محفظة أحد الحيتان تنقل رصيداً من عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC) بقيمة 2.1 مليار دولار إلى شركة Galaxy Digital بعد سكون طويل، فهل يعد ذلك دلالةً على بلوغ القمة؟

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قامت 8 محافظ كريبتو خاملة -مرتبطة بأحد الحيتان (كبار المستثمرين)- بنقل 80,000 عملة بيتكوين (Bitcoin) بقيمةٍ تعادل 8.68 مليار دولار بعد 13 عاماً، تمَّ شراء بعضها عام 2011 بأسعار دون 4$.

تعثّرت انطلاقة سعر عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC) أمس الإثنين بعد نقل صاحب إحدى المحافظ الخاملة -المرتبطة بما يسمّى “أحد حيتان حقبة ساتوشي”- 17,000 عملة بيتكوين (BTC) بقيمةٍ تفوق 2 مليار دولار إلى شركة إدارة الأصول جالاكسي ديجيتال (Galaxy Digital).

وتزامن نقل الأرصدة مع انخفاض سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) ممّا يزيد على 123,000$ إلى قرابة 117,600$، ما أثار تساؤلاتٍ حول اتجاه الحيتان للبيع استغلالاً لفرصة ازدياد الاهتمام المؤسساتي؛ وتُمثل هذه المعاملة -التي رصدتها منصة تحليلات البلوكتشين Spot On Chain- حلقة في سلسلة تحركاتٍ أخرى قام بها هذا الحوت الذي بقيَ مُحتفظاً بممتلكاته من العملة منذ عام 2011.

[HOT] $8.68 BILLION worth of SATOSHI-ERA #Bitcoin on the move today!



Over the past 12 hours, a total of 8 wallets jointly moved 80,000 $BTC (~$8.68B) to new wallets after being dormant for 14.3 years.



Among these wallets, two received their $BTC in early April-2011 when the… https://t.co/7ipLEJr7Zv pic.twitter.com/28tPHV3nbG — Spot On Chain (@spotonchain) July 4, 2025

محافظ عملة بيتكوين (Bitcoin) الخاملة منذ عام 2011 تعود إلى النشاط بعمليات تحويل كبيرة

قامت الجهة نفسها أمس الإثنين بنقل أرصدة من عملة بيتكوين (Bitcoin) بقيمة 2.4 مليار دولار إلى عنوانٍ جديد ليُصبح إجمالي الأرصدة المنقولة خلال الأيام الماضية 80,000 عملة BTC، ويمثل ذلك أول نشاطٍ لصَاحبها منذ أكثر من 14 عاماً؛ فقد نقلت 8 محافظ مرتبطة بالحوت -وفقاً لمنصة Spot On Chain- 80,000 عملة بيتكوين (Bitcoin) بقيمةٍ تقارب 8.68 مليار دولار بعد أكثرَ من عقدٍ من السكون استقبلت إثنتين منهما قبله أرصدةً من العملة خلال شهري نيسان/أبريل وأيار/مايو في عام 2011 عندما كان سعرُها يقل عن 4$.

حينها، كانت القيمة الإجمالية لمحتويات هذه المحافظ تقارب 217,800$، لكنّها تضاعفت بنحو 40,000 ضعفٍ تقريباً وفقاً للأسعار الحالية.

شركة Galaxy Digital تستقبل أرصدة عملة بيتكوين (Bitcoin) بقيمة تتجاوز 2 مليار دولار تمّ تحويل بعضها إلى منصات التداول

برزت شركة Galaxy Digital كوجهةٍ أساسيةٍ لاستقبال هذه الأرصدة، حيث أفادت منصة Lookonchain باستقبال الشركة 16,843 عملة بيتكوين (Bitcoin) حتى الآن بقيمةٍ تتجاوز 2 مليار دولار.

ومن هذه الأرصدة، تم نقل 2,000 عملة بيتكوين (BTC) -بقيمة 236 مليون دولار- إلى منصات تداول أبرزها بينانس (Binance) وبايبت (Bybit)، ما يوحي بالاستعداد لبيع بعضها على الأقل.

As Retail Chases New Highs, Whales Are Preparing to Sell on Binance



“While new all-time highs are exciting, the data points to caution. The smart money is moving, and their actions often precede significant market shifts.” – By @Crazzyblockk pic.twitter.com/bA6TX6WKWr — CryptoQuant.com (@cryptoquant_com) July 15, 2025

محللون يترقبون إشارات جني المكاسب إثر استعادة محافظ خاملة لنشاطها

جاء توقيت النقل مثيراً للانتباه، فبينما يُواصل المستثمرون الأفراد عمليات الشراء بدافع استمرار سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) بالانطلاق مُسجّلاً مستوياتٍ قياسية جديدةً، ويبدو أن الحيتان أخذوا وضعية الاستعداد لجني الأرباح استغلالاً لموجة الارتفاعات، ما دفع مُحللين لاعتبار هذه المعاملات مؤشراً مبكراً على خروج مستثمرين كبار قبل عودة التقلبات.

وتلقت المحفظة المذكورة عملات بيتكوين (Bitcoin) عندما كان سعرها دون 2$ تقريباً للعملة الواحدة، لتُحقق منها مكاسبَ خيالية، ما يُوحي بأن التحركات الأخيرة تمثل أولى موجات بيع صاحبها منذ ذلك الحين ودلالة على تبدلٍ في العقلية.

وقد توقع رئيس قسم المنتجات لدى منصة كوينبيس (Coinbase) -كونور غروغان (Conor Grogan)- تحركاتٍ مشابهة أرجعَها إلى سرقة مفاتيح الوصول الخاصة للأرصدة رغم اعترافه بضآلة هذه الاحتمالية. وأياً كان السبب، فإن عودة المحافظ الخاملة إلى النشاط أثارت على الدوام أجواء الحذر في السوق.

يُذكر أن هذا الحوت بقيت بحوزته 11,000 عملة بيتكوين (Bitcoin) تقريباً -بقيمةٍ تقارب 1.3 مليار دولار- ويُمكنه استخدامها لإجراء معاملاتٍ أخرى، وسَط ترقب المتداولين بحذر لخطوته المحتملة التالية.

ومع ازدياد أعداد المؤسسات التي تدير معاملات الحيتان، يتوجس الكثيرون من ارتباط هذه التحركات بعقد صفقاتٍ مباشرة خارج المنصات (OTC) بدلاً من طرحها للبيع مباشرةً في السوق، لكنّ تأثير هذه التحركات على المزاج العام للمستثمرين لا يُمكن تجاهله على كل حال.