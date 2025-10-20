توقعات سعر عملة ريبل: الارتفاع الحاد في عقود الخيارات يشير إلى تحول كبير من عملة بيتكوين وعملة إيثيريوم نحو عملة ريبل وعملة سولانا

توقعات سعر عملة ريبل (Ripple): تُظهر بيانات عقود الخيارات تحوّل الاستثمارات من عملة بيتكوين (Bitcoin) وعملة إيثيريوم (Ethereum) إلى عملة ريبل (Ripple) وعملة سولانا (Solana)، فيما يستقر سعر عملة ريبل عند 2.40$، والمتداولون يتطلعون إلى اختراق مستوى 2.72$.

تُظهر كلٌّ من عملة ريبل (Ripple) وعملة سولانا (Solana) مؤشراتٍ مبكرةً على تحوّلٍ في الاستثمارات، حيث يراهن متداولو عقود الخيارات بشكلٍ متزايد على انتعاش بعض العملات البديلة، في ضوء الاستقرار النسبي الذي تشهده عملة بيتكوين (Bitcoin) وعملة إيثيريوم (Ethereum). وفي وقت كتابة هذا الخبر، يتم تداول عملة ريبل عند 2.40$ وعملة سولانا (Solana) عند 191$، متفوقتين بذلك على نظيرتيهما الأكبر، حيث يقترب سعر عملة بيتكوين من 108,647$، في حين سجَّلَ سعر عملة إيثيريوم حوالي 3,988$.

سوق عقود الخيارات يتحوّل إلى التفاؤل

يتجلى التحوّل في المزاج العام خلال مؤشر انعكاس المخاطرة 25 دلتا، وهو مقياسٌ شهيرٌ يرصدُ تحولات سوق الخيارات، ويقارن المبلغ الذي يرغبُ المتداولون بدفعه مقابل عقود خيارات الشراء (العقود المراهنة على صعود السعر) مقابل عقود خيارات البيع (الحماية من الهبوط).

القراءة الإيجابية تعني أن المتداولين يدفعون أكثر مقابل خيارات الشراء، وهي علامة واضحة على التفاؤل بارتفاع السعر.

القراءة السلبية تعكس الطلب على خيارات البيع، وهي علامة توجب الحذر.

وفقاً لبياناتٍ من Amberdata، تحوّلت قراءات انعكاس المخاطر لعملة ريبل (Ripple) وعملة سولانا (Solana) إلى الإيجابية لجميع عقود منصة Deribit التي تنتهي صلاحيتها في 31 تشرين الأول/أكتوبر و28 تشرين الثاني/نوفمبر و26 كانون الأول/ديسمبر، ما يشيرُ إلى توقع المتداولين ارتفاع الأسعار حتى نهاية العام.

تراجع أسعار عملة بيتكوين (Bitcoin) وعملة إيثيريوم (Ethereum)

في المقابل، ما تزال عملة بيتكوين (Bitcoin) تعاني من انعكاس سلبي للمخاطر عبر جميع عقودها ذات الصلاحية حتى أيلول/سبتمبر 2026، وهذا مؤشر على أن المتداولين قلقون بعض الشيء بشأن المستقبل. أما توقعات عملة إيثيريوم (Ethereum) فهي متباينةٌ للغاية، إذ إن انعكاسات مخاطرها سلبيةٌ حتى كانون الأول/ديسمبر، ثمّ تتحوّل فجأةً إلى بعض الإيجابية بحلول عام 2026.

بيانات عقود الخيارات تشير إلى تحوّل الاستثمارات نحو العملات البديلة

ازداد الاهتمام المتجدّد بعملة ريبل (Ripple) وعملة سولانا (Solana) منذ التراجع المفاجئ للسوق في 10 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، عندما تم استنزاف أكثر من 20 مليار دولار من السوق نتيجة تصفية العقود الآجلة ذات الرافعة المالية.

وانخفض حينها سعرُ عملة ريبل (Ripple) بشكلٍ حاد من 2.80$ إلى 1.77$، كما انخفض سعر عملة سولانا (Solana) بشكلٍ مماثلٍ من 220$ إلى 188$. أما الخبر السار فهوَ أنه في أعقاب كلِّ هذه التقلبات، بدأ متداولو عقود الخيارات بإعادة توجيه استثماراتهم إلى هاتين العملتين البديلتين.

تحوّل السوق نحو العملات البديلة

يبدو أنّ اللاعبين في السوق يستعدون لنقل استثماراتهم من العملتين الكبيرتين -عملة بيتكوين (Bitcoin) وعملة إيثيريوم (Ethereum)- إلى بعض الأصول متوسطة القيمة والأكثر تقلباً. وتُظهر أرقام العقود الآجلة المفتوحة على منصة Deribit تزايدَ تفاؤل المتداولين بشأن عملة ريبل (Ripple) وعملة سولانا (Solana).

تشير الانعكاسات الإيجابية للمخاطر إلى توقعاتٍ صاعدة لأسعار العملتين مع اقتراب الربع الأخير من العام.

يتزايد الطلب على عقود خيارات الشراء لكلٍّ من عملة ريبل (Ripple) وعملة سولانا (Solana).

ما يزال متداولو عملة بيتكوين (Bitcoin) وعملة إيثيريوم (Ethereum) ثابتين إلى حدٍّ كبير، ما يُظهر اتجاهاً محايداً.

لماذا يحث المحللون على توخّي الحذر؟

يُحذّر المحللون من أنه لا يُمكننا دائماً الاعتماد على المزاج العام لسوق عقود الخيارات من أجل توقع تحركات الأصول الأصغر حجماً مثل عملة ريبل (Ripple) وعملة سولانا (Solana) نظراً لانخفاض السيولة مقارنة بأسواق الخيارات العملاقة لعملة بيتكوين (Bitcoin)، والمُقدرة بمليارات الدولارات.

مع ذلك، يُمثل ميل غالبية المتداولين نحو التفاؤل إشارةً إيجابية على أن هذه العملات البديلة قد تنتعش بشكلٍ أسرع بمجرد عودة الثقة.

فهمُ اتجاه عقود خيارات عملة بيتكوين (Bitcoin) “نحو البيع”

من ناحيةٍ أخرى، قد لا يُشير استمرار اتجاه عملة بيتكوين (Bitcoin) نحو الهبوط -أو بالأحرى، استمرار ميل مزاج المتداولين نحو عقود خيارات المضاربة على انخفاض السعر- بالضرورة إلى اتجاهٍ هابطٍ حقيقي. فكلُّ ما نعرفه هو أنّ المُستثمرين على المدى الطويل يبيعون ببساطةٍ خيارات الشراء ذات سعر التنفيذ المرتفع لتحقيق عائد إضافي على مراكزهم الفورية، بدلاً من المراهنة بنشاطٍ على تراجع السوق.

ويبدو هذا التمييز مهماً، فبينما يتوخّى متداولو عملة بيتكوين (Bitcoin) الحذر، قد يكون تحوّل الاستثمارات نحو العملات البديلة -مثل عملة ريبل (Ripple) وعملة سولانا (Solana)- مدفوعاً بتحركاتٍ إستراتيجيةٍ أكثرَ منه وجود حالة خوفٍ عامةٍ، وهوَ تحوّل طفيف ولكنّه مهم بالنسبة لاتجاه السوق.

التحليل الفني لسعر عملة ريبل (Ripple): مرحلة الاستقرار النسبي

من منظور فني، تشير توقعات سعر عملة ريبل (Ripple) إلى هبوطٍ طفيفٍ، حيث يستقر السعر بعد التصحيح الحادّ في وقتٍ سابق من هذا الشهر. من ناحيته، يُظهر المخطط البياني اليومي كسرَاً لنمط المثلث المتماثل، مع تركّز مستوى المقاومة عند حوالي 2.72$ والدعم بالقرب من 2.26$، فيما يستمر متوسط ​​الحركة الأسي لـ 50 يوماً في اتجاه أدنى من متوسط ​​الحركة الأسي لـ 200 يوم، ما يُعزز استمرار حالة الضعف على المدى القصير.

كما تبلغ قراءة مؤشر القوة النسبية حوالي 37، ما يشير إلى ضعف الزخم. ويُبرز ظهورُ شمعة قمةٍ دوارة بالقرب من 2.40$ حالة عدم اليقين بين الثيران (المضاربين على ارتفاع السعر) ومنافسيهم الدببة. أما إذا لم يتمكن السعر من اختراق مستوى 2.60$، فقد يظل سعرُ عملة ريبل (Ripple) في حالة تأرجح ضمن نطاقه الحالي قبل تحديد اتجاهه التالي.

مخطط بياني لسعر عملة ريبل (Ripple)، المصدر: Tradingview

ومن شأن إغلاق سعر عملة ريبل (Ripple) دون 2.26$ أن يؤدي إلى التراجع نحو 2.02$ و1.77$، بينما قد يؤدي الاختراق فوق 2.72$ إلى تحول المزاج العام نحو الإيجابية، مع هدفٍ محتملٍ عند 3.15$.

خطة التداول: قد يفكر المضاربون على انخفاض السعر بالدخول دون 2.26$ مُستهدفين 2.02$، مع أمر إيقاف الخسارة فوق 2.60$. في المقابل، يتيحُ تخطي السعر مستوى 2.72$ فرصة الدخول في مضاربةٍ على الارتفاع نحو أهدافٍ تتراوح بين 3.15$ و3.30$.

فمع تحوّل متداولي عقود الخيارات إلى الإيجابية واستقرار المؤشرات الفنية، قد تستفيد عملة ريبل (Ripple) من تجدّد إقبال الاستثمارات على العملات البديلة، ما يجعلها أحد الأصول الأكثر جدارةً بالمتابعة مع اقتراب دورة السوق القادمة.

