BTC $107,622.47 -1.60%
ETH $4,383.84 -2.09%
SOL $197.54 -3.93%
PEPE $0.0000094 -5.45%
SHIB $0.000012 -3.99%
BNB $856.71 -0.83%
DOGE $0.20 -4.94%
XRP $2.73 -4.08%
Cryptonews أخبار

توقعات سعر عملة ريبل (Ripple-XRP): هل تقود انطلاقة أسواق العملات البديلة مع استعادتها للزخم الإيجابي؟

Cryptocurrency
المؤلف
فاطمة فرج
المؤلف
فاطمة فرج
قراءة المؤلف
آخر تحديث: 
إخلاء المسؤولية: العملات الرقمية تُعد فئة أصولٍ عالية المخاطر، وهذه المقالة مُعدّةٌ لأغراض إعلاميةٍ فقط ولا يمكن اعتبارها نصيحةً استثماريةً بأيّ شكلٍ كان؛ فمن الممكن أن تخسروا رؤوس أموالكم بالكامل.

استقرَّ سعر عملة ريبل (Ripple-XRP) اليوم على تراجع في آخر 24 ساعة بنسبة 2.35% عند 2.81$ وسط أحجام تداول يومية بلغت 7,035,163,846$، لتتراجَع إلى المرتبة الرابعة في قائمة ترتيب العملات الرقمية عالمياً بقيمة سوقية توازي 166.89 مليار دولار. وفي وجود معروض متداول منها يبلغ 59.48 مليار عملة XRP من نظيره الكلي البالغ 100 مليار عملة، يقترب سعرها حالياً من نطاق دعم رئيسي قد يُحدد مدى قدرتها على إشعال فتيل دورة الارتفاعات المنتظرة لأسواق العملات البديلة.

ضغوط السوق تمتد إلى عملة ريبل (Ripple)

يواجه سعر عملة ريبل (Ripple) صعوبةً في استعادة حاجز 3$ إثر تعرّض العملة لموجة البيع الموسّع التي عمّت أسواق الكريبتو نتيجة تراجع سعر عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC) مسجلاً أدنى مستوياته في 7 أسابيع، وانعكاس مسار سعر عملة إيثيريوم (Ethereum-ETH) الصاعد بحلول أجل عقود خياراتٍ بقيمةٍ تقدر بمليارات الدولارات ما فاقم ضعفَ وضعية العملات البديلة، كما سجّلت أسعار عملاتٍ بديلة بارزة أخرى -كعملة كاردانو (Cardano-ADA) وعملة دوجكوين (Dogecoin-DOGE) وعملة سوي (Sui-SUI)- خسائرَ لافتة.

من جهةٍ أخرى، أسهمت مستجدات الاقتصاد الكلي في هذه الضغوط، حيث أشار الاحتياطي الفيدرالي إلى أن وتيرة خفض معدلات الفائدة قد تأتي أبطأ من المتوقع، فيما يُسهم التضخم وقوة الاقتصاد الأميركي في تراجع الطلب على الأصول عالية المخاطر، كما تسبّبت كبريات شركات قطاع التكنولوجيا بضغوط إضافيةٍ على أسواق وول ستريت إثر تراجع التوقعات المتفائلة بشأن آفاق الذكاء الاصطناعي (AI) الخاصة بشركة إنفيديا (NVIDIA)، ما أضعف شهية المستثمرين للمخاطرة وهوى بالقيمة السوقية لقطاع الكريبتو بنحو 3.3% في يومٍ واحد لتُسجّل 3.76 تريليون دولار.

البيانات المستمدة من البلوكتشين تكشف استمراراً بالضعف

أظهرت بيانات البلوكتشين تراجعاً في الأساسيات، حيث تراجعت أعداد العناوين النشطة يومياً على بلوكتشين ريبل (XRP Ledger) من نحو 50,000 أواسط تموز/يوليو إلى 24,000 عنوان فقط حالياً وفقاً لبيانات CryptoQuant، ما يُبرز تراجعاً للنشاط على البلوكتشين.

مخطط بياني يظهر تراجع أعداد العناوين النشطة يومياً على XRP Ledger مؤخراً

من جانب آخر، تعكس بيانات أسواق المشتقات حذراً مشابهاً، إذ انخفضت الفائدة المفتوحة (قيمة صفقات العقود الآجلة المفتوحة) من 10.94 إلى 7.97 مليار دولار، ما يُنذر بتراجع ثقة المتداولين، وسط تصفية صفقاتٍ للثيران (المضاربين على الارتفاع) بقيمةٍ تجاوزت 15 مليون دولار في آخر 24 ساعة، مقارنةً بتصفية صفقاتٍ مقابلةٍ بقيمة 1 مليون دولار لنظرائهم المضاربين على الانخفاض (الدببة)، في دلالةٍ واضحةٍ على تعرّض صفقات الثيران للتصفية بوتيرة أسرع.

مخطط بياني لتحركات سعر عملة ريبل (Ripple) ومؤشر العقود الآجلة المفتوحة

وحتى مكانة عملة ريبل (Ripple) في القطاع تبدّلت إثر تخلفها مؤخراً عن عملة تيثر (Tether-USDT) في الترتيب من حيث القيمة السوقية، وخروجها من قائمة أكبر 100 أصل عالمي من حيث القيمة السوقية.

توقعات سعر عملة ريبل (Ripple): الضوء أصبح مسلطاً على مستوى الدعم 2.58$

تبدو توقعات سعر عملة ريبل (Ripple) متراجعة حالياً، نظراً لاستمرار تحرك السعر ضمن قناةٍ هابطةٍ إثر تسبب الإخفاق في اختراق حاجز 3.25$ منتصف آب/أغسطس بتولي الدببة زمامَ المبادرة، فيما يتأرجَحُ السعر حالياً حول مستوى تصحيح فيبوناتشي البالغ 0.5 عند 2.79$.

سعر زوج XRP/USD يواصل تحركه ضمن قناة هابطة دون خط اتجاهه الهابط
مخطط بياني لتحركات سعر عملة ريبل (Ripple)، المصدر: TradingView
  • مستويات الدعم الأقرب: 2.79$ يليه 2.58$ ثم 2.43$.
  • حواجز المقاومة: 2.99$، يليه 3.09$ الموافق لخط مؤشر متوسط الحركة البسيط بمدى 50 يوماً (SMA-50) ثم 3.25$.
  • المؤشرات: استقرار قراءة مؤشر القوة النسبية (RSI) عند 41 تظهر استمرار التعرض لضغوطٍ دون بلوغ نطاق البيع الزائد؛ ودلالات مؤشر MACD تبقى سلبية مع تشكل أشرطةٍ بيانيةٍ حمراء متدرجة الارتفاع.

لذا وعلى الجانب الفني، تبقى مستويات الدعم الأقربُ لتحركات سعر عملة ريبل (Ripple) هي 2.79$ و2.58$ و2.28$ تباعاً، ونظيرُتها للمقاومة 2.99$ و3.25$ و3.43$. إذاً، طالما بقي السعرُ أعلى من 2.06$، يظل المسار العام الصاعد قائماً.

فإذا نجح المشترون بالاحتفاظ بمستويات الدعم هذه، قد تعاود عملة ريبل (Ripple) الظهور كأصلٍ يُمكنه إشعال فتيل انطلاقة أسواق العملات البديلة التي أدت موجات ارتفاعها دائماً إلى تعزيز السيولة والثقة بالسوق، وهو نمطٌ يُراقبه المتداولون عن كثب مع تزايد استثمارات المؤسسات وتنامي التوقعات المحيطة بالصناديق المتداولة في البورصة (ETFs).

اكتتاب بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper-HYPER) يتيح الاستثمار بعملة تجمع بين أمان بلوكتشين بيتكوين (Bitcoin) وسرعة معاملات بلوكتشين سولانا (Solana)

تُعَد شبكة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) الجديدة أولى حلول الطبقة الثانية لبلوكتشين بيتكوين (Bitcoin Blockchain) العاملة على آلة سولانا الافتراضية (SVM)، والمُطوَّرة لدعم النظام التقني لبلوكتشين بيتكوين عبر إتاحة ميزات العقود الذكية وتطوير التطبيقات اللامركزية (dApps) وإمكانية إطلاق عملات الميم وتداولها بسرعةٍ فائقة وتكلفةٍ زهيدة.

وبجمعه بين أمان بلوكتشين بيتكوين (Bitcoin Blockchain) وسرعة بلوكتشين سولانا (Solana Blockchain)، يُوفر حلها الفريد استخداماتٍ عملية متنوعة تشمل الربط السلس بأرصدة عملة بيتكوين (Bitcoin) وتطوير تطبيقات لامركزية (dApps) تتيح قابلية التوسع.

الصفحة الرئيسية لموقع اكتتاب عملة بيتكوين هايبر

وتأكيداً على إيلاء فريق المشروع بالغ الاهتمام للموثوقية وقابلية التوسع، فقد تم إخضاع العقد الذكي لعملته بنجاح إلى تدقيق فريق Coinsult لطمأنة المستثمرين بشأن أسسه التقنية. ومع تزايد اهتمام المستثمرين بالعملة، فقد تجاوزت حصيلة اكتتابها 13 مليون دولار، إلى جانب تبقي كمية محدودة من العملات المخصصة للاكتتاب؛ وتُباع عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper-HYPER) حالياً بسعر 0.012835$، ومن المقرر ارتفاع السعر بتوالي مراحل الاكتتاب.

أخيراً، يُمكنكم شراء العملة عبر زيارة الموقع الرسمي للمشروع والدفع مقابل عملات رقمية أو باستخدام الفيزا والماستركارد.

للمشاركة في اكتتاب عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper) اضغط هنا

توقعات سعر عملة ريبل (Ripple-XRP): هل تقود انطلاقة أسواق العملات البديلة مع استعادتها للزخم الإيجابي؟
2025-08-31 23:59:00
توقعات سعر عملة إيثيريوم (Ethereum-ETH) بعد انتقال 5 مليار دولار إليها من عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC): هل يمكن لهذه الخطوة تغيير ترتيب العملات الكبرى؟
2025-08-31 21:23:00
شركة تيثر (Tether) تلغي خطة تجميد أرصدة عملة تيثر  (Tether-USDT)على خمس شبكات بلوكتشين منهيةً أنشطة الإصدار والاسترجاع
2025-08-31 11:16:29
محامي إيلون ماسك يترأس أداة استثمارية لعملة دوجكوين (Dogecoin-DOGE) بقيمة 200 مليون دولار 
2025-08-31 11:11:21
توقعات سعر عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC) بعد تراجعه إلى أدنى مستوياته خلال 8 أسابيع: هل سيعيد اختبار مستوى 90,000$؟
2025-08-31 11:04:33
أحد التنفيذيين في شركة MN Capital: أسعار عملة إيثيريوم (Ethereum-ETH) وعملة سولانا (Solana-SOL) وعملة بينانس (Binance-BNB) على وشك الارتفاع بقوة، فهل بدأ موسم العملات البديلة؟
2025-08-30 01:26:00
صناديق تداول عملة إيثيريوم (Ethereum-ETH) في البورصة تتسبّب بثورة في الأسواق المالية بجذبها استثمارات بقيمة 307 مليون دولار في يوم واحد متفوقة على نظيرتها لعملة بيتكوين (Bitcoin-BTC)
2025-08-29 23:59:00

لا تفوّت الفرصة

أخبار
توقعات سعر عملة إيثيريوم (Ethereum-ETH) بعد انتقال 5 مليار دولار إليها من عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC): هل يمكن لهذه الخطوة تغيير ترتيب العملات الكبرى؟
فاطمة فرج
فاطمة فرج
2025-08-31 21:23:00
أخبار
شركة تيثر (Tether) تلغي خطة تجميد أرصدة عملة تيثر  (Tether-USDT)على خمس شبكات بلوكتشين منهيةً أنشطة الإصدار والاسترجاع
علي ب.
علي ب.
2025-08-31 11:16:29
فاطمة فرج
اقرأ المزيد
Crypto News in numbers
editors
قائمة المؤلفين أكثر من 66
2M+
المستخدمون النشطون شهرياً حول العالم
250+
الإرشادات والمراجعات
8
سنوات في سوق العمل
70
فريق من المؤلفين الدوليين