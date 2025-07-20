توقعات سعر عملة ريبل (Ripple-XRP) مع ارتفاعه بنسبة 24% مسجلاً مستويات غير مسبوقة هذا الأسبوع، فما هو اتجاهه القادم المحتمل؟

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سعر عملة ريبل (Ripple) يرتفع بنسبة 24% إلى أعلى مستوياته المُسجّلة خلال عدة سنواتٍ عند 3.27$ بعد إدراج صندوقها المتداول في البورصة (ETF) الخاص بشركة ProShares وخرق نمط المثلث المتناظر المتواصل منذ 7 سنوات، ما يفتح المجال لاستهداف منطقة 4.70$-22$.

ارتفع سعر عملة ريبل (Ripple) بنسبة 24% هذا الأسبوع مسجلاً مستوياتٍ غير مسبوقة منذ عدة سنوات عند 3.27$، ما دفع قيمتها السوقية لتجاوز 190 مليار دولار للمرة الأولى.

يأتي هذا الارتفاع الكبير مع إدراج صندوق Ultra XRP ETF لتداول عملة ريبل في البورصة الخاص بشركة ProShares في بورصة نيويورك (NYSE) بتاريخ 18 تموز/يوليو، ليُصبح أول صندوق متداول في البورصة (ETF) لعملة ريبل (Ripple) يتم تداوله في إحدى كبريات البورصات الأمريكية.

ويقع سعر هذه العملة حالياً عند 3.25$، أي أقل بنسبة 15% فقط من أعلى مستوياته على الإطلاق عند 3.84$، والذي تم تسجيله في كانون الثاني/يناير من عام 2018.

وفي مؤشر على تصاعد نشاط المضاربة، بلغت قيمة العقود الآجلة الدائمة المفتوحة لعملة ريبل (Ripple) مستوياتٍ غير مسبوقةٍ عند 8.8 مليار دولار، أي ما يُعادل نحو 2.9 مليار عملة XRP ضمن عقود ذات رافعةٍ مالية.

كذلك، قام حاكم كاليفورنيا جافين نيوسوم (Gavin Newsom) بإطلاق مشروع California Breakthrough في مقر شركة ريبل (Ripple)، ما يُعزز موثوقية الحكومة من حيث الاستخدامات الوظيفية لهذه العملة.

ويشير التحليل الفني لسعر عملة ريبل (Ripple) إلى أنه أتم بنجاح نمط المثلث المتناظر الذي امتد على مدار سبع سنوات، مع إشارة مستوى تصحيح فيبوناتشي إلى أهدافٍ سعرية على المدى القصير تتراوح بين 4.70$ و6.48$، كما يشير تحليل الدورات التاريخية لهذا السعر إلى احتمال ارتفاعه نحو مستوياتٍ تمتد بين 22$ و23$.

اختراق القناة الهابطة يشير إلى أهداف تتراوح بين 4.70$ و6.4$ موافقة لامتداد فيبوناتشي

يُظهر المخطط البياني اليومي لسعر عملة ريبل (Ripple) تحوّله من القناة الهابطة الداعية إلى عدم التفاؤل نحو نمطٍ صاعد يدعو إلى التفاؤل، مع إشارة الاختراق الأخير إلى تحول اتجاه السعر بشكلٍ كبير علماً أنّ سعر هذه العملة ارتفع بنسبة 126% مقارنة بمستوياته المنخفضة في نيسان/أبريل الماضي، متخطياً مستويات المقاومة السابقة قريباً من النطاق الممتد بين 2.50$ و3.00$.

المصدر: TradingView

ويشير تحليل امتدادات فيبوناتشي إلى مستوياتٍ مستهدفةٍ واضحةٍ بعد نجاح السعر بالخروج من القناة الهابطة، فيما يقع مستوى المقاومة القادم -والموافق لامتداد فيبوناتشي 1.618- عند 3.64$، ويَختبر السعرُ الآن هذا المستوى؛ في حين يمثل امتداد فيبوناتشي 2.618 عند 4.70$ الهدف الرئيسي التالي متبوعاً بامتداد 3.618 عند 5.77$ ثم امتداد 4.236 عند 6.48$.

كما يُؤكّد حجم التداول الكبير خلال هذا الاختراق وجود اهتمام مؤسساتي قوي يدعم الاتجاه الصاعد، كما يشير وقوع مؤشر القوة النسبية (RSI) أعلى مستوى 80 إلى ظروف الشراء الزائد، ولكنّ التحركات الكبيرة تشير عادةً إلى وجود زخم إيجابي مستدام لفتراتٍ طويلة.

اكتمال نمط المثلث المتناظر المتواصل منذ 7 سنوات يشير إلى استهداف مستوى 22$

بحسب إحدى التحليلات الفنية على منصة X، يشير المخطط البياني الأسبوعي إلى نجاح سعر عملة ريبل (Ripple) بخرق نمط المثلث المتناظر الكبير المتواصل منذ بلوغ السعر ذروته عام 2018.

ويبدو أن السعر الحالي -البالغ 3.15$ حالياً- نجح بخرق هذا النمط الذي تأرجح ضمنه لمدة 7 سنواتٍ على امتداد دورات سوق عديدة.

If #XRP hits the same fib as the 2017 cycle, we will hit ~$23 by August 1st.



This is not hype, this is just data.



I’m not saying this will happen, I’m just saying it happened once before.



Same setup! Same result?$XRP pic.twitter.com/UEjqpkdlLs — Crypto Ninja (@Crypto_Ninja007) July 17, 2025

وتزداد أهمية هذا الاختراق بالنظر إلى تقاطع ضلعي المثلث قرب المستويات السعرية الحالية، ويشير تحليل مستويات فيبوناتشي السابقة إلى احتمال ارتفاع السعر حتى 22.70$ بحلول 1 آب/أغسطس، وفقاً للعلاقات الرياضية المشابهة لتلك التي قادت دورة 2017–2018. فقد شكلت موجة الارتفاعات السابقة نسبَ فيبوناتشي مماثلةٍ، ما يُرجّح ارتفاع السعر ضمن الدورة الحالية نحو النطاق الممتد بين 22$ و23$.

كذلك، يشير اكتمال النمط بعد تأرجح السعر ضمنه لمدة 7 سنواتٍ إلى قوة الزخم الإيجابي، وتتوافق منطقة الدعم الحالية بين 2.50$ و3.00$ مع منطقة اختراق المثلث المتناظر، وينبغي أن يبقى السعر أعلى هذه المنطقة كي يُواصل ارتفاعه نحو امتدادات فيبوناتشي.

اكتتاب عملة سنورتر (Snorter-SNORT) جمع 2 مليون دولار: الفرصة الأخيرة للمشاركة قبل إطلاقها الرسمي

يُوفر ارتفاع أسعار العملات الرقمية بشكلٍ كبير خلال الأسابيع القليلة الماضية فرصاً رائعة للعملات البديلة، حيث يقدم روبوت التداول على تيليجرام -سنورتر (Snorter)- السرعة اللازمة للاستفادة من التحركات الكبيرة لسعر عملة ريبل (Ripple) نحو المستويات المستهدفة الممتدة بين 4.70$ و22$، وقد نجح اكتتاب عملة سنورتر (Snorter) بجمع أكثر من 2 مليون دولار، مع تبقي عملات قليلةٍ قبل إغلاق الاكتتاب.

المصدر: موقع عملة Snorter

بالإضافة إلى ذلك، يتمتع المستثمرون الأوائل بعملة سنورتر (Snorter) برسوم تداول مخفضةٍ تبلغ 0.85%، ومكافآت رهن بعوائد رهن سنوية (APY) قدرها 191%، ما يُوفر عدة فرص لكسب الدخل خلال تقلبات السوق. وتتيح ميزات تحديد العملات الواعدة ونسخ التداول للمستخدمين استباق الارتفاعات السعرية، ما يتيح لهم تقليد إستراتيجيات المحافظ المرموقة.

ومع انتهاء مرحلة الاختبار التجريبي واقتراب الإطلاق الرسمي في الربع الثالث من عام 2025، تتراجع فرص شراء هذه العملة بالسعر الحالي المنخفض، ويُعتبر الوصول إلى أدوات تداول احترافية مهماً جداً لكسب أكبر الأرباح المحتملة، خصوصاً في فترة الارتفاعات الحالية؛ ويُمكنكم شراء هذه العملة بالتوجه إلى الموقع الرسمي لمشروع عملة سنورتر (Snorter).