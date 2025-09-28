توقعات سعر عملة ريبل (Ripple-XRP): بيانات البلوكتشين تُظهر مثلثاً هابطاً في مواجهة جدار شرائي – من سيسقط أولاً؟

تُوازن توقعات سعر عملة ريبل (Ripple) بين نمط المثلث الهابط وجدار الشراء القوي على البلوكتشين، فهل سيُطلق سعر 2.50$ تعافياً أم سيقود إلى مزيد من الانخفاض؟

إخلاء المسؤولية: العملات الرقمية تُعد فئة أصولٍ عالية المخاطر، وهذه المقالة مُعدّةٌ لأغراض إعلاميةٍ فقط ولا يمكن اعتبارها نصيحةً استثماريةً بأيّ شكلٍ كان؛ فمن الممكن أن تخسروا رؤوس أموالكم بالكامل.

يبلغ سعر عملة ريبل (Ripple) حالياً 2.77$ مرتفعاً بنسبة 0.45% اليوم، فيما تتصادم التوقعات السعرية بين إمكانية الانخفاض على المدى القريب والارتفاع على المدى البعيد، وما يزال السعرُ محصوراً على المخطط اليومي ضمن نمط المثلث الهابط الذي يسبق عادةً تقلباتٍ سعرية، إذ يقوم البائعون بكبح الحركات الصاعدة عند قممٍ متناقصةٍ منذ منتصف تموز/يوليو، بينما يقوم المشترون بالدفاع عن منطقة 2.70$.

ويتوقع المحللون بلوغ سعر عملة ريبل (Ripple) قيمة 2.50$ عند ملتقى المؤشرات الفنية مع مؤشرات البلوكتشين، وتكشف البيانات كتلة شرائية في منطقة 2.45$-2.55$ تتيح للسيولة إطلاق ارتداد صاعد في حال انخفاض السعر نحوَها، ونوَّهت شركة أبحاث السوق Sistine Research إلى أن عملة ريبل (Ripple) تشهد أقلَّ انضغاطٍ للسيولة منذ نهايات عام 2024؛ وعادةً ما تسبق هذه الظروف حركاتٍ سعرية كبيرةً بمجرد تبدل الزخم.

المقاومات الهامة: 2.97$ (متوسط الحركة الأسي لمدة 50 يوماً) و3.25$ (زناد إطلاق الحركة الصاعدة).

كتلة الدعم: أرضيةٌ قريبةٌ عند مستوى 2.70$ وجدار شراء في منطقة 2.45$-2.55$.

مؤشر القوة النسبية (RSI): زخمٌ ضعيف بالقرب من قيمة 40.

تطورات الصناديق المتداولة في البورصة (ETFs) وضغوطات الاقتصاد الكلي

تُساهم المنتجات المؤسساتية -إلى جانب المخططات البيانية- بتحديد مزاج السوق، فقد جذبَ صندوق REX/Osprey XRPR المتداول في البورصة استثماراتٍ بقيمة 38 مليون دولار، فيما سيَصدرُ قرار بخصوص صندوق Franklin Templeton في شهر تشرين الثاني/نوفمبر ليشكل حافزاً إضافياً محتملاً، ويُجادل المحللون أن الصناديق المرخصة ستُعزز من شرعية عملة ريبل (Ripple) وتُوسّع مجمعات سيولتها.

🚨💰 Welcome to the circus of crypto where BTC is the strongman, ETH is the juggler, and Base is the clown car that keeps multiplying! 🪙🤡



Fiat? Oh please, that’s the sad balloon animal nobody wants! 🎈💔



Get ready for some spicy takes and meme-worthy moments! 🍿🔥… — Money Printer Go BRRR (@OrdinalPrinter) September 26, 2025

في ذات السياق، تساهم عوامل الاقتصاد الكلي في تقلب السوق؛ حيث انخفض سعر عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC) أسفل مستوى 110,000$ إثر انتهاء صلاحية عقود خيارات كريبتو بقيمة 22 مليار دولار وتصفية صفقاتٍ في السوق بقيمة 1.5 مليار دولار، كما انخفض سعر عملة إيثيريوم (Ethereum-ETH) إلى أدنى مستوياته منذ 7 أسابيع وسعر عملة ريبل (Ripple) بنسبة 2.9% ليصل إلى 2.74$ خلال نفس الفترة.

كذلك، شهدت نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية (core PCE) في الولايات المتحدة ثباتاً في معدل التضخم؛ ما يُعزز التوقعات بخفض الاحتياطي الفيدرالي لمعدلات الفائدة مجدداً هذا العام وارتفاع سيولة أصول المخاطرة.

🧐 Market Watch$BTC slipped under $109K, triggering $275M in long liquidations as traders brace for Friday’s $22B $BTC options expiry.



🔑 If $BTC stays below $110K by expiry, put options could gain a $1B advantage, putting extra pressure on bulls.



Some analysts suggest… pic.twitter.com/hYlhCGsgrP — KCEX (@KCEX_Official) September 25, 2025

توقعات سعر عملة ريبل (Ripple): اختراق صاعد وشيك

تبلغ القيمة السوقية لعملة ريبل (Ripple) مقدار 166.5 مليار دولار لتحتلَّ المرتبة الرابعة على موقع CoinMarketCap، فيما يقترب المثلث الهابط من نهايته مشيراً إلى إمكانية حدوث حركةٍ سعريةٍ مُهمة، وسيُشكل الإغلاق اليومي فوق مستوى 3.25$ تأكيداً على الاختراق الصاعد وسيُفسح مجالاً للمتابعة نحو 3.43$ و3.66$، فيما يعني كسرُ مستوى 2.70$ إمكانية الانخفاض نحو 2.48$ و2.26$ قبل أن يدخل المشترون منطقة جدار الدعم.

مخطط بياني لسعر عملة ريبل | المصدر: Tradingview

وترسم شمعات التداول ظلالاً سفلية أطول بالقرب من الدعم مشيرةً إلى تجميعٍ هادئٍ رغم الضغوط الواضحة، ويُمكن للمتداولين المضاربة على ارتفاع السعر في حال الاختراق المؤكد لمستوى 3.25$ مع إيقاف الخسارة أسفل 3.00$، فيما تميل الفرص باتجاه المضاربة على الانخفاض في حال كسر مستوى 2.70$ واستهداف سعر 2.48$، وقد يرى المستثمرون على المدى الطويل أيَّ انخفاضٍ نحو 2.50$ كفرصةٍ للشراء، خاصةً في حال تسارع الاستثمار المؤسساتي.

كذلك، يتعلق مصير عملة ريبل (Ripple) بنهاية نمط المثلث الهابط؛ سواء جاء ذلك بالاختراق الهابط أو بنجاح جدار الشراء بامتصاص موجة البيع وإطلاق حركةٍ صاعدة، وستُحدد الأسابيع القادمة الاتجاه العام للحركة السعرية بقية السنة بفضل اجتماع الانضغاط الفني وحوافز الصناديق المتداولة في البورصة وتبدلات السيولة المتأثرة بالاقتصاد الكلي.

