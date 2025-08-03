الموجز الأسبوعي لمشهد الكريبتو التنظيمي: لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC)تحرز تقدماً في إصلاح الصناديق المتداولة في البورصة (ETFs)، والبيت الأبيض يكشف عن خارطة طريق للعملات الرقمية

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شهد هذا الأسبوع نقطة تحولٍ من ناحية تنظيم العملات الرقمية في الولايات المتحدة، حيث مضى كلٌّ من الكونجرس والهيئات التنظيمية قدماً في وضع أطر عملٍ قد تُوفّر أخيراً الوضوح في قطاع الأصول الرقمية؛ فقد أعلنت لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) عن إصلاح شامل للصناديق المتداولة في البورصة (ETF)، في حين قام البيت الأبيض بنشر تقريره الذي طال انتظاره حول سياسة الكريبتو في رسالةٍ واضحةٍ مفادها أن الولايات المتحدة تسعى إلى قيادة الفصل القادم من عالم التمويل الرقمي.

خارطة طريق تنظيم العملات الرقمية لإدارة ترامب تهدف إلى ترسيخ ريادة الولايات المتحدة

في 30 تموز/يوليو، نشرَت مجموعة العمل الرئاسية المعنية بأسواق الأصول الرقمية تقريراً من 166 صفحة يوضح خطة إدارة ترامب لتحويل الولايات المتحدة إلى “عاصمة الكريبتو في العالم”. ويقترح التقرير -والذي يضم عباراتٍ مثل “العصر الذهبي للكريبتو”- تبني الوضوح التشريعي والتنظيمي كأساس للنمو المستقبلي في القطاع.

🇺🇸 Trump admin report calls for clear SEC/CFTC crypto rules, DeFi adoption & modern bank reforms.#Trump #CryptoRegulations https://t.co/qLYj3tAhZ2 — Cryptonews.com (@cryptonews) July 30, 2025

وتشمل التوصيات الرئيسية منح لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) صلاحياتٍ صريحة للإشراف على أسواق التداول الفورية للأصول الرقمية غير المصنفة كأوراق مالية، ودمج التمويل اللامركزي (DeFi) بشكلٍ رسمي ضمن البنية التحتية للأسواق التقليدية.

كما يحث التقرير أيضاً الكونجرس على تأكيد حق الأفراد في الوصاية الذاتية على أصولهم الرقمية وإجراء المعاملات من النظير إلى النظير (P2P) بدون وسطاء ماليين. كما يشير التقرير إلى إستراتيجية سياسية أيضاً، إذ تشير بيانات الاستطلاع الداخلي الواردة فيه إلى أن ترامب يحظى بنسبة تأييد تبلغ 72% من مالكي العملات الرقمية، ما يجعل من سياسة الكريبتو أساساً قوياً للحملات الانتخابية.

من جانب آخر، أتت ردود اللاعبين الكبار في القطاع إيجابية. فمثلاً، قالت ريبيكا لياو (Rebecca Liao) المؤسِّسة المشاركة والمديرة التنفيذية لبروتوكول الويب الثالث (Web3) “ساجا” (Saga): “وفقاً للمعايير الحالية، تُعتبر هذه الوثيقة السياسية غير مثيرة للجدل وتعكس توافق الآراء في قطاع العملات الرقمية. وبالنظر إلى كون التوصيات واقعية، فمن المرجّح أن يكون تنفيذها سهلاً مقارنة بالأفكار المتطرفة التي يتم طرحها عادة في مجتمع العملات الرقمية النشط على منصة تويتر”.

وأردفت بقولها: “حتى أشد المتحمسين للعملات الرقمية يقرون الآن بأن التلاعب غير المنضبط قد قد قوض الثقة بالسوق، وإذا أردنا لهذا القطاع أن ينمو بشكلٍ مستدام، فلا يمكن تجاهل هذه المسألة لفترة أطول”.

تصاعد الضغوط في الكونجرس لتمرير تشريعات من أجل تنظيم سوق العملات الرقمية

بعد نشر التقرير، أصدَر رئيس لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب فرينش هيل (French Hill) بياناً يحث فيه مجلس الشيوخ على التحرك بسرعة. ومع دخول قانون GENIUS حيز التنفيذ بالفعل، وحصول قانون CLARITY على دعم واسع من كلا الحزبين في مجلس النواب، يسعى هيل للدفع نحو تمرير تشريعاتٍ لتنظيم سوق العملات الرقمية كي تصل إلى مكتب الرئيس ترامب.

وقال هيل: “يسرني رؤية الدعم القوي من مجموعة العمل لقانون CLARITY”. وأردف بقوله: “يجب على مجلس الشيوخ الآن أن يعمل بسرعةٍ لتمرير تشريعاتٍ مهمةٍ من شأنها تحقيق التوافق بين المناخ التنظيمي ونهج الرئيس ترامب”.

لجنة الأوراق المالية والبورصات تكشف عن مبادرة مشروع كريبتو (Project Crypto) وتحرز تقدماً في إصلاح الصناديق المتداولة في البورصة (ETFs)

بالتزامن مع خارطة طريق البيت الأبيض، أطلقت لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) مبادرةً شاملة تحت اسم “مشروع كريبتو” (Project Crypto) تهدف إلى تحديث قوانين الأوراق المالية كي تشمل المنتجات المالية على البلوكتشين. وأعلن رئيس اللجنة بول أتكينز (Paul Atkins) عن هذه المبادرة خلال كلمةٍ ألقاها في معهد سياسة أمريكا أولاً (America First Policy)، مشيراً إلى أنّ الوقت قد حان لإعادة مركز إصدار وتداول الأصول الرقمية إلى الولايات المتحدة.

🚀 SEC Chairman Paul Atkins launches 'Project Crypto' initiative to make America the 'crypto capital of the world' through comprehensive regulatory modernization.#SEC #Crypto #Americahttps://t.co/7dVUQ2rEZ8 — Cryptonews.com (@cryptonews) July 31, 2025

من جهةٍ أخرى، قد يتأتى التأثير الأكبر في هذا الصدد من معايير الإدراج العامة الجديدة التي وضعتها لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لصناديق تداول العملات الرقمية في البورصة (Crypto ETFs). فقد تم نشر هذه القوانين عبر بورصة شيكاغو (CBOE)، وتنص على أن كافة الأصول الرقمية التي تمتلك أسواق عقود آجلة نشطةٍ لمدة لا تقل عن ستة أشهر ستكون مؤهلة تلقائياً للإدراج في الصناديق المتداولة في البورصة.

ويرى المحللون أن نحو 12 عملة رقمية قد تحصل على الموافقة بحلول تشرين الأول/أكتوبر، ما يمهد الطريق أمام سوق استثماري أكثر شمولية وشفافية في قطاع الكريبتو.

🚀 SEC establishes new crypto ETF listing standards enabling approximately dozen major digital assets to gain approval by October through streamlined framework.#SEC #ETFshttps://t.co/grlJtGb5tH — Cryptonews.com (@cryptonews) July 31, 2025

هل نشهد حقبةً جديدة من استثمارات الكريبتو الخاضعة للقوانين التنظيمية؟

تشير تطورات تنظيم العملات الرقمية هذا الأسبوع إلى احتمال بداية حقبة جديدة لمستثمري العملات الرقمية في الولايات المتحدة، بعد سنواتٍ من التنظيم المجزأ وحالة عدم اليقين، إذ أصبحت السياسات أكثرَ قابلية للتوقع إلى جانب زيادة إمكانية الوصول إلى السوق، كما يعمل المشرّعون جنباً إلى جنب مع الهيئات التنظيمية لتطوير نظام دائم ومستقر.

بدوره، رحّب لوران كيسيس (Laurent Kssis) -المديرُ التنفيذي لشركة CEC Capital وخبير منتجات تداول العملات الرقمية في البورصة (Crypto ETPs)- بقرار هيئة السلوك المالي البريطانية (FCA) الأخير بالسماح للمستثمرين الصغار في المملكة المتحدة بالوصول إلى مذكرات تداول العملات الرقمية في البورصة (ETNs)، كونه يشير إلى أن البيئات التنظيمية الناضجة بدأت باكتساب الزخم أخيراً.

🚨 The UK FCA will allow retail investors to access crypto ETNs starting Oct 8—reversing a 4+ year ban.#FCA #ETNshttps://t.co/aK2NkOS0Md — Cryptonews.com (@cryptonews) August 1, 2025

ومع دخول النصف الثاني من عام 2025، بات التوجه واضحاً، إذ لم تعد العملات الرقمية فئة أصول هامشية. فمع وضع الأسس التنظيمية في واشنطن، ما تزال الفرصة متاحة لإعادة تعريف النظام المالي الرقمي العالمي، وهي فرصة تكتسب زخماً متزايداً، انطلاقاً من أعلى مستويات صناعة القرار.