عملة ويسترن يونيون (Western Union) المستقرة المدعومة بالدولار قادمة إلى بلوكتشين سولانا (Solana blockchain)، وإليكم خطة الإطلاق

اختارت المجموعة المصرفية بلوكتشين سولانا (Solana blockchain) بفضل رسومها المنخفضة وسرعتها العالية، حيث تأمل بإنهاء تأخر الحوالات الدولية وتحسين شفافية المعاملات المالية الدولية.

تخطط مجموعة ويسترن يونيون (Western Union) لإطلاق عملته المستقرة المدعومة بالدولار الأمريكي على بلوكتشين سولانا (Solana blockchain)، ما سيتيح لعملائه حول العالم وسيلة جديدةً لتحويل الأموال برسوم أقل وتسويةٍ أسرع.

يأتي ذلك ضمن مساعي الشركة -التي أنشأت أول خط تلغرافٍ عابر للقارات عام 1861- لإعادة تهيئة شبكتها لمجاراة العصر الرقمي الذي تُنجَزُ فيه المعاملات خلال ثوانٍ وتعمل على مدار الساعة؛ ففي بيان صدر أمس الثلاثاء أفادت مجموعة Western Union بأن عملتها المستقرة المسماة عملة الدفع باستخدام الدولار الأمريكي (US Dollar Payment Token-USDPT) سيتم إصدارها بواسطة بنك أنكوراج الرقمي (Anchorage Digital Bank)، ومن المقرر إطلاقها خلال النصف الأول من عام 2026.

وأشارت Western Union إلى أنّ المُستخدمين سيصبح بإمكانهم الوصول إلى العملة من خلال منصاتٍ شريكةٍ، وعندها يُمكنهم إرسالها دولياً دون التعرّض لتقلبات أسعار الصرف أو اختناقات النظام المصرفي.

مجموعة Western Union تراهن على تقنية البلوكتشين لخفض تكاليف الحوالات الدولية

وصف المدراء التنفيذيون هذه الخطوة بأنها عودة إلى جذور الشركة في تيسير التواصل من خلال التكنولوجيا ولكنْ عبرَ قنواتٍ جديدة كلياً، وأوضح ديفين ماكجرانهان (Devin McGranahan) -رئيس الشركة ومديرها التنفيذي- أن التحول نحو الأصول الرقمية يُمثل الفصل التالي في مسيرة امتدت لـ 175 عاماً لجعل تناقل الأموال أكثرَ بساطة وموثوقية.

NEW: WESTERN UNION CEO SAYS “WE LOOKED AT MOST OF THE OTHER ALTERNATIVES, AND CAME TO THE CONCLUSION… THE SOLANA BLOCKCHAIN WAS THE RIGHT CHOICE FOR US”



pic.twitter.com/qNIuWBxeb4 — DEGEN NEWS (@DegenerateNews) October 28, 2025

من ناحيتها، ستزوّد بلوكتشين سولانا (Solana blockchain) المشروع بقدرة مُعالجة فائقةٍ ورسوم منخفضةٍ لإتمام المعاملات، وهما عنصران ضروريان في الحوالات المالية حيث يتم احتساب كل سنت. ومن خلال التسوية عبر بلوكتشين عامة، تهدف مجموعة Western Union إلى تقليص الفجوة الزمنية بين تعليمات الإرسال من العميل وتوفر الأموال القابلة للاستخدام لدى المُستلم، مع تحسين الشفافية لأغراض الامتثال والمطابقة.

ومع ازدياد التبني، قد تُسرّع الشركة من وتيرة استخدام العملات المستقرة ضمن عمليات الدفع التقليدية، حيث يتمتّعُ قطاع العملات المستقرة حالياً بقيمة إجمالية تقدر بمئات مليارات الدولارات، إلا أن جزءاً كبيراً من أحجام المعاملات تتم عبر منصات التداول، فيما سيتيحُ منتج Western Union الجديد توظيف الأرصدة الدولارية الممثلة رقمياً في إتمام الحوالات اليومية ودفع الفواتير وإنعاش التجارة الدولية.

شركات الدفع العالمية تتسابق لتقليص زمن دورات التسوية باستخدام العملات المستقرة المقوّمة بالدولار

كما ذكرنا سلفاً، سيقوم بنك Anchorage الرقمي بدور الجهة المُصدِرَة، ما يُوفر إطار عمل فيدرالي لإدارة الحفظ الوصائي والاحتياطيات، فقد شجّعت التطورات التنظيمية مُصدِري العملات المستقرة على الاحتفاظ باحتياطياتها الموازية في صورة نقدية وسندات خزانةٍ قصيرة الأجل، ما يدعمُ استقرارَ الأسعار وقابلية الاسترجاع.

هنا يُشار إلى ازدياد حدة المنافسة، فقد أطلقت شركة باي بال (PayPal) عملة مستقرةً مدعومة بالدولار بالتعاون مع شركة باكسوس (Paxos) عام 2023 واتجهت إلى استخدامها ضمن تطبيقها لإتمام الحوالات، كما أطلقت شركة مانيجرام (MoneyGram) محفظة لاستلام أرصدة عملة يو إس دي سي (USD Coin-USDC)، حيث تقومُ الشبكات المصرفية بقيادة البنوك باختبار عمليات الدفع باستخدام العملات المستقرة لإتمام التحويلات الدولية بهدفِ تقليل زمن التسوية والاعتماد على المراسلات البنكية.

الشراكات مع موفري المحافظ ستسمح لغير العملاء بتحويل أرصدة العملة المستقرة إلى العملة الرسمية المحلية

تسعى مجموعة Western Union أيضاً إلى بناء شبكة أصول رقمية بالتعاون مع مُوفري المحافظ الرقمية بحيث يتمكن غيرُ العملاء من تحويل أرصدة العملة المستقرة إلى العملة الرسمية المحلية من خلال شبكة فروعها، ويهدف نهجُها إلى ربط القيمة على البلوكتشين بإمكانية السحب النقدي في الأسواق ذات الاختراق المصرفي المنخفض والتي لا يزال استخدامُ الأموال النقدية فيها أمراً شائعاً.

فقد استمرّت الشركة باختبار تقنية البلوكتشين ضمن خزانتها الخاصة لتحريك الأموال بشكلٍ أسرع وتجنّب مواعيد الإقفال التقليدية، فقد تستغرق الحوالات الدولية حالياً عدة أيام لإتمامها وتفرض أعباءَ على رأس المال العامل، حيث يُمكن أن تُسهم العملات المستقرة القابلة للاسترجاع على هيئة أموال رسمية عند الطلب في تبسيط إدارة السيولة عبر مختلف النطاقات الزمنية.