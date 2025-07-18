لماذا تشهد بروتوكولات التمويل اللامركزي (DeFi) على بلوكتشين بيتكوين (Bitcoin Blockchain) نمواً مذهلاً بعد ارتفاع سعر العملة؟

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يؤثر ارتفاع سعر عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC) بشكلٍ كبير على قطاع التمويل اللامركزي (DeFi) على بلوكتشين بيتكوين (Bitcoin Blockchain). فقد أظهرت بيانات DefiLlama أن القيمة الإجمالية المحجوزة (TVL) في بروتوكولات التمويل اللامركزي على بلوكتشين بيتكوين ارتفعت من 304.66 مليون دولار في 1 كانون الثاني/يناير 2024 إلى 7.117 مليار دولار في وقت كتابة هذا الخبر.

المصدر: DefiLlama

ومن المرجح أن يكون هذا النمو الأخير في قطاع التمويل اللامركزي على بلوكتشين بيتكوين – والذي يُشار إليه عادةً باسم BTCFi- ناتجاً عن تدفق الاستثمارات المؤسساتية وإطلاق بروتوكولات جديدة وإعادة الرهن المرن والقروض المضمونة بعملة بيتكوين (Bitcoin) والعوائد وغير ذلك.

المؤسسات تسعى إلى وضع إستراتيجية للتمويل اللامركزي على بلوكتشين بيتكوين (BTCFi)

صرّحت رينا شاه (Rena Shah) مديرة العمليات في Trust Machines -وهو نظام تقنيٌّ للتمويل اللامركزي على بلوكتشين بيتكوين (BTCFi)- لموقع Cryptonews أن المؤسسات بدأت بإدراك أن عملة بيتكوين (Bitcoin) هيَ أسرع من المتوقع.

وعليه، أعلنت شبكة Stacks -حل طبقة ثانية لبلوكتشين بيتكوين (Bitcoin Blockchain)- مؤخراً عن ربط 5,000 عملة sBTC (وهو أصل مدعوم بعملة بيتكوين بنسبة 1:1 يتيح الوصول إلى بروتوكولات التمويل اللامركزي على بلوكتشين بيتكوين) خلال عدة ساعات.

sBTC Cap-3: Full.



We reached the 5,000 sBTC cap in less than 2.5 hours.



BTCFI is inevitable. pic.twitter.com/iz08KX4ltA — stacks.btc (@Stacks) May 22, 2025

وأضافت شاه أن القيمة الإجمالية للقروض ضمن نظام Stacks التقني ارتفعت مع ارتفاع سعر عملة بيتكوين (Bitcoin).

ومع الاعتراف بعملة بيتكوين (Bitcoin) كأصل يمكن استخدامه كضمان، تعتقد شاه أن المؤسسات أيضاً ستبدأ في البحث عن إستراتيجياتٍ خاصةٍ بالتمويل اللامركزي على بلوكتشين بيتكوين (BTCFi)، وسيتبعها الكثيرون هذا العام. وقالت: “عندما يرى المستخدمون العاديون أن سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) يستمر بتسجيل مستوياتٍ غير مسبوقة، سيبدؤون بالبحث عن طرق جديدة للاستفادة منها، وهذا ما يتيحه لهم BTCFi. وستسنح الفرصة للمُطورين الذين استعدوا لهذه اللحظة كي يعملوا على تعريف المستخدمين الجدد بكيفية الاستفادة من الإمكانات الكاملة لعملة بيتكوين (Bitcoin)”.

من جانبه، يعتقد بن ساندرز (Ben Sanders) -كبير مسؤولي النمو في RootstockLabs- أن هذا هو ما سيحدث، حيث صرح لموقع Cryptonews قائلاً إن الأشهر المقبلة ستشهد غالباً إقبال منصات التداول وتطبيقات التمويل الاستهلاكي على تضمين حلول طبقات بلوكتشين بيتكوين (Bitcoin) -مثل شبكة Rootstock- بهدف إتاحة الوصول إلى التمويل اللامركزي على بلوكتشين بيتكوين (BTCFi).

وأضاف ساندرز: ” مع تزايد احتياطات المؤسسات من عملة بيتكوين (Bitcoin)، فمن الطبيعي أن تبدأ هذه الجهات بالبحث عن طرق لاستخدام عملات بيتكوين ضمن شبكات بلوكتشين تتوافق مع بلوكتشين بيتكوين مثل شبكة Rootstock”.

العملات المستقرة تساهم بنمو التمويل اللامركزي على بلوكتشين بيتكوين (BTCFi)

أشار ساندرز إلى أن استخدام شبكة Rootstock كطبقةٍ للتمويل اللامركزي على بلوكتشين بيتكوين (BTCFi) قد شهد طفرةً في النشاط. وأضاف: “يتجلى هذا في تسجيل شبكة Rootstock مستوياتٍ غير مسبوقةٍ من حيث القيمة الإجمالية المحجوزة (TVL) وعدد العناوين النشطة”، كما أن بروتوكولاتٍ رئيسية أخرى مثل UST0 وSolv وMidas وLayerZero بدأت مؤخراً بدعم شبكة Rootstock ما أدى إلى تسريع التحول الحالي نحو التمويل اللامركزي على بلوكتشين بيتكوين (BTCFi).

علاوةً على ذلك، صرّح ريتش إيفانز (Rich Evans) -المدير الإداري في منصة تداول العملات الرقمية CEX.IO- لموقع Cryptonews أن إدخال العملات المستقرة إلى عالم التمويل اللامركزي على بلوكتشين بيتكوين يُعتبر أحد أبرز التطورات الواعدة.

Reimagining Stablecoins on Bitcoin: The Future of DeFi@coinbase just released their quarterly report. One of the major findings? The continued staying power of stablecoins.



Stablecoins broke out in 2024, with on-chain volumes surging to record highs.



And while ETH has… pic.twitter.com/GJqPF2ywnL — Arch Network (@ArchNtwrk) February 24, 2025

وأوضح قائلاً: “تسعى شركة تيثر إلى إطلاق عملتها المستقرة -عملة تيثر (Tether-USDT) على شبكة البرق (Lightning Network) عبر بروتوكول Taproot Assets، فيما تم إضافة عملة يو إس تي زيرو (UST0) مؤخراً إلى شبكة Rootstock. بالطبع، تُعتبر العملات المستقرة أساس نشاط التمويل اللامركزي عبر الشبكات الأخرى، ولطالما افتقرت بلوكتشين بيتكوين إلى أصل مستقر مهيمن. لذلك، قد يمثل وصول العملات المستقرة إلى بلوكتشين بيتكوين نقطة حاسمة بالنسبة للتمويل اللامركزي لهذه البلوكتشين”.

ويبدو أن هذه النقلة قد بدأت تتحقق بالفعل؛ إذ أشار ساندرز إلى أن اثنين من أبرز استخدامات شبكة Rootstock حالياً هما الإقراض والاقتراض باستخدام عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC)، وأضاف: “نشهد مشاركة كلٍّ من المستخدمين الصغار والمؤسساتيين في شبكة Rootstock لتحقيق عائد على ممتلكاتهم من عملة بيتكوين، أو لاقتراض عملات مستقرة بضمانها. حيث أتاحت هذه الأدوات للبعض تمويل أعمال تجديد المنازل، وأتاحت لمشاريع تجارية إمكانية التوسع إلى أسواق جديدة”.

كما صرّح ويليم شرو (Willem Schroé) -المدير التنفيذي وأحد مؤسسي شركة Botanix Labs التي طوّرت حل طبقة ثانية لبلوكتشين بيتكوين- لموقع Cryptonews أن شبكة Botanix شهدَت أيضاً نمواً مستداماً بسبب هذه العوامل.

فقد قال شرو: “مع عودة تدفق رأس المال إلى النظام التقني، نلاحظ ازدياد الاهتمام بالتمويل اللامركزي على بلوكتشين بيتكوين (BTCFi)، خاصة في مجالات الإقراض وإعادة الرهن وتوليد العائد من عملة BTC”. كذلك، أكد أن شبكة Botanix تشهد نمواً مستمراً في عدد المستخدمين الجدد والتطبيقات التي يتم إطلاقها لتقديم خدمات الإقراض وأنشطة منصات التداول اللامركزية وتحقيق العوائد من عملة بيتكوين (Bitcoin).

ما هي الخطوة التالية للتمويل اللامركزي على بلوكتشين بيتكوين (BTCFi)؟

في حين يشهد قطاع BTCFi نمواً متسارعاً حالياً، من المحتمل أن يدخل قريباً مرحلة نمو جديدة. فوفقاً لشاه، يُعتبر العمل على عدة شبكات بلوكتشين الفرصة الكبيرة التالية للتمويل اللامركزي على بلوكتشين بيتكوين (BTCFi).

وقالت عن ذلك: “حتى لو كنتم تمتلكون أصولاً على بلوكتشين أخرى من الطبقة الأولى، فإن شبكة Stacks تعمل على توفير فرص للربط بين شبكات البلوكتشين عبر الجسور، بحيث يستطيع المستخدمون الوصول إلى أفضل مزايا التمويل اللامركزي دون الحاجة إلى بيع عملات بيتكوين (Bitcoin) الخاصة بهم”.

أيضاً، أشار إيفانز إلى أن الابتكارات التقنية -مثل BitVM2 والمقترح الجديدBitVM3 – تُمهد الطريق لتوفير عقود ذكية أكثرَ مرونة وقابلية للتوسع على بلوكتشين بيتكوين (Bitcoin Blockchain)، وقال: “يَعِدُ بروتوكول BitVM3 -على وجه الخصوص- بتوفير جسور على بلوكتشين بيتكوين تكون أكثر كفاءة وأقل تكلفة ويُمكنها أن تقلل الاعتماد على الأصول المغلفة وتتيح أماناً أكبر عبر مختلف شبكات البلوكتشين. وقد تفتح هذه الأدوات الباب لبناء تطبيقاتٍ على بلوكتشين بيتكوين مماثلةٍ لتلك الموجودة على بلوكتشين إيثيريوم (Ethereum) دون المساس بمبادئها الجوهرية”.

تحديات يجب وضعها بالاعتبار

رغم الإمكانات الهائلة التي يتمتع بها قطاع التمويل اللامركزي على بلوكتشين بيتكوين (BTCFi)، فإن وتيرة نموّه ما تزال أبطأ ممّا كان متوقعاً وفقاً لما أوضحه ريتش إيفانز، حيث قال: “رغم أن سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) قد سجل مستوياتٍ غير مسبوقةٍ هذا العام، مُحققاً زيادةً بنحو 28% منذ بداية العام، إلا أن نمو قطاع BTCFi لم يواكب هذا الزخم، إذ لم يتجاوز 8% تقريباً ولا يزال دون ذروته السابقة”.

بناءً على ذلك، أشار إيفانز إلى أن الارتفاع الأخير في سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) قد أعاد إشعال الاهتمام بالعملة، ولكنه لم يؤثر بنفس الشكل على النشاط في قطاع BTCFi حتى الآن، ويُمكن أن يعزى هذا إلى عدد من التحديات. على سبيل المثال، يعتقد شرو أن تطور هذا القطاع يتطلب من مالكي عملة بيتكوين على المدى الطويل إعادة تعريف علاقتهم بها.

وقد تحدث عن ذلك قائلاً: “ظلت الإستراتيجية السائدة لعدة سنوات تتمثل بشراء العملة والاحتفاظ بها. وعلى الرغم من أن هذه العقلية نجحت في المراحل المبكرة، لكن إن أردنا لعملة بيتكوين (Bitcoin) أن تبلغ أقصى إمكاناتها، فيجب أن يتم استخدامها. فمثلاً، لا يمكن أن تتوفر فرص تحقيق العائد من عملة بيتكوين إلا إذا توافر المزيد منها في قطاع التمويل اللامركزي”.

بالإضافة إلى ذلك، أشار شرو إلى أن الأمان والتثقيف لا يزالان يمثلان إشكالية عندما يتعلق الأمر بقطاع BTCFi، وقال: “يتوخى الكثير من مالكي عملة بيتكوين (Bitcoin) الحذر بشأن استخدام أدواتٍ جديدة، وهو أمر مفهوم تماماً”.

وتأكيداً على هذا، شدّد ساندرز على أهمية تعزيز الأمان لضمان توسع القطاع، معلقاً: “من الضروري أن تتمتع شركات خزانة عملة بيتكوين (Bitcoin) ومزودو البنية التحتية وجهات الوصاية وفرق تطوير البروتوكولات اللامركزية بدراية بالمخاطر، وأن تضع التدابير والضمانات المناسبة لحماية مستخدميها في المستقبل”.

