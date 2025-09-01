توقعات سعر عملة ريبل (Ripple-XRP): هل يمكن للأنماط الفنية المبشرة والطلب على العملة من قبل الحيتان عكس مسار الانتكاسة الأخيرة؟

يتم تداول سعر عملة ريبل (Ripple-XRP) حالياً على ارتفاع في آخر 24 ساعة بنحو 0.49% عند 2.82$ مع أحجام تداولٍ يومية تبلغ 3.19 مليار دولار وقيمة سوقية قدرها 167.5 مليار دولار تضعها في المرتبة الثالثة في ترتيب العملات الرقمية، لتكشف تحركاتها السعرية الأخيرة عن صراع قوي دائر تحت السطح الهادئ؛ فقد كشفت بيانات البلوكتشين المستمدة من موقع CryptoQuant استمرار الحيتان (كبار مالكي العملة) بتخفيف تعرّضهم الاستثماري لعملة ريبل (Ripple) تدريجياً على مدار عام 2025.

عن ذلك، صرَّح المحلل Maartunn بأن هذه الفترة تمثل مرحلة إعادة توزيع تنتقل فيها أرصدة العملة من الحيتان إلى المستثمرين الصغار، حيث توقفت موجة تخارج كبار مستثمري العملة منها منتصف العام، لكنّها عادت إلى التسارع مجدداً في دلالةٍ على تعرّض العملة لضغوط بيع مستمرة، فيما بقي المتداولون الصغار متفائلين بآفاقها المستقبلية؛ فبلغت معدلات التمويل (إجمالي عقود المشتقات السارية المرتبطة بالعملة) 0.0114 وفقاً لموقع Coinalyze، ويُنتظر ارتفاعها إلى 0.0159.

يُذكر أن الفائدة المفتوحة المرتبطة بالعملة تبلغ حالياً 2.87 مليار دولار، وسط فتح متداولين كُثرٍ صفقات مضاربةٍ على الارتفاع لتحقيق مكاسب إضافية، ما يضع العملة بين مطرقة ضغوط بيع الحيتان المستمرة وسندان شراء المستثمرين الأفراد ويعرّضها لتقلباتٍ سعريةٍ حادة إذا لم تظهر استثمارات جديدة تخفف ضغط ورود معروض إضافي منها إلى الأسواق.

التبني والتكهنات المؤسساتية

يشهد النظام التقني لعملة ريبل (Ripple) توسعاً مع إطلاق منصة جيميني (Gemini) وشركة ريبل (Ripple Labs) بطاقة ائتمانية تتيح تلقي استرداد نقدي على هيئة أرصدة من عملة XRP بمعدلٍ يصل إلى 4% على منتجاتٍ مثل الوقود وشحن المركبات الكهربائية و10% لدى متاجرَ مُحددة، في خطوة يُمكنها توسيع استخدامات عملة ريبل (Ripple) العملية وتعزيز استخدامها في مجالاتٍ متنوعةٍ بخلاف المضاربة.

يُذكر أن أسواق العقود الآجلة لعملة ريبل (Ripple) تشهد إقبالاً مؤسساتياً ملحوظاً، إذ حققت العقود الآجلة على بورصة CME للمشتقات إنجازاً هاماً بكونها الأسرع في بلوغها علامة المليار دولار في تاريخها، ما أدى إلى تجدّد النقاشات بشأن إنشاء صندوق تداول فوري لعملة ريبل في البورصة (XRP Spot ETF)؛ حيث منحت أسواق التوقعات احتمالية بنسبة 82% للموافقة على هذا المنتج في عام 2025.

أبرز العوامل المؤثرة على المزاج العام:

الحيتان يُخففون تعرّضهم الاستثماري للعملة ويصرفون ممتلكاتهم منها تدريجياً.

صفقات المستثمرين المراهنين على ارتفاع السعر في ازدياد، ومعدلات التمويل في ازدياد.

القيمة الإجمالية لعقود المشتقات المفتوحة بلغت 2.87 مليار دولار وسط تزايد التكهنات.

قيم العقود الآجلة في أسواق CME تزداد وسط تكهناتٍ بالموافقة على إنشاء XRP Spot ETF.

بطاقة عملة XRP المصرفية الجديدة تعني استخداماتٍ عملية للعملة.

يرى الكثيرون أن الغرض الرئيسي من عملة ريبل (Ripple) -وهو استخدامُها كعملةٍ لتسهيل عمليات الدفع الدولية- تمكن منافسون لها أكثرُ كفاءةً من نيل قصب السبق في تحقيقه، لكنّ زخم أسواق مشتقات العملة ومشاركة المستثمرين الصغار يُواصلان دعمَ مكانتها.

توقعات سعر عملة ريبل (Ripple): التحليل الفني

تخضع توقعات سعر عملة ريبل (Ripple) لضغوطٍ فنيةٍ مع استقرار السعر دون خط الاتجاه الهابط الممتد من أعلى المستويات المسجلة في آب/أغسطس، وسَط استمرار خط متوسط الحركة المقاس بمدى 50 يوماً (SMA-50) -والمستقر عند 2.94$- بكبح جَماح محاولات الارتفاع، فيما يواصل نظيره بمدى 200 يوم (SMA-200) -والمتوضّع عند 2.88$- مُحاولة توفير الدعم في المدى المنظور.ce.

يُذكر أن الزخمَ حالياً يغلبُ عليه الحذر؛ فقراءة مؤشر القوة النسبية (RSI) المشيرة إلى 39 تدل على ضعف الطلب الشرائي، فيما تحوم تحركات مؤشر MACD دون نطاقه الوسطي بقليل، بينما تُبدي شمعات التداول تردداً في تحديد الاتجاه مع تشكل ذيولٍ ممتدة للأعلى كلما لامست تحركات السعر حاجز المقاومة، وهو ما يشير عادةً إلى تحرك قوي وشيك.

أهم المستويات الجديرة بمتابعة المتداولين:

المقاومة: 2.99$ و3.25$ و3.43$

2.99$ و3.25$ و3.43$ الدعم: 2.79$ و2.58$ و2.43$

2.79$ و2.58$ و2.43$ اختراق حاجز 2.99$ بنجاح قد يمهّد للانطلاق صوب 3.43$

الفشل في الاختراق يُمكنه التمهيد لإعادة اختبار مُستهدف كسر نمط الوتد الهابط عند 2.28$

بالتالي، تُوصَف إعدادات التداول بغير المتوازنة للمتداولين؛ فحدوث اختراق حاسم لحاجز 2.99$ مصحوباً بازدياد أحجام التداول يُمكنه توفير الأجواء اللازمة للانطلاق صوبَ 3.43$ وربّما تجاوز 3.67$ على المدى المتوسط.

وبمراجعة الصورة الشاملة، تبدو موجة تصحيح سعر عملة ريبل (Ripple) توطئةً لاستكمال المسار الصاعد وليس للانهيار، فاستمرارُ تبني العملة بالتزايد والموافقة على إطلاق XRP Spot ETF يُمكنِهُما توفير الأسس القوية اللازمة للانطلاقة المنتظرة.

