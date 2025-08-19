مجموعة Wellgistics تُطلق نظاماً يسمح لآلاف الصيدليات الأمريكية بالدفع باستخدام بلوكتشينXRP Ledger

تطرح مجموعة ويلجيستكس هيلث (Wellgistics Health) نظام دفع قائم على بلوكتشينXRP Ledger أمام آلاف الصيدليات في جميع أنحاء الولايات المتحدة، في خطوة تُعتبر من أولى حالات استخدام تطبيقات البلوكتشين واسعة النطاق في قطاع الرعاية الصحية.



النقاط الرئيسية: شركة Wellgistics تُطلق نظام دفع باستخدام بلوكتشين XRP Ledger لأكثر من 6,500 صيدلية و200 شركةٍ مُصنّعةٍ في الولايات المتحدة.

ستُتيح المنصة إجراء التسويات المالية بشكلٍ لحظي وبتكاليف منخفضة، مع الالتزام بمعايير الامتثال لقانون قانون التأمين الصحي والمساءلة (HIPAA) وقانون مكافحة غسل الأموال (AML).

سعر أسهم شركة Wellgistics شهد تراجعاً بأكثر من 80% منذ طرحها للاكتتاب العام في شباط/فبراير رغم اتجاهها لاستخدام تقنية البلوكتشين.

صرّحت شركة التوزيع المدرجة في بورصة ناسداك (WGRX) أن منصتها ستسمح للصيدليات المستقلة بدفع مستحقات مشترياتها من الأدوية وتحويل الأموال لحظياً، وذلك ضمن مساعيها لتذليل عقبات التأخيرات المصرفية ورسوم بطاقات الائتمان المرتفعة، والتي غالباً ما تُرهق صغار المشغلين.

وسيأتي الإطلاق متوافقاً مع أداة RxERP المُخصّصة للتخطيط المؤسساتي والتجارة الإلكترونية الصيدلانية، ما يوفر تتبعاً لحظياً لطلبيات الأدوية، ويُعزز الكفاءة التشغيلية عبر خفض التكاليف وتمكين التسوية المباشرة بين الصيدليات والموزعين.

شركة Wellgistics تصبح أولى مؤسسات الرعاية الصحية التي تُطلق آلية للدفع باستخدام بلوكتشين XRP Ledger

أعلنت مجموعة ويلجيستكس (Wellgistics) التي تضم في شبكتها أكثر من 6,500 صيدلية و200 شركةٍ مُصنّعة عن إطلاق آلية دفع جديدة عبر شبكة XRP Ledger (XRPL)، وهي شبكة بلوكتشين مفتوحة المصدر تدعمها شركة ريبل (Ripple Labs)، لتُصبح من أوائل شركات الرعاية الصحية التي تعتمد هذه التقنية. والآن، بات بإمكان الصيدليات التسجيلُ في النسخة التجريبية من هذا البرنامج.

وصرّح برايان نورتون- (Brian Norton) الرئيس التنفيذي للشركة- أن استجابة أصحاب الصيدليات جاءت أقوى من المتوقع، مشيراً إلى أنهم “أكثرُ انفتاحاً على عصر البلوكتشين ممّا يفترضه الكثيرون داخل القطاع”.

وفيما لم تكشف الشركة عمّا إذا كانت الصيدليات ستحتاج للاحتفاظ بعملة ريبل (Ripple-XRP) مباشرةً أو يُمكنها استخدام إحدى خدمات تحويل العملات التقليدية إليها لتسوية المعاملات، فإن النظام مُصممٌ ليتوافق مع معايير الامتثال الصارمة، بما فيها قانون التأمين الصحي والمساءلة (HIPAA) وقوانين مكافحة غسل الأموال (AML).

من جهةٍ أخرى، تُخطط الشركة لتوسيع نطاق المبادرة إلى ما هو أبعد من عمليات الدفع الخاصة بالصيدليات لتشمل الشركات المصنعة، ولتمتدَّ -في نهاية المطاف- إلى اختبار برامج التوصيل المباشر للمرضى، بما يتيح شحن الأدوية من الشركات المُصنّعة مباشرةً إلى المرضى تحت إشراف الأطباء.

The information filed with the SEC by Wellgistics Heath yesterday about its implementation of payments using the XRPL is fantastic.



* launched yesterday an XRP integration program

*states the program will enable pharmacies to pay for products and move funds instantly and cost… — bill morgan (@Belisarius2020) August 15, 2025

يأتي الإطلاق استكمالاً لإعلان شركة- Wellgistics الصادر بتاريخ 8 أيار/مايو- عن استخدام عملة ريبل (Ripple) كوسيلة دفع وكأصل ضمن احتياطيات خزينتها مدعومةً بتمويل ائتماني يشمل أسهماً بقيمة 50 مليون دولار، موضحةً أن نهجها يهدف إلى توفير سيولةٍ قابلة للبرمجة وبنية تحتية مرنةٍ لتقديم الخدمات عند الطلب عبر شبكة رعايتها الصحية.

وبعدَ أن تأسست شركة Wellgistics عام 2016، استحوذت عليها شركة Danam Health عام 2024 قبل أن يتم فصلها عن هذا الكيان عبر اكتتاب عام لأسهمها في شباط/فبراير 2025. حالياً، توفر الشركة خدمات التوزيع بالجملة، وتوجيه الوصفات الطبية إلى الصيدليات، وخدماتٍ محورية أخرى للصيدليات مدعومة بالذكاء الاصطناعي (AI) ضمن كافة أرجاء البلاد.

وعلى الرغم من طموحاتها المتعلقة بتقنية البلوكتشين، عانى سهم الشركة من صعوباتٍ منذ طرحه للتداول للمرة الأولى، ليفقد أكثر من 80% من قيمته منذ شباط/فبراير، وليغلق الثلاثاء الماضي عند 0.628$ قبل ارتداده إلى 0.65$ خلال جلسة التداول المسائية، وهو ما يمنح شركة Wellgistics قيمة سوقية تقارب 47 مليون دولار.

مطورو بلوكتشين XRP Ledger يطلقون تحديثاً جديداً وسط اهتمام متزايد

وفقاً لتقارير، أطلقت مؤسسة RippleX -ذراع تطوير شركة ريبل (Ripple Labs)- الإصدار الجديد 2.5.0 من بلوكتشين XRP Ledger، والذي يتضمّن تعديلات بروتوكول تهدف إلى تعزيز الأداء والأمان.

من جانبه، وصَف مايوخا فاداري (Mayukha Vadari) -أحد مطوري RippleX- التحديث بأنه “ربّما يكون أفضل باقة تعديلاتٍ منفردة” تم إطلاقها نظراً لتوفيره تحسيناتٍ كبيرةً على إدارة الأرصدة ومعالجة المعاملات؛ فتعديل XLS-85 يهدُف إلى تحسين آلية الحجز المسبق (Escrow) عبر السماح لجهات الإصدار المستقلة -بما فيها مُصدري العملات المستقرة- بإصدار عملاتها، إضافةً إلى إدخال فئةٍ جديدة من العملات متعددة الاستخدامات المُصممة خصيصاً للتطبيقات المؤسساتية. يأتي التحديث الأخير بعد أن سجّلت بلوكتشين XRP Ledger ازدياد أنشطة المستخدمين، حيث ازدادت أعداد العناوين النشطة يومياً من 35,000 عنوان في المتوسط لتفوق 295,000 عنوان حالياً.