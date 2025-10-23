توقعات سعر عملة ريبل (Ripple-XRP): مستويات ارتداد فيبوناتشي تشير إلى موجة ارتفاع باتجاه 3.60$، فهل يوشك سعرها على الانطلاق؟

يبدو أن عملة ريبل (Ripple) تستعد لانطلاقةٍ قوية في سيناريو مُشابهٍ لدورتها الصاعدة السابقة، إذ تُعاني أسواق الكريبتو من تقلب ملحوظٍ وانحدارٍ تدريجي نحو الأسفل، ليهوي سعر عملة ريبل (Ripple) خلال الانتكاسة الأخيرة إلى ما دون مستوى 2$ لفترة وجيزة قبل الارتداد سريعاً، فيما يرى مستثمرون كثر أن تحركاتها الأخيرة تعكس الأحداث التي سبقت انطلاقة عام 2024 القوية.

الاهتمام المؤسساتي يزداد بالتزامن مع إعلان Evernorth طرح سهم XRPN

تتطلع 11 شركة لإضافة أرصدة عملة ريبل (Ripple) إلى أصول خزائنها بقيمةٍ إجماليةٍ تتخطى 2 مليار دولار، وذلك بقيادة شركة ريبل (Ripple Labs) التي أعلنت مؤخراً عن مشروع Evernorth، فقد أكد مصرف SBI الياباني -أكبر المجموعات المصرفية اليابانية- استثمارَه في المشروع، تبعته شركة GUMI باستثمارٍ قيمته 17 مليون دولار.

بعدها، استمرَّ تتابع انضمام الشركات للمشروع، فيما تتجه عملة ريبل (Ripple) تدريجياً لتصبح أحد أصول الاحتياطيات العالمية.

توقعات سعر عملة ريبل (Ripple): مستويات ارتداد فيبوناتشي تشير إلى انطلاقة نحو 3.60$، فهل تشهد العملة انفجارات سعرية؟

ارتدَّ سعرُ عملة ريبل (Ripple) للأعلى بنسبة 10% تقريباً مقارنةً بأدنى مستوياته ليوم الجمعة ليتمَّ تداولها حالياً حول 2.40$، وتكشف مستويات ارتداد فيبوناتشي على المخطط الأسبوعي ارتداد السعر فور ملامسة مستوى تصحيح فيبوناتشي البالغ 0.618، والذي يُمثل منطقة هامة يُدافع عنها المشترون بشراسة.

زوج XRP/USD، المصدر: TradingView

ويشير الارتداد عن مستوى تصحيح فيبوناتشي 0.618 انتهاء موجة التراجع بدعم من الاهتمام المؤسساتي المتزايد بعملة ريبل (Ripple) وعودة المشترين بزخمٍ قوي، ما يتيح للسعر إعادة اختبار أعلى مستوياته المسجلة خلال هذه الدورة عند 3.60$ مع اكتساب الزخم.

كما يكشف المخطط البياني الأسبوعي أيضاً تشكل مستوياتٍ عليا ودنيا متدرجة الارتفاع رغم التأرجحات المفاجئة لسعر عملة ريبل (Rippel)، كما تم اختبار نطاق الارتداد الخاطف مرتين والارتداد عنه للأعلى بقوة في كلتيهما، ما يستبعد إمكانية تكرار انخفاض سعري مشابه.

