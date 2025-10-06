توقعات سعر عملة ريبل (Ripple-XRP): هل ينطلق صوب 3.12$ أم يهوي مجدداً؟ وما الذي بانتظاره؟

تُظهر توقعات سعر عملة ريبل (Ripple) اليومَ اختراق السعر حاجز 3$ وسط ترقب المتداولين حدوث اختراق صاعد لنمط المثلث باتجاه حاجز 3.95$، ما يُوحي بتزايد الزخم وثقة المستثمرين بهذه العملة.

إخلاء المسؤولية: العملات الرقمية تُعد فئة أصولٍ عالية المخاطر، وهذه المقالة مُعدّةٌ لأغراض إعلاميةٍ فقط ولا يمكن اعتبارها نصيحةً استثماريةً بأيّ شكلٍ كان؛ فمن الممكن أن تخسروا رؤوس أموالكم بالكامل.

استقرَّ تداول عملة ريبل (Ripple) اليوم على ارتفاع بنسبة 3.07% في آخر 24 ساعة حول 3.01$، وسَط ترقب المتداولين حدوث اختراق حاسم بعد أشهر من الاستقرار ضمن نطاق عرضي، وتبلغ القيمة السوقية للعملة حوالي 180 مليار دولار، ما يجعلها ثالثة ترتيب العملات الرقمية من حيث القيمة السوقية.

يُذكر أن اكتسابها الزخم عماده قاعدة قويةٌ تتمثل بتشكل نمط المثلث المتماثل الممتد منذ تموز/يوليو، وهو إعداد فنيٌّ عادةً ما يسبق انطلاقة قوية، ويُظهر نمط المثلث تقارب القمم والقيعان تدريجياً ما يشير إلى توازن قوى البيع والشراء، لكنّ الإغلاق اليومي الأخير أعلى مستوى 3$ يوحي بأن الزخم الصاعد قد بدأ أخيراً بالتزايد.

فإذا تمكن سعر عملة ريبل (Ripple) من تجاوزه والاستقرار أعلاه، قد نشهد انطلاقة قوية صوب حواجز رئيسية أعلى خلال الأسابيع المقبلة.

المؤشرات الفنية لعملة ريبل (Ripple) تدعم الاتجاه الصاعد

من الناحية الفنية، يُمثل خط متوسط الحركة البسيط المُقاس لمدى 50 يوماً (DMA-50) المُستقر عند 2.93$ مستوى دعم رئيسي، بينما يُمثل نظيره بمدى 100 يوم (DMA-100) عند 2.63$ خط الاتجاه الصاعد الممتد، ما يشير إلى أن حدوث إغلاق يومي أعلى مستوى 3.12$ سيؤكد الاختراق، وسيتيح ذلك استكمال انطلاقته صوب 3.38$ و3.67$ و3.95$ في النهاية.

📊 #XRP Technical Outlook:

XRP is testing a breakout from a 3-month symmetrical triangle, trading around $3.01.

A daily close above $3.12 could confirm a bullish reversal — eyeing targets at $3.38, $3.67, and $3.95.

Supports hold near $2.93 and $2.72.⚡ pic.twitter.com/44gQwlFtuW — Arslan Ali (@forex_arslan) October 5, 2025

كما تبدو هيكلية شموع التداول إيجابية أيضاً، حيث شكل السعر شمعة ابتلاعية صاعدةً بالقرب من 2.93$ سابقاً هذا الأسبوع، ما أدى إلى تعويض الخسائر وتجدد ثقة المستثمرين بالعملة.

وتبلغ قراءة مؤشر القوة النسبية (RSI) قيمة 54 ما يُوفر متسعاً لمزيد من الارتفاع قبل بلوغ نطاق الشراء الزائد، فيما سيؤدي تسجيل قيعان أعلى من 2.93$ إلى تحسين احتمالية مواصلة المسار الصاعد حتى تشرين الثاني/نوفمبر.

إعدادات التداول وآفاق سعر عملة ريبل (Ripple)

على الرغم من أجواء التفاؤل السائدة، تظل توقعات سعر عملة ريبل (Ripple) متوازنة مع بقاء المتداولين حذرين حتى حدوث اختراق حاسم، إذ يُمكن لفشل السعر في اختراق حاجز 3.12$ التسبّب بموجة بيع قصيرة الأجل وعودة السعر إلى 2.72$ الموافق للحدّ الأدنى لنمط المثلث. مع ذلك، تبقى الصورة العامة إيجابية طالما بقيت هذه الهيكلية قائمة.

مخطط بياني لتحركات سعر عملة ريبل (Ripple)، المصدر: Tradingview

أما بالنسبة للمتداولين، فيُمكن فتح صفقة مُضاربةٍ على الارتفاع مع حدوث إغلاق يومي حاسم أعلى حاجز 3.12$ واستهداف مستويات 3.38$ و3.67$ بالإضافة إلى وضع حدٍّ لإيقاف الخسائر دون مستوى 2.92$، ويشير اقتراب السعر من حافة النمط وازدياد أحجام التداول وتحسّن المزاج العام إلى اقتراب الانطلاقة القوية التالية.

هنا، يُشار إلى أن حدوث اختراق مستدام لا يعني بدء انعكاس صاعد للمسار وحسب، بل قد يشكل أيضاً انطلاقة لموجة ارتفاع جديدة تمتد لعدة أشهر. وإذا استمرَّ اكتساب الزخم، فقد يرتفع سعر عملة ريبل (Ripple) كي يبلغ 3.95$ بدعم من إقبال المؤسسات الاستثمارية وتعزيز ثقة المستثمرين بالرؤية طويلة الأمد لشركة ريبل (Ripple Labs).

