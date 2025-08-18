توقعات سعر عملة ريبل (Ripple-XRP): الاستثمار المؤسساتي يقود موجة ارتفاعات آب/أغسطس، هل ستستمر عمليات التجميع؟

تمكنت عملة ريبل (Ripple) من الصمود خلال شهر آب/أغسطس مدعومة بطلب مؤسساتي عالٍ، حيث يتم تداولها حالياً عند مستوى 3.14$ فوق منطقة الدعم البالغة 3.02$ بعدما لامس سعرها 3.35$ الأسبوع الماضي. ومع استمرار تجميع الحيتان (كبار المستثمرين) لهذه العملة ومؤشرات التحليل الفني الإيجابية، يتساءل المستثمرون عن إمكانية استمرار الزخم.

BOOOOOMMMM!!!#XRP WHALES ARE BUYING THE DIP!

120M coins accumulated! #XRP IS GOING TO LEAD!! pic.twitter.com/klWsIXaC8n — Levi | Crypto Crusaders (@LeviRietveld) August 15, 2025

الطلب المتأتي من الحيتان يوفر دعماً للسوق

تكشف بيانات البلوكتشين أن كبار مالكي عملة ريبل (Ripple) يكثفون عمليات الشراء؛ حيث اشترى الحيتان الأسبوع الماضي وحده نحو 440 مليون عملة ريبل (Ripple) بقيمةٍ تقارب 3.8 مليار دولار، منها 120 مليون عملة تم شراؤها في 15 آب/أغسطس بالتزامن مع عمليات بيع واسعةٍ في السوق بلغت قيمتها 10 مليار دولار. تعكس عمليات الشراء الكبيرة هذه ثقة بإمكانيات العملة على المدى الطويل، وقد تتمكن من تعويض ضغوط البيع من صغار المستثمرين خلال فترات التقلبات.

Whales 🐋 Scoop Up 120M $XRP During Market Dip‼️ pic.twitter.com/tZTZHbku2H — XRP Update (@XrpUdate) August 15, 2025

ورغم تراجع القيمة السوقية لعملة ريبل (Ripple) إلى 15 مليار دولار منذ 8 آب/أغسطس مع انخفاض السعر بنسبة 8% إلى 3.08$، فإن القيمة السوقية لكامل المعروض ما تزال عند 308 مليار دولار، كما انخفض حجم التداول اليومي بنسبة 36% إلى 7.55 مليار دولار، لكنّ نشاط الحيتان القوي يوحي بأن ما يحدث حالياً قد يمثل مرحلة تجميع لا موجة هابطة.

ولطالما جاءت استثمارات الحيتان متبوعة بمراحل استقرار الأسعار والتعافي، خصوصاً عندما تنخفض احتياطيات منصات التداول وتشح السيولة.

التحليل الفني لسعر عملة ريبل (Ripple) يشير إلى زخم صاعد

تبدو توقعات سعر عملة ريبل (Ripple) إيجابية، إذ يُظهر المخطط البياني لأربع ساعاتٍ تشكل نموذج مثلث متناظر يدعم الزخم، حيث بدأ السعر بتسجيل قيعان ترتفع تدريجياً منذ أواخر تموز/يوليو، فيما يقع السعر حالياً دون مؤشر متوسط الحركة لـ 50 فترة عند 3.20$، وهو يمثل مقاومة المثلث ونقطة محورية لأي اختراق قادم.

المخطط البياني لسعر عملة ريبل في إطار الأربع ساعات يُظهر نموذج المثلث المتناظر

ويكشف تحليل الشموع عن ظهور شموع القمم الدوارة (Spinning Tops) مع إغلاقاتٍ غير حاسمةٍ، وهي مؤشرات عادةً ما تسبق تحركاتٍ قوية. وفي حال ظهور شمعة ابتلاعية صاعدة عند نطاق 3.02-3.10$، فسيكون ذلك تأكيداً على وجود طلب قوي.

كما تدعم المؤشرات الفنية احتمالات الارتفاع؛ حيث يقع مؤشر القوة النسبية (RSI) عند 48 ما يتيح مساحة إضافية للارتفاع، فيما بدأ مؤشر MACD بالتماسك وقد يتجه نحو تقاطع صاعد.

وفي حال تمكن المشترون من رفع السعر فوق مستوى 3.20$، فسنشهد مناطق المقاومة التالية عند 3.38$ و3.51$ مع إمكانية تمدد الزخم لاختبار مستوى 3.66$. أما في حال انخفض السعر دون مستوى 2.89$، فسيعني ذلك إلغاء الهيكل الصاعد وعودة سيطرة الدببة (المضاربين على الانخفاض).

إستراتيجية تداول مقترحة:

تتعلق الخطة الأمثل بالصبر مع تحديد مستوياتٍ واضحةٍ للمُخاطرة والعائد:

منطقة الدخول: 3.10-3.15$

3.10-3.15$ وقف الخسارة: 2.99$

2.99$ الهدف الأول: 3.38$

3.38$ الهدف الثاني: 3.51$

3.51$ الهدف الثالث: 3.66$

يُمثل هذا السيناريو إستراتيجية جيدةً على المدى المتوسط مع مخاطر محدودة نسبياً. ومع استمرار شراء الحيتان واقتراب المؤشرات الفنية من نقطة حاسمة، قد يرتفع سعر عملة ريبل (Ripple) بشكلٍ أكبرَ إذا ما تحسّن المزاج العام في السوق.

