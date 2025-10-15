عندما تُحرّك الدولة العملات: لماذا يتضخم أكبر صندوق تداول فوري لعملة بيتكوين في البورصة (spot Bitcoin ETF) بينما تُعيد الحكومة ترتيب حيازاتها بهدوء؟

تشهدُ تطورات معروض عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC) تحولاتٍ جديدةً، فالاستثمارات المؤسساتية تواصل اجتذاب أرصدة كبيرة من العملة وإخضاعها للحفظ الوصائي عبرَ مُوفري صناديق التداول الفوري (Spot ETFs) للعملة، بالتزامن مع بدء أرصدة محافظ الكريبتو المرتبطة بالحكومات بالتحرّك.

فمن النادر أن ينشط كلا المحركين -التجميع المؤسساتي والحيازات العامة- في ذات الوقت، ما يثير تساؤلاتٍ جديدةً حول كيفية تفاعل السعر مع استنفاد غالبية المعروض المُتاح للتداول.

تبدو هذه القضية مهمةً للمستثمرين المهتمين بتتبع تطورات الطلب الهيكلي؛ فاستثمارات صناديق التداول الفوري (spot ETFs) ليست مُجرَّد مصدرٍ لكسب دخلٍ دون عناء، وإنما تعمل على إزالة العملات المتداولة من الأسواق النشطة وتُقلص السيولة. من جهةٍ أخرى، غالباً ما تتسبّب تحركات المَحافظ الحكومية بحالةٍ من الحذر، ومع بقاء توقيت وهدف هذه التحويلات غامضاً، لكنّ أحجامَها قد تتمكن من التأثير على أنشطة الاستثمار قصيرة الأجل، وبخاصةٍ عند كون سيولة السوق شحيحةً بالأساس.

حيازات مُوفري صناديق عملة بيتكوين المتداولة في البورصة (Bitcoin ETFs) وشحّ السيولة

أصبَح صندوق iShares Bitcoin Trust (IBIT) التابع لشركة بلاك روك (BlackRock) أكبرَ جهات الحفظ الوصائي المنفردة لأرصدة عملة بيتكوين (Bitcoin) في فئته بامتلاكِهِ حالياً أكثر من 800,000 عملة BTC وفقاً للتقارير وبيانات البلوكتشين، وهو ما يُعادل حوالي 3.8% من معروض العملة الإجمالي. وبإضافة حيازات موفري الـ ETFs الأمريكية الأخرى، فإن نسبة المعروض المُحتفظ به لدى الصناديق الخاضعة للإشراف التنظيمي تفوق 5%.

IBIT has crossed $100B in assets.



In this special episode of The Bid #podcast, Oscar Pulido explores why gold and bitcoin are gaining renewed attention as portfolio diversifiers. Hear from BlackRock leaders on what’s driving demand and what investors should consider now.… pic.twitter.com/NeMHo16wVE — BlackRock (@BlackRock) October 13, 2025

وأدى هذا التركز الشديد للملكية إلى تراجع السيولة المتاحة عبر منصات التداول، حيث تُظهر بيانات CoinMetrics تراجع أرصدة العملة المتاحة للتداول عبر منصاتٍ رئيسيةٍ مثل بينانس (Binance) وكوينبيس (Coinbase) وكراكن (Kraken) بما يتجاوز 90,000 عملة بيتكوين (Bitcoin) منذ أواخر آب/أغسطس.

يتزامن هذا الانخفاض مع حركة استثمارات أسبوعية ثابتة باتجاه حيازة موفري الـ ETFs، بما يُغيّر طبيعة تحركات السوق. وغالباً ما تُعزى ارتفاعات الأسعار الآن إلى قلة الصفقات، وقد تكون التصحيحات حادةً عند اختلال موازين الطلب.

تحركات الحكومة الأمريكية تُثير التساؤلات

رصدَ مراقبو البلوكتشين عمليات تحويلٍ جديدةً نحو 667 عملة BTC من عناوين مرتبطةٍ بالحكومة الأمريكية تعود إلى عمليات مُصادرةٍ سابقة.

لم تأتِ هذه التحركات بغرض البيع، بل تبدو كتحويلاتٍ داخلية بهدف تغيير وجهة الاحتفاظ بها أو هيكلية حفظها الوصائي. مع ذلك، تبقى هذه التحركات مدعاةً للقلق، إذ تثير مخاوفَ من ضغوط بيع محتملةٍ في حال بيعها، حتى إذا لم يتبعها أيُّ نشاطٍ على منصات التداول.

يُشار في هذا الصدد إلى أن حكومة الولايات المتحدة ما تزال إحدى أكبر الجهات المالكة لأرصدة عملة بيتكوين (Bitcoin)، فبحوزتها ما يربو على 200,000 عملة بيتكوين (Bitcoin) جمعتها عبر مصادراتٍ لإنفاذ القانون. وفيما بقيت غالبية هذه الكميات ساكنة، فإن أنشطة البيع السابقة -بما فيها بيع 9,861 عملة بيتكوين (Bitcoin) في آذار/مارس- تزامنت مع تراجع السعر، ما دفع المتداولين حالياً إلى مراقبة هذه العناوين وكذلك بيانات الـ ETFs كجزء من خططهم الاستثمارية المتعلقة بضخ السيولة.

حساسية موازين العرض والطلب

يُؤدي التزامن بين الشراء المؤسساتي المستمر وثبات الأرصدة الحكومية إلى خلق حلقةٍ مفرغةٍ، حيث يواصل موفرو الـ ETFs سحب المعروض وفقاً لجداول زمنيةٍ متوقعة. في المقابل، تتنقل الحيازات الحكومية بطرق أقل شفافية، ولكنها تثير غالباً ردودَ فعلٍ أكثرَ حدّةً في السوق. وبتأثيرهما معاً، يتقلص المعروض المتاح للتداول وتزداد حساسية السوق لتقلبات السيولة.

بالتالي، يُحذّر المحللون من أن التقلبات قد تزداد إذا استمر موفرو الـ ETFs بتلقي الاستثمارات، ما يعني امتصاص سيولة عملة بيتكوين (Bitcoin) من الأسواق بالتزامن مع بدء حكومات بعمليات التصفية (بيع حيازاتها من العملة). في الوقت نفسه، يرى المطوّرون ومديرو الصناديق أن الوضع الحالي يُوفر دليلاً على الحضور المتنامي لعملة بيتكوين (Bitcoin) في أسواق المال المنظمة.

ومن المتوقع أن يفرض هذا الوضع توتراتٍ هيكلية، فأحد الطرفين يتسبب بزيادة الطلب، والآخر يزيد من الضبابية، وفي المحصلة، يُعيد كلاهما تشكيل تقييم المستثمرين للتوقيت والمخاطر والثقة.

أيضاً، تواصل صناديق التداول (ETFs) اجتذاب نسب متزايدة من أرصدة عملة بيتكوين (Bitcoin) المتاحة للتداول، ما يضع هذه الأرصدة قيد الحفظ الوصائي طويل الأجل، ويقلل من المعروض المتاح للتداول عبر المنصات. ومع تعاظم هذا الاتجاه، قد تبدأ تحركات الأسعار باتباع خُطى فئات الأصول الأقل سيولة من حيث حدة التقلبات ومدد الاحتفاظ الطويلة.

في المقابل، تُدخل الأرصدة الحكومية مُتغيراً مختلفاً. فهذه الأرصدة ترتبط بإجراءاتٍ قانونيةٍ وجداول زمنية سياسية، لا بظروف السوق. وعندما تحتفظ المؤسسات الخاصة والجهات العامة بمعروضٍ كبير، يُصبح سلوك التداول أكثر حساسيةً للمستجدات ممّا يوجب على المستثمرين تعديل توقعاتهم في سوقٍ باتت رهينة التحكم السلبي بالحيازات من جهة، والمعروض الآخذ بالتناقص من جهةٍ أخرى.