توقعات سعر عملة ريبل (Ripple-XRP): استثمارات متوقعة بقيمة 100 مليار دولار في صناديقها المتداولة في البورصة (ETF) قد تدفع السعر إلى ما بعد 10$

من المتوقع أن تجتذب الإطلاقات القادمة لصناديق التداول الفوري لعملة ريبل في البورصة (Ripple Spot ETFs) استثماراتٍ تصل إلى 100 مليار دولار وسط توقعاتٍ تجاوز سعر عملة ريبل (Ripple) مستوى 10$ بفضل ازدياد الاستثمارات الواردة من الأسواق المالية التقليدية (TradFi).

إخلاء المسؤولية: العملات الرقمية تُعد فئة أصولٍ عالية المخاطر، وهذه المقالة مُعدّةٌ لأغراض إعلاميةٍ فقط ولا يمكن اعتبارها نصيحةً استثماريةً بأيّ شكلٍ كان؛ فمن الممكن أن تخسروا رؤوس أموالكم بالكامل.

توقع المحللون أن تجتذب طلبات إصدار صناديق التداول الفوري لعملة ريبل في البورصة (Ripple Spot ETFs) استثماراتٍ قد تصل إلى 100 مليار دولار، ما يُعزز الآفاق السعرية الواعدة لعملة ريبل (Ripple) خلال الأشهر المقبلة، حيث تنتظر ستُّ جهاتٍ تقدمت بطلباتٍ لإصدار هذه الصناديق القرارَ النهائي في تشرين الأول/أكتوبر، ما يُمثل فرصاً جديدةً مُحتملة للأسواق التقليدية (TradFi) للاستثمار في هذه العملة البديلة.

🚨XRP ETF DECISIONS COMING THIS OCTOBER!



There are 6 companies awaiting SEC decisions on $XRP ETFs starting from the 2nd week of October. pic.twitter.com/vXAEZwZHEY — Coin Bureau (@coinbureau) September 30, 2025

تمتد هذه المجموعة من صناديق التداول الفوري إلى منتجاتٍ استثمارية ذات رافعة مالية أو مخصصةٍ للمضاربة على انخفاض السعر، فضلاً عن الأصول المُدارة المقترحة التي تبدأ من ملايين الدولارات لتصلَ أكثرَ من 100 مليار دولار.

وعلى الرغم من أن هذه الأرقام لا تعكس تدفقاتٍ استثمارية مؤكدةً، إلا أنها تشير إلى حجم الطلب المُحتمل إذا انفتحت قنوات الأسواق التقليدية على عملة ريبل (Ripple)، خاصةً مع احتدام أوضاع الاقتصاد الكلي في الولايات المتحدة.

ومع اقتراب معدل التضخم من هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%، تتزايد الآمال باستمرار خفض معدلات الفائدة، ما قد يُحفز الطلب الجديد على الأصول الخطرة مثل عملة ريبل (Ripple).

توقعات سعر عملة ريبل (Ripple): هل يمكن للطلب الجديد بفضل صندوقها المتداول في البورصة أن يدفع سعرها أعلى 10$؟

قد تمنح هذه الاستثمارات الجديدة المحتملة عملة ريبل (Ripple) المُحفزات اللازمة لاختراق سعرها نموذجَ الكوب والمقبض الممتد لـ 10 أشهر، والذي يقترب الآن من قمته.

وتم تشكيل هيكل القاع الثلاثي على طول الحدِّ السفلي للمقبض عند 2.70$، وهو هيكل انعكاسيٌّ قويٌّ يجعل الارتداد الأخير مجرّد بدايةٍ لمسيرة ارتفاع سعر عملة ريبل (Ripple).

المخطط البياني لزوج عملة ريبل/عملة الدولار (XRP/USD) وفق الإطار الزمني ليوم واحد، نموذج الكوب والمقبض يقترب من ذروته | المصدر: TradingView

أيضاً، تشير مؤشرات الزخم إلى دعم هذا السيناريو، حيث استعادَ مُؤشر القوة النسبية (RSI) خطه المحايد، ما يعكس سيطرة المشترين على السوق. هنا، يُظهر مخطط مؤشر MACD قرب حدوث تقاطع ذهبي فوق خط الإشارة، وتشير هذه الإعدادات على المخطط البياني اليومي إلى أن الارتداد الأخير قد يثيرُ اتجاهاً صاعداً أقوى.

ويقع المستوى الرئيسي لتأكيد الاختراق حول 3.60$، وبمجرّد أن يتحول هذا المستوى إلى دعم، يُمكن لنموذج الكوب والمقبض أن يحصل على زخمه الكامل للانطلاق إلى الأعلى. من جانب آخر، قد تتم ترجمة الاستثمارات الواردة المتوقعة والبالغة 100 مليار دولار إلى ارتفاع بسعر العملة بنسبة 56%، حيث يشير النموذج الفني إلى إمكانية تحقيق مكاسبَ أكبرَ بنسبة 165% نحو مستوى 7.50$.

ومع تغذية تخفيضات معدلات الفائدة في الولايات المتحدة الطلبَ عبر أسواق الاستثمار الأمريكية جنباً إلى جنب مع تعرّضٍ أكبرَ للأسواق التقليدية، قد تمتد دورة صعود عملة ريبل (Ripple) حتى عام 2026 ليصل سعرها إلى 15$ محققاً مكاسبَ بنسبة 430%.

