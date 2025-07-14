توقعات سعر عملة ريبل (Ripple-XRP) مع ارتقائها إلى المرتبة الثالثة إثر مكاسب بنسبة 25.8% في أسبوع، فهل يتواصل زخمها الصاعد؟

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إليكم -فيما يلي- توقعات سعر عملة ريبل (Ripple) مع استعادتها المركز الثالث ضمن تصنيف العملات الرقمية بعد مكاسبَ لافتةٍ بنسبة 25.8% في أسبوع، والإطلاق المُنتظر بتاريخ 18 تموز/يوليو لأولِ صندوق متداول في البورصة لعقود عملة ريبل الآجلة (XRP futures ETFs) من شركة ProShares.

نجحت عملة ريبل (Ripple-XRP) باستعادة مرتبتها الثالثة ضمن ترتيب العملات الرقمية من حيث القيمة السوقية بعد اكتساب قيمتها 25.8% إضافيةٍ في أسبوع، ما رفع قيمتها السوقية لتتجاوز 170 مليار دولار. فقد نجح سعر العملة المدعومة من شركة ريبل (Ripple Labs) باختراق حاجز مقاومته الهام البالغ 2.80$، مُبدياً أداءً أقوى مقارنةً بعملتي بيتكوين (Bitcoin) وإيثيريوم (Ethereum-ETH) خلال أسبوع شهدَ تسجيل القيمة الإجمالية لأصول القطاع أعلى مستوياتها الجديدة.

إنشاء صندوق متداول في البورصة لعملة ريبل (XRP ETF) سيشكل محفزاً قوياً لاكتساب زخم إضافي

أعلنت شركة ProShares عن إطلاق أول صندوق متداول في البورصة لعقود عملة ريبل الآجلة (XRP futures ETFs) بتاريخ 18 تموز/يوليو 2025، ما سيُمثل نقطة فارقة في إتاحة الوصول المؤسساتي للعملة.

🚨 BREAKING: ProShares to launch the first-ever $XRP ETF 🇺🇸



📅 Trading begins July 18, 2025

📈 Crypto is officially knocking on Wall Street’s front door.



Is this the beginning of a new era for crypto ETFs? 👀 pic.twitter.com/YXY8sznFeL — John Squire (@TheCryptoSquire) July 13, 2025

وبلغ الزخم المؤسساتي الداعم لعملة ريبل (Ripple) مستوياتٍ غير مسبوقة، حيث تقدّمت 11 من كبريات شركات إدارة الأصول -أمثال بيتوايز (Bitwise) وجرايسكيل (Grayscale) و21Shares وFranklin Templeton- بطلبات إنشاء صناديق متداولة في البورصة لعملة ريبل (XRP ETFs)، فيما ازدادت أنشطة تجميع الحيتان (كبار المستثمرين) لأرصدة العملة كي تبلغ مستوياتٍ غير مسبوقة، مع بلوغ عدد المحافظ التي تصم أكثر من مليون عملة ريبل (2,743 (Ripple محفظة تحوز مجتمعة 47.32 مليار عملة XRP.

المصدر:Santiment على X

وتزامن نمط التجميع المحموم لأرصدة العملة مع انطلاق سعرها متجاوزاً حاجز 2.80$، ما تسبَّب بموجة تصفية عارمةٍ لصفقات المضاربين على الانخفاض بقيمة 31.44 مليون دولار.

فالحراك التنظيمي الإيجابي يبدو مستمراً بالمساهمة في توفير أجواء مواتية لانطلاقة العملة واستكمال مسيرة الارتفاعات، مع ترجيح المستثمرين تخلي لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) عن طلب استئناف الحكم القضائي الصادر في 2023، والذي قضى بأن مبيعات عملة ريبل (Ripple) للمستخدمين الأفراد لا تُعَد تعاملاتٍ غير مصرح بها في أوراق مالية ضمن نزاعها القضائي مع شركة ريبل.

كما تُشير بيانات أسواق المراهنات بوليماركت (Polymarket) إلى ترجيح المستخدمين بنسبة 88% أن تتم الموافقة على إنشاء صناديق تداول فوري لعملة ريبل (Ripple) في البورصة (XRP Spot ETF) بحلول كانون الأول/ديسمبر من عام 2025، فيما يُعَد تاريخا 21 و25 تموز/يوليو مُهمين جداً لإطلاق صناديق متداولةٍ في البورصة للعملة تتيح استخدام الرافعة المالية (leveraged ETFs) وقرار SEC بشأن إنشاء ETFs الفورية للعملة.

المصدر: أسواق بوليماركت

ومع تأكد انطلاق موسم العملات البديلة وفقاً لتحليلات منصة Santiment، بإمكان انطلاقة سعر زوج XRP/USD واستمراره باختراق أنماط فنية ممتدة لعدة سنواتٍ دفعَه لملامسة نطاق 6$-8$ متجاوزاً أعلى مستوياته المسجلة على الإطلاق.

اختراق نمط المثلث الممتد لسنوات يتيح لسعر عملة ريبل (Ripple) استهداف حاجز 6$ مبدئياً

يُوضح المخطط البياني لتحركات سعر عملة ريبل (Ripple) الأسبوعية اكتمال نمط المثلث المتناظر الممتد الفني، والمتواصل منذ بلوغ السعر أعلى مستوياته على الإطلاق في عام 2018 عند 3.84$.

المصدر: TradingView

ويتم تداول زوج العملات XRP/USD حالياً عند 2.79$ بعد نجاحه بالارتفاع بقوة متجاوزاً الحد العلوي للنمط الذي بقي السعر متأرجحاً ضمنه لعدة سنوات، مع تأكيد هذا الاختراق بأحجام تداول قوية. وتوفر امتدادات فيبوناتشي فكرةً حول المحطات المحتملة للسعر، فبلوغ السعر امتدادَ فيبوناتشي 1.272 الموافق لمستوى 5.96$ سيُمثل ارتفاعاً بنحو 115% مقارنة بالمستويات الحالية، مع إشارة لاحقِهِ 1.414 إلى مستوى 8.99$، فيما يشير الامتداد الأكثر شهرةً 1.618 إلى مستوى 16.18$؛ أخيراً تُشير التوقعات الأكثر تفاؤلاً إلى إمكانية ملامسة السعر امتداد 1.786 المشير إلى 26.35$، لكنّ ارتفاعاً كهذا مشروط بحدوث موجة ارتفاعاتٍ مستدامة.

ويتفق ذلك مع رؤية المحلل علي مارتينيز (Ali Martinez) بأن “حُدوث إغلاق أسبوعي أعلى حاجز 3$ يمكنه دفع السعر لملامسة 6$ أو يزيد”، وهو ما يتفق مع هذه المستهدفات المبشرة.

المصدر: @ali_charts على منصة X

كما يشير نجاح السعر أخيراً بخرق هذا المثلث المتناظر الممتد -والذي احتجز تحركات سعر الزوج ضمنه منذ عام 2019- إلى إمكانية انطلاق موجات ارتفاع قوية تتيح بلوغ مستهدفه، علماً أن أحجام التداول واصلت انخفاضها بشكل متزايد مع اكتمال تشكل هذا النمط، لكنّها بدأت بالارتفاع التدريجي فور نجاح السعر باختراقه، ما يُوحي بفهم المؤسسات والمتداولين لدلالة اكتمال هذا النمط.

في ذات الوقت، واصَل مؤشر متوسط الحركة الأسي لمدة 200 يوم (EMA-200) ارتفاعه مُستعيداً 1.05$، ما يدل على تمتع موجة الارتفاع بالقوة، والدليل على ذلك انطلاق السعر للأعلى مبتعداً كثيراً عن كافة متوسطات الحركة الرئيسية. ويتعيّن على السعر تخطي حاجز المقاومة التالي حول 3.19$، متبوعَاً بآخر أقوى حاجز عند 4.31$ قبل بلوغ مُستهدفه المبدئي حول 6$.

تحليل فني آخر يشير إلى استهداف آخر موجات الارتفاع علامة 5.7$

يشير تحليل التحركات السعرية لعملة ريبل (Ripple) وفق موجات إيليوت (Elliott Waves) إلى نجاح السعر باختراق نمط المثلث المتناظر الممتد ضمن موجة التصحيح الرابعة، واستعداده حالياً لإكمال الموجة الثالثة من الموجات الخمس، وعادةً ما تشهد الموجة الثالثة أقوى التحركات السعرية وأكثرها امتداداً وفقاً لنظرية موجات إيليوت، ما يعني أن انطلاقة السعر الأخيرة قد تمثل بداية لموجة ارتفاع أقوى.

المصدر: حساب Maddox_Metrics في TradingView

كذلك، يُؤكد اختراق نمط الراية الفني قرب مستوى 2.50$ بدء الموجة الثالثة بزخم قوي، كما تتعزز هذه التوقعات المتفائلة بتحليل مؤشر القوة النسبية (RSI)، مع اكتمال نمط التباعد الداعي إلى التفاؤل، وتشكيل تحركات السعر لقيعان متدرجة الانخفاض وتسجيل مؤشر RSI لقيعان متدرجة الارتفاع، في دلالةٍ على تراجع حدة ضغوط البيع رغم التصحيح، كما يشير اختراق قراءته حاجز 60 إلى اكتساب زخم قوي، بينما يشير استقرارها حالياً عند 61 إلى إمكانية استمرار السعر بالارتفاع دون بلوغ نطاق شراء زائد.

أخيراً، يُشير اكتمال نمط المثلث المتناظر الممتد إلى تراكم الزخم لعدة سنوات، وهو ما يتبعه عادةً موجات ارتفاع قوية؛ وبالنظر إلى تحليل موجات إيليوت، يمر سعر عملة ريبل (Ripple) في المراحل النهائية من موجة ارتفاع قوية، ما يؤكد مُستهدف السعر البالغ 5.70$ وفقاً لرؤية المحلل Maddox_Metrics، ويمثل هذا توقعاتٍ متفائلة بشكلٍ متحفظ بالنظر إلى العلاقات المعيارية بين الموجات، وإذا نجح السعر ببلوغ مستهدفه، فقد يمر بدورات ارتفاع جديدة تتيح له تجاوز أعلى مستوياته المُسجلة عند 3.84$ عام 2018.

محفظة بيست واليت (Best Wallet-BEST) هي طريقكم لإدارة أصولكم على بلوكتشين XRP خلال انطلاقتها التاريخية

نظراً لتأهب سعر عملة ريبل (Ripple) للارتفاع بقوة مُستهدفاً بلوغ نطاق 6$-8$، تزداد أهمية إدارة وتحقيق أقصى المكاسب الممكنة منها؛ فيما توفر محفظة Best Wallet الحل الأفضل لحفظ أصولكم الرقمية بأمان، مع إتاحة إمكانية توليد العوائد عبر عدة شبكات بلوكتشين.

فبخلاف المحافظ المُخصصة للتعامل مع بلوكتشين واحدة، يتيح توافق محفظة Best Wallet مع أكثر من 60 شبكة بلوكتشين -بما فيها بلوكتشين ريبل (XRP Ledger)- تنويع أصول محافظكم الاستثمارية بسهولةٍ في موسم العملات البديلة.

المصدر: Best Wallet

كما يتيح تعاون فريق Best Wallet مع منصة التداول Rubic لمالكي عملة ريبل (Ripple) مبادلة العملات الرقمية بأفضل الأسعار عبر أكثر من 200 منصة تداول لامركزية (DEX) و20 بروتوكول ربطٍ بعدة شبكات بلوكتشين.

وتزداد أهمية هذه الميزة خلال انطلاقة الأسواق، حيث تعتمد الربحية المحققة كثيراً على التوقيت وسرعة التنفيذ. ونظراً لإمكانية مرور سعر العملة بموجة ارتفاعاتٍ تاريخية، قد يتيح لكم الوصول إلى مشاريع متطورة عبر منصة الإطلاق الخاصة بتطبيق Best Wallet مضاعفة عوائدكم الاستثمارية، دون الاقتصار على الانطلاقة المنتظرة لسعر عملة ريبل (Ripple) وحدَها.

والأهمُّ من ذلك هوَ أن عملة بيست واليت (Best Wallet-BEST) الخاصة بالمحفظة توفر ميزاتٍ حصرية، كرسوم التداول المخفضة، والوصول المبكر لاكتتابات العملات الواعدة، وعَوائد الرهن السنوية المُجزية.

وبالنظر إلى الميزات وشيكة الإطلاق -مثل بطاقات الدفع باستخدام العملات الرقمية وأدوات إدارة الحقائب الاستثمارية- يُمكنكم المشاركة في نمو المشروع بالانضمام إلى اكتتاب عملة بيست واليت (Best Wallet) الذي نجَح بجمع أكثر من 13 مليون دولار حتى الآن، كما يُمكنكم متابعة حسابات المشروع على منصتي X وتيليجرام.