تداول العقود الآجلة: منصة Weex تضاعف إيداعك الأول حتى 50%

هل تفكر في دخول مجال تداول العقود الآجلة؟ منصة WEEX هنا لمساعدتك على البداية بقوة عن طريق مضاعفة رصيدك: ستحصل على بونص بنسبة 50% على إيداعك الأول، بالإضافة إلى مكافآت ضخمة تصل إلى 30,000 USDT جاهزة لتفوز بها. هو عرض بسيط ومباشر، ومخصص حصرياً للمستخدمين الجدد.

بونص إيداع الكريبتو: احصل على 50% إضافية على إيداعك في Weex

لدينا أخبار رائعة للمتداولين الجدد: منصة WEEX أطلقت حملة ترحيبية سخية جداً. عندما تقوم بأول إيداع لك بقيمة 100 USDT، ستحصل فوراً على بونص بنسبة 50%، هذا البونص يمكنك استخدامه مباشرة في سوق العقود الآجلة. وهذا ليس كل شيء، بل ستحصل أيضاً على بونص بنسبة 20% على كل إيداع إضافي تقوم به.

الأمر واضح ومباشر: كلما أودعت أكثر، زادت أرباحك. هي فرصتك المثالية لاختبار تداول العملات الرقمية مع دفعة قوية تساعدك في البداية.

مكافآت عقود آجلة تصل إلى 30,000 USDT في Weex

بالإضافة إلى بونص الإيداع، تقدم WEEX مكافآت إضافية ضخمة تصل إلى 30,000 USDT. هذه المكافآت يتم تفعيلها عند إكمالك لمهام مختلفة (مثل الإيداع، الوصول إلى حجم تداول معين، إلخ).

إليك بعض الأمثلة على هذه المهام:

إيداع 100 USDT ← تحصل على 50 USDT مكافأة

إيداع 500 USDT ← تحصل على 80 USDT مكافأة

إيداع 3,000 USDT ← تحصل على 400 USDT مكافأة

إيداع 10,000 USDT ← تحصل على 800 USDT مكافأة

من المهم أن تعرف أن هذه المكافآت صالحة لمدة 7 أيام، وهي مخصصة حصرياً لتداول العقود الآجلة. يمكن استخدامها كهامش ربح، أو لتغطية الرسوم، أو حتى لتعويض الخسائر، ولكن لا يمكنك سحبها مباشرة إلى محفظتك.

WEEX: تداول سهل للكريبتو، آمن وبكل شفافية

منصة WEEX لا تكتفي فقط بتوزيع المكافأة، بل تركز المنصة بشكل أساسي على الأمان، مع تقديمها إثباتات احتياطي يتم تحديثها يومياً، وتتميز بواجهة مستخدم سهلة التصفح، بالإضافة إلى أدوات قوية تناسب كلاً من المتداولين المبتدئين والمحترفين.

من بين ما تقدمه المنصة:

الأمان عبر إجراءات التحقق (KYC).

شروط بسيطة: يجب أن تتم الإيداعات مباشرة عبر الشبكة.

شفافية كاملة في عملية توزيع المكافآت.

دعم فني متاح عبر تيليجرام أو البريد الإلكتروني.

ملاحظة هامة: برنامج المكافآت هذا مخصص فقط للمستخدمين الجدد ويظل صالحاً لمدة 30 يوماً بعد التسجيل.

كيف تستفيد من عرض WEEX من اليوم؟

للاستفادة الكاملة من العرض الترويجي الخاص بمنصة WEEX، الأمر بسيط جداً:

قم بإنشاء حساب على WEEX. قم بإيداع عبر السلسلة (on-chain) بما لا يقل عن 100 USDT. تداول في سوق العقود الآجلة لتفعيل المكافآت. انقر على “مطالبة” للحصول على مكافآتك.

في منصة WEEX، كل شيء واضح. يمكنك رؤية مكافآتك في قسم سجل المكافآت، وجميع القواعد مشروحة بوضوح تام. المكافآت تصلك بشكل تلقائي بمجرد قيامك بالخطوات المطلوبة (الإيداع، التداول أو التحقق من الهوية KYC…).

يتم استخدام البونص بترتيب معين: أولاً يتم استخدام الكوبونات، ثم أموال البونص، وأخيراً يأتي دور أموالك الخاصة. الفكرة من هذا الترتيب هي مساعدتك على توفير الرسوم وزيادة أرباحك المحتملة.

سجل الآن واحصل على بونص يصل إلى 50% على إيداعك الأول، بالإضافة إلى مكافآت أخرى تصل قيمتها إلى 30,000 USDT.

العملات الرقمية تمثل استثماراً محفوفاً بالمخاطر.