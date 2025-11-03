توقعات سعر عملة ريبل (Ripple-XRP): حاجز 2.60$ يمثل آخر معوقات انطلاقته المحتملة إلى 3.00$

يقترب سعر عملة ريبل (Ripple) من مواجهة حاجز 2.60$ وسَط ترقب المتداولين حدوث اختراق، فإذا أغلق السعرُ أعلى مستوى 2.72$ فقد يستهدف بلوغ 3.00$، لكنّ التراجع ما دون 2.54$ قد يُعرّضه لخطر الانهيار إلى 2.02$.

إخلاء المسؤولية: العملات الرقمية تُعد فئة أصولٍ عالية المخاطر، وهذه المقالة مُعدّةٌ لأغراض إعلاميةٍ فقط ولا يمكن اعتبارها نصيحةً استثماريةً بأيّ شكلٍ كان؛ فمن الممكن أن تخسروا رؤوس أموالكم بالكامل.

استقرَّ سعر عملة ريبل (Ripple) بالأمس حول مستوى 2.55$ مُسجّلاً زيادةً يومية طفيفة بنسبة 1.7%، مع تجاوز أحجام تداولها 2.16 مليار دولار. ورغم هذه الارتدادة، بقيَ السعر مقيداً بحاجز مقاومةٍ قوي عند 2.60$، وهو المستوى الذي قد يُحدد وجهة السعر المقبلة وفق المؤشرات الفنية.

ومع تمتعها بقيمة سوقية توازي 153 مليار دولار، تواصل عملة ريبل (Ripple) ترسيخ مكانتها في المرتبة الرابعة ضمن أعلى العملات الرقمية ترتيباً عالمياً، فيما يُراقب المتداولون المستوياتِ الرئيسية عن كثب وسَط فقدان الزخم بعد استقرار تحركاتها ضمن نطاق تداول ضيق.

التحليل الفني لتحركات سعر زوج XRP/USD: ضغوط نموذج المثلث الهابط

يُظهر المخطط البياني لتحركات سعر عملة ريبل (Ripple) اليومية تشكل نموذج المثلث الهابط، وهو إعداد فنيٌّ غالباً ما يُرجّح مواصلة المسار الهابط بكسر مستوى الدعم، حيث يُواصل خط الاتجاه العلوي الواقع على امتداد القمم السعرية متدرجة الانخفاض منذ بلوغ 3.15$ تقييد الزخم الصاعد، بينما يعملُ مستوى الدعم البالغ 2.54$ كحاجز أخير لدعم الثيران (المضاربين على الارتفاع).

🚨 XRP Price Alert: XRP is testing the $2.60 resistance — the final hurdle before a potential breakout toward $3.00.



A close above $2.72 could trigger a rally, while a drop below $2.54 risks a move toward $2.02. The battle between bulls and bears is heating up 🔥#XRP #Crypto pic.twitter.com/2vLqM9TFYS — Arslan Ali (@forex_arslan) November 2, 2025

فعلى الرغم من ارتفاع السعر مؤخراً، بقي تداول عملة ريبل (Ripple) مستقراً دون خط متوسط الحركة الأسي بمدى 50 يوماً (EMA-50)، ما يُرجّح مواصلة البائعين تولي زمام المبادرة في المدى المنظور، فيما تشير قراءة مؤشر القوة النسبية (RSI) إلى 48 في إشارة إلى زخم متوازن، لكنه يكشف عن انحرافٍ هابطٍ حيث استقرَّ السعر بينما فشلت قراءة مؤشر RSI في تسجيل مستوياتٍ أعلى، وغالباً ما يبعث تباينٌ كهذا إشاراتٍ تحذيرية تعكس ضعف القوى الشرائية وإمكانية تلاشي زخم مسار الارتفاع الحالي.

كما تعكس أنماط شموع التداول الأخيرة -وبخاصةٍ قصيرة الحجم والأخرى من نوعية دوجي- تردداً ملحوظاً، ما دعا المتداولين إلى ترقب تشكل شمعة ابتلاعية للتأكد من تجدد الزخم الصاعد أو حدوث كسر لمستوى الدعم وامتداد التصحيح إلى المستويات الدنيا المستهدفة.

المستويات الرئيسية لسعر عملة ريبل (Ripple) والسيناريوهات المتوقعة

ما تزال توقعات سعر عملة ريبل (Ripple) غير مبشرة أبداً، ولكنْ إذا نجَح السعر في اختراق نطاق 2.60-2.72$ فيُمكن لاكتساب زخم إضافي دفعُ السعر صوب 3.00$ حيث تتركّزُ منطقة المقاومة التالية، ويُمكن لحدوث إغلاق حاسم أعلى هذا المستوى ترجيحَ إمكانية مواصلة الارتفاع واستهداف حاجز 3.15$، وهوَ ذروة موجة الاستقرار النسبي السابقة.

مخطط بياني لأداء سعر زوج Ripple/USD، المصدر: Tradingview

ولكنْ إذا فشل السعر في التماسك أعلى مستوى 2.54$، فمن المرجّح امتدادُ موجة التصحيح إلى مستوى 2.26$ وربما 2.02$، وكلاهما يتماشى مع الحدود الدنيا لنمط المثلث الهابط.

سيناريو الارتفاع: قد يُمهّد اختراق حاجز 2.60$ لإعادة اختبار نطاق 3.00$-3.15$

قد يُمهّد اختراق حاجز 2.60$ لإعادة اختبار نطاق 3.00$-3.15$ سيناريو الانخفاض: ربما يُمهّد كسر مستوى الدعم البالغ 2.54$ لامتداد موجة التصحيح إلى نطاق 2.26-2.02$.

إعدادات تداول مقترحة لعملة ريبل (Ripple) وآفاقها المستقبلية

بالنسبة للمتداولين النشطين، قد يتيح فتح صفقة مضاربة على الانخفاض بكسر مستوى 2.54$ واستهداف مستوى 2.02$ مُعدل مخاطرة جيد لقاء العائد المنتظر، مع وضع حدٍّ لإيقاف الخسائر بالقرب من مستوى 2.73$. من جهة أخرى، قد يُبرر اختراق السعر حاجز 2.72$ فتح صفقة مضاربةٍ على الارتفاع بهدف بلوغ 3.00$.

وإلى أن تتكشّف الوجهة التالية، يُرجَّح استمرارُ تحركات سعر عملة ريبل (Ripple) بالموازنة بدقةٍ بين الاستقرار النسبي وتمهيد الاختراق، مع تشكيل حاجز 2.60$ نقطة محورية حاسمة يجب مراقبتها لاستكشاف وجهة الانطلاقة القوية التالية.

