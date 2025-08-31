توقعات سعر عملة ريبل (Ripple-XRP): هل تقود انطلاقة أسواق العملات البديلة مع استعادتها للزخم الإيجابي؟

إخلاء المسؤولية: العملات الرقمية تُعد فئة أصولٍ عالية المخاطر، وهذه المقالة مُعدّةٌ لأغراض إعلاميةٍ فقط ولا يمكن اعتبارها نصيحةً استثماريةً بأيّ شكلٍ كان؛ فمن الممكن أن تخسروا رؤوس أموالكم بالكامل.

استقرَّ سعر عملة ريبل (Ripple-XRP) اليوم على تراجع في آخر 24 ساعة بنسبة 2.35% عند 2.81$ وسط أحجام تداول يومية بلغت 7,035,163,846$، لتتراجَع إلى المرتبة الرابعة في قائمة ترتيب العملات الرقمية عالمياً بقيمة سوقية توازي 166.89 مليار دولار. وفي وجود معروض متداول منها يبلغ 59.48 مليار عملة XRP من نظيره الكلي البالغ 100 مليار عملة، يقترب سعرها حالياً من نطاق دعم رئيسي قد يُحدد مدى قدرتها على إشعال فتيل دورة الارتفاعات المنتظرة لأسواق العملات البديلة.

ضغوط السوق تمتد إلى عملة ريبل (Ripple)

يواجه سعر عملة ريبل (Ripple) صعوبةً في استعادة حاجز 3$ إثر تعرّض العملة لموجة البيع الموسّع التي عمّت أسواق الكريبتو نتيجة تراجع سعر عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC) مسجلاً أدنى مستوياته في 7 أسابيع، وانعكاس مسار سعر عملة إيثيريوم (Ethereum-ETH) الصاعد بحلول أجل عقود خياراتٍ بقيمةٍ تقدر بمليارات الدولارات ما فاقم ضعفَ وضعية العملات البديلة، كما سجّلت أسعار عملاتٍ بديلة بارزة أخرى -كعملة كاردانو (Cardano-ADA) وعملة دوجكوين (Dogecoin-DOGE) وعملة سوي (Sui-SUI)- خسائرَ لافتة.

من جهةٍ أخرى، أسهمت مستجدات الاقتصاد الكلي في هذه الضغوط، حيث أشار الاحتياطي الفيدرالي إلى أن وتيرة خفض معدلات الفائدة قد تأتي أبطأ من المتوقع، فيما يُسهم التضخم وقوة الاقتصاد الأميركي في تراجع الطلب على الأصول عالية المخاطر، كما تسبّبت كبريات شركات قطاع التكنولوجيا بضغوط إضافيةٍ على أسواق وول ستريت إثر تراجع التوقعات المتفائلة بشأن آفاق الذكاء الاصطناعي (AI) الخاصة بشركة إنفيديا (NVIDIA)، ما أضعف شهية المستثمرين للمخاطرة وهوى بالقيمة السوقية لقطاع الكريبتو بنحو 3.3% في يومٍ واحد لتُسجّل 3.76 تريليون دولار.

البيانات المستمدة من البلوكتشين تكشف استمراراً بالضعف

أظهرت بيانات البلوكتشين تراجعاً في الأساسيات، حيث تراجعت أعداد العناوين النشطة يومياً على بلوكتشين ريبل (XRP Ledger) من نحو 50,000 أواسط تموز/يوليو إلى 24,000 عنوان فقط حالياً وفقاً لبيانات CryptoQuant، ما يُبرز تراجعاً للنشاط على البلوكتشين.

من جانب آخر، تعكس بيانات أسواق المشتقات حذراً مشابهاً، إذ انخفضت الفائدة المفتوحة (قيمة صفقات العقود الآجلة المفتوحة) من 10.94 إلى 7.97 مليار دولار، ما يُنذر بتراجع ثقة المتداولين، وسط تصفية صفقاتٍ للثيران (المضاربين على الارتفاع) بقيمةٍ تجاوزت 15 مليون دولار في آخر 24 ساعة، مقارنةً بتصفية صفقاتٍ مقابلةٍ بقيمة 1 مليون دولار لنظرائهم المضاربين على الانخفاض (الدببة)، في دلالةٍ واضحةٍ على تعرّض صفقات الثيران للتصفية بوتيرة أسرع.

وحتى مكانة عملة ريبل (Ripple) في القطاع تبدّلت إثر تخلفها مؤخراً عن عملة تيثر (Tether-USDT) في الترتيب من حيث القيمة السوقية، وخروجها من قائمة أكبر 100 أصل عالمي من حيث القيمة السوقية.

توقعات سعر عملة ريبل (Ripple): الضوء أصبح مسلطاً على مستوى الدعم 2.58$

تبدو توقعات سعر عملة ريبل (Ripple) متراجعة حالياً، نظراً لاستمرار تحرك السعر ضمن قناةٍ هابطةٍ إثر تسبب الإخفاق في اختراق حاجز 3.25$ منتصف آب/أغسطس بتولي الدببة زمامَ المبادرة، فيما يتأرجَحُ السعر حالياً حول مستوى تصحيح فيبوناتشي البالغ 0.5 عند 2.79$.

مخطط بياني لتحركات سعر عملة ريبل (Ripple)، المصدر: TradingView

مستويات الدعم الأقرب : 2.79$ يليه 2.58$ ثم 2.43$.

: 2.79$ يليه 2.58$ ثم 2.43$. حواجز المقاومة: 2.99$، يليه 3.09$ الموافق لخط مؤشر متوسط الحركة البسيط بمدى 50 يوماً (SMA-50) ثم 3.25$.

2.99$، يليه 3.09$ الموافق لخط مؤشر متوسط الحركة البسيط بمدى 50 يوماً (SMA-50) ثم 3.25$. المؤشرات: استقرار قراءة مؤشر القوة النسبية (RSI) عند 41 تظهر استمرار التعرض لضغوطٍ دون بلوغ نطاق البيع الزائد؛ ودلالات مؤشر MACD تبقى سلبية مع تشكل أشرطةٍ بيانيةٍ حمراء متدرجة الارتفاع.

لذا وعلى الجانب الفني، تبقى مستويات الدعم الأقربُ لتحركات سعر عملة ريبل (Ripple) هي 2.79$ و2.58$ و2.28$ تباعاً، ونظيرُتها للمقاومة 2.99$ و3.25$ و3.43$. إذاً، طالما بقي السعرُ أعلى من 2.06$، يظل المسار العام الصاعد قائماً.

XRP slips to $2.81, testing critical $2.79 support. A rebound above $2.99 could spark a wider altcoin rally—while a drop below $2.58 risks deeper losses. pic.twitter.com/EQyBIJeUGT — Arslan Ali (@forex_arslan) August 30, 2025

فإذا نجح المشترون بالاحتفاظ بمستويات الدعم هذه، قد تعاود عملة ريبل (Ripple) الظهور كأصلٍ يُمكنه إشعال فتيل انطلاقة أسواق العملات البديلة التي أدت موجات ارتفاعها دائماً إلى تعزيز السيولة والثقة بالسوق، وهو نمطٌ يُراقبه المتداولون عن كثب مع تزايد استثمارات المؤسسات وتنامي التوقعات المحيطة بالصناديق المتداولة في البورصة (ETFs).

