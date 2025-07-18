سعر عملة ريبل (Ripple-XRP) يسجل أعلى مستوياته على الإطلاق متجاوزاً 3.60$ مع تمرير عدة قوانين للكريبتو في الكونجرس الأمريكي

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إطلاق شركة ProShares لأول صندوق متداولٍ في البورصة (ETF) لتداول العقود الآجلة لعملة ريبل (Ripple) يمهد الطريق لتوسيع الاستثمار المؤسساتي في العملة.

ارتفع سعر عملة ريبل (Ripple) يوم الجمعة وحقق إنجازاً تاريخياً بتجاوزه مستوى 3.60$ للمرة الأولى، وسط موجةٍ من التطورات الإيجابية التي غيرت شكل السوق والمشهد التنظيمي بالنسبة لهذه العملة المرتبطة بشركة ريبل (Ripple)، حيث تشير بيانات السوق إلى بلوغ السعر ذروته عند 3.64$ مرتفعاً بنسبة 68% خلال الشهر الماضي مدفوعاً بعدة عوامل رئيسية، من أهمها موافقة مجلس النواب الأمريكي على 3 مشاريع قوانين كريبتو تهدف إلى إرساء الوضوح القانوني في قطاع الأصول الرقمية، ومن بينها قانونا GENIUS وCLARITY المنتظرين.

عملة ريبل (Ripple) تحظى بدعم مؤسساتي بفضل إطلاق صندوقها المتداول في البورصة (ETF)

تستعد شركة ProShares لإطلاق أول صندوق تداول للعقود الآجلة لعملة ريبل (Ripple) في البورصة الأمريكية في اليوم ذاته، وهوَ ما يفتح الباب أمام دخول أوسع للمؤسسات المالية التقليدية إلى سوق عملة XRP بعد أن كان محدود الوصول سابقاً.

وجذب هذا الزخم مجموعة من اللاعبين الكبار؛ حيث تقدمت 11 شركة إدارة أصول -من بينها Franklin Templeton وGrayscale و21Shares وBitwise- بطلباتٍ لإطلاق منتجاتٍ استثمارية مرتبطةٍ بعملة ريبل (Ripple)، ما يشير إلى تصاعد الثقة المؤسساتية بإمكانيات العملة على المدى الطويل.

الانتصار القضائي لعملة ريبل (Ripple) عام 2023 قد يصبح واقعاً الآن

يتابع المتداولون عن كثب تطوراتٍ محتملة على الجبهة القانونية؛ حيث تشير أنباء إلى احتمال سحب لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) استئنافها في قضية شركة ريبل (Ripple) الشهيرة، وسيُرسّخ هذا -في حال حدوثه- الحكم الصادر عام 2023 بأن عمليات بيع عملة ريبل (Ripple) للمستثمرين الصغار لا تُعتبر عروضاً لأوراق مالية بموجب القانون الأمريكي.

ويبدو أن أسواق التوقعات تميل إلى التوقعات الإيجابية، حيث يتوقع 88% من المصوتين على موقع Polymarket احتمالية الموافقة على صندوق التداول الفوري لعملة ريبل في البورصة (XRP Spot ETF) بحلول كانون الأول/ديسمبر 2025، فيما يترقب المتداولون -على المدى القريب- تواريخ 21 و25 تموز/يوليو التي قد تتم فيها الموافقة على طلبات الصناديق المتداولة في البورصة (ETFs) المدعومة بالرافعة المالية، ما قد يُسرّع وتيرة تبني ETFs عملة ريبل (Ripple) على نطاق أوسع.

العقود المفتوحة لعملة ريبل (Ripple) ترتفع بنسبة 25% خلال 24 ساعة لتصل إلى 4.6 مليار دولار

يمضي نشاط أسواق المشتقات في ارتفاعه المستمر، وتكشف بيانات موقع Coinalyze ارتفاع قيمة العقود المفتوحة لعملة ريبل (Ripple) بنسبة 25% خلال 24 ساعة كي تبلغ 4.6 مليار دولار تتركز معظمها في العقود الدائمة، وتستحوذ منصتا بينانس (Binance) وبايبت (Bybit) على الحصة الأكبر بواقع 1.8 مليار دولار و1.6 مليار دولار على التوالي.

كما تؤكد بيانات موقع CoinGlass هذا الاتجاه؛ حيث تتم تصفية مراكز لعملة ريبل (Ripple) بقيمة 88.54 مليون دولار متجاوزةً تصفيات صفقات عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC) البالغة 79.67 مليون دولار، وتقف في المركز الثاني خلف صفقات عملة إيثيريوم (Ethereum-ETH) التي تمت تصفيتها وتبلغ قيمتها 206.65 مليون دولار؛ ومن الملاحظ أن معظم التصفيات طالت مراكز المضاربة على انخفاض السعر، ما يشير إلى صدمة العديد من المتداولين بهذه القفزة السعرية.

كذلك، شهد سوق الكريبتو موجة تصفية واسعة شملت أكثر من 153,000 متداول في يومٍ واحد، وبلغت القيمة الإجمالية لهذه الصفقات 577 مليون دولار. وجاءت عملة ريبل (Ripple) من أبرز العملات التي ساهمت في هذه الموجة، ويبدو أن الحركة الصاعدة الحالية تستند إلى الاهتمام المؤسساتي المتزايد وتجميع الحيتان (كبار المستثمرين) للعملة. نتيجة لذلك، يتفاءل المحللون بقدرة عملة XRP على بلوغ سعر 4$ على المدى القريب.

ويمثل هذا الارتفاع تبدلاً كبيراً في ظروف عملة ريبل (Ripple) التي عانت خلال السنوات الثلاث الماضية من وضعها القانوني المبهم. أما الآن، ومع توفر البيئة التنظيمية الأكثر وضوحاً وزخم الصناديق المتداولة في البورصة (ETFs) والدعم القوي من السوق، تدخل عملة XRP حقبة جديدةً من الشرعية والقبول المؤسساتي.