عملة ريبل (Ripple) عند مفترق طرق، ومن الممكن أن تُقدم المحفزات المؤسساتية في تشرين الأول/أكتوبر -مثل موافقات صناديق ETF وخيارات CME وطلب شركة ريبل للانضمام إلى ميثاق البنوك الأمريكية- شرارة الانطلاق. مع ذلك، فإلى أن يتحرَّر السعر من المثلث المتضيّق، تظل الارتفاعات تحت خطر التلاشي، وتبدو المضاربات على انخفاض السعر مسيطرةً على الموقف؛ فيما قد يشكل الاختراق فوق مستوى 3.00$ بداية المرحلة الرئيسية لارتفاع سعر عملة ريبل التالي.

عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper-HYPER) تجمع بين أمان بلوكتشين بيتكوين وسرعة بلوكتشين سولانا

تُمثل شبكة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) أول حل طبقة ثانية لبلوكتشين بيتكوين (Bitcoin Blockchain) يعمل على آلة سولانا الافتراضية (SVM)، وتهدف إلى منح النظام التقني لبلوكتشين بيتكوين قابلية التوسع من خلال توفيرها مزايا العقود الذكية فائقة السرعة ومنخفضة التكلفة، مع إمكانية تطوير التطبيقات اللامركزية (dApps) بالإضافة إلى إنشاء عملات الميم.

فمن خلال جمعِه بين الأمان العالي لبلوكتشين بيتكوين (Bitcoin Blockchain) وكفاءة أداء بلوكتشين سولانا (Solana Blockchain)، يفتح مشروع بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) آفاقاً لاستخداماتٍ جديدة كلياً، بما فيها ربط أرصدة عملة بيتكوين (Bitcoin) بسلاسةٍ عبر الشبكة الجديدة وتطوير تطبيقات لامركزية تتيح قابلية التوسع.

علاوةً على ذلك، يُركز الفريق بشدة على الموثوقية وقابلية التوسع. لذلك، فقد أخضَعَ العقد الذكي لعملته إلى تدقيق فريق Coinsult بهدف طمأنة المستثمرين بشأن أسسه وآفاقه، ما عزّز الاهتمام بالمشاركةِ حيث تجاوزت حصيلة الاكتتاب حتى الآن 18.4 مليون دولار، مع بقاء قدرٍ ضئيلٍ من الكمية المخصصة للبيع خلال هذه المرحلة. حالياً، تُباع عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) بسعر 0.012985$ فقط، علماً أن السعر سيرتفع بتوالي مراحل الاكتتاب.

أخيراً، يُمكنكم شراء عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) من الموقع الرسمي للمشروع باستخدام العملات الرقمية، أو بواسطة الفيزا والماستركارد.

يمكنكم المشاركة في اكتتاب عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) من هنا