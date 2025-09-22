منظمة رقابية تحذر في تقرير بعنوان “بيع الولايات المتحدة” من ارتباط مشروع الكريبتو التابع لترامب ببيع عملات رقمية لكيانات زعمت ارتباطها بكوريا الشمالية وإيران

المنظمة الرقابية تتهم مؤسسة World Liberty Financial (WLF) المرتبطة بترامب "ببيع الولايات المتحدة" من أجل مصالح شخصيةٍ بسبب ادعاءات بيعها عملات رقمية لجهاتٍ مرتبطةٍ بدولتي كوريا الشمالية وإيران.

اتهمت المنظمة الرقابية المستقلة Accountable.US مؤسسة الكريبتو World Liberty Financial المرتبطة بالرئيس ترامب ببيع عملات رقمية لجهاتٍ مرتبطةٍ بكوريا الشمالية وإيران ومنصات غسيل أموال خاضعةٍ للعقوبات، وذلك في تقرير جديد بعنوان “بيع الولايات المتحدة”، والذي أثارت نتائجه مخاوف تتعلق بالأمن القومي نظراً لادعائها تربّح كيان الكريبتو التابع لترامب مبالغ تتجاوز المليار دولار مع توسّع مشاريع عائلته المتسارع في قطاع الأصول الرقمية.

يُذكر أن التقرير حدَّد معاملاتٍ بعينها شملت عملية شراء بقيمة 10,000$ في يوم التنصيب مرتبطةٍ بمحفظة كريبتو مُعنوَنةٍ باسم “Shryder.eth“، والتابعة لمتداول أجرى 55 معاملة مع محفظة أخرى تابعة لمجموعة لازاروس (Lazarus) الكورية الشمالية الاحتيالية، والخاضعة لعقوبات وزارة المالية الأمريكية.

كما قامت مؤسسة World Liberty Financial ببيع قرابة 3,500 عملة لمستخدم أودَع أكثرَ من 26,000$ في حسابه لدى كبرى منصات الكريبتو الإيرانية، والمُرتبط بحسابٍ مؤيدٍ لإيران ينشر محتوى مُعادياً للولايات المتحدة على وسائل التواصل الاجتماعي.

وتضمّنت الأنشطة المقلقة الأخرى بيع أكثرَ من 10,000 عملة اشتراها مستخدم تفاعل باستخدام عملة A7A5، والتي توصف بأنها “عملة مدعومة بالروبل الروسي تُستخدم عادةً للتهرب من العقوبات” طالت جهةَ إصدارها عقوبات أمريكية في آب/أغسطس 2025.

فتبعاً لهذا التقرير، قامت المؤسسة أيضاً ببيع عملات إلى 62 من مستخدمي بروتوكول خلط معاملات الكريبتو المَحظور Tornado Cash، والذي يُوفر خدمةً سهّلت غسل أموال بقيمةٍ تجاوزت المليار دولار متعلقةٍ بمعاملاتٍ غير قانونية قبل أن يرفع ترامب العقوبات التي فرضتها إدارة الرئيس السابق بايدن (Biden) في آذار/مارس 2025.

أنماط التداول تدق ناقوس الخطر عندما يتعلق الأمر بدول معادية

كشفت تحقيقات Accountable.US عن أنماط معاملاتٍ “مقلقة” تربط مشتري عملة وورلد ليبرتي فاينانشال (World Liberty Financial-WLFI) بأعداء أمريكا الرئيسين؛ فقد قام المستخدم “Shryder.eth” بشراء 666,666 عملة WLFI مقابل 10,000$ بتاريخ 20 كانون الثاني/يناير 2025، ليتلقى لاحقاً أرصدةً إضافية منها بقيمة 47$ ضمن حملة توزيع مجاني ترويجيةٍ تمت في حزيران/يونيو.

كما أظهر تحليل بيانات البلوكتشين استقبال محفظة Shryder.eth سابقاً تحويلاتٍ من محافظ خاضعةٍ حالياً إلى عقوبات هيئة مراقبة النقد الأجنبي (OFAC) الأمريكية بسبب ارتباطها بمجموعة Lazarus الاحتيالية، وهي منظمةٌ متخصصةٌ بممارسات الاختراق ومدعومةٌ من حكومة كوريا الشمالية، وقد أخضعتها إدارة ترامب الأولى إلى عقوباتٍ في عام 2019، كما تصدّرت عام 2020 قائمة “أهم المطلوبين في القطاع السيبراني” الخاصة بمكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI).

بالإضافة إلى ذلك، حظرت منصات تداول كريبتو شهيرة -بما فيها منصة يونيسواب (Uniswap) ومتجر OpenSea- التعامل مع محفظة Shryder.eth إثرَ تتبع معاملاتٍ مرتبطةٍ بمجموعة Lazarus عام 2022.

وتهتم خدمة الحظر -وفقاً لإرشادات المسح الخاصة بمنصة يونيسواب (Uniswap)- بتقييد التعامل مع عناوين محافظ “مملوكةٍ أو مرتبطةٍ بشكلٍ واضح بأنشطةٍ غير قانونيةٍ مثل الخضوع للعقوبات وتمويل الإرهاب والتعاملات المرتبطة بأرصدة جهاتٍ تعرّضت لاختراق أو تعاملت مع أرصدة مسروقة”.

كما شمل الارتباط الإيراني المُستخدِم “0x062” الذي قام بشراء 3,468 عملة WLFI في تشرين الأول/أكتوبر عام 2024، إلى جانب احتفاظه بودائع تتجاوز قيمتها 26,000$ ضمن كبرى منصات الكريبتو الإيرانية NoBitex.IR، والمتهمة بتسهيل أنشطة خرق العقوبات وخدمة “العديد من الجهات المُلاحَقة”، بما فيها مشغلو فيروسات الفدية الخبيثة ممّن يرتبطون بالحرس الثوري الإيراني وشبكاتٍ مرتبطة بتنظيم حماس. بالإضافة إلى ذلك، يُوضح التقرير ارتباط المستخدم بحسابٍ على منصة X (تويتر سابقاً) أعاد نشر محتوى داعمٍ لإيران يهدّد السفن الحربية الأمريكية “بإغراقها في قاع المحيط” إذا انضمت الولايات المتحدة إلى الصراع الإسرائيلي-الإيراني.

جهود الالتزام الأخيرة تفشل بمعالجة الثغرات الأمنية المحورية

صرّحت مؤسسة World Liberty Financial عن حظرها 5 حساباتٍ في 5 أيلول/سبتمبر 2025 بداعي “الخطورة المرتفعة”، بما فيها حظر محفظةٍ تابعةٍ لمؤسس بلوكتشين ترون (Tron Blockchain) -جاستن سان (Justin Sun)- بعد أشهرٍ من ارتباطها بأنشطة بيع مثيرة للجدل، فيما لم تقم بحظر عنوان محفظة Shryder.eth حتى 31 آب/أغسطس 2025.

وتزامنت هذه الاستجابة المتأخرة مع تشديد الخناق على استثمارات ترامب العائلية في قطاع الكريبتو بسبب ارتباطاتها الأجنبية، وكشف الإفصاح المالي للرئيس ترامب تحقيقه أرباحاً شخصية تتجاوز 57 مليون دولار من مؤسسة World Liberty Financial، فيما تُمثل الأصول الرقمية حالياً 73% من قيمة ثروته الإجمالية، حيث شهدت إمبراطورية الكريبتو العائلية الخاصة بترامب توسعاً سريعاً من 60 إلى 185 شركة خزينةٍ لعملة بيتكوين (Bitcoin-BTC) في 12 شهراً، إلى جانب أحجام تداولٍ بقيمة مليارات الدولارات تمت غالبيتها عبر منصات تداول أجنبية.

هنا، تتجاوز مخاوف الأمن القومي حدود هذه المعاملات الفردية؛ حيث طلبت عضو مجلس الشيوخ إليزابيث وارين (Elizabeth Warren) إجاباتٍ من إدارة ترامب حول حادثة اختراق منظمة Lazarus لمنصة بايبت (Bybit)، والتي نتج عنها سرقة أرصدة كريبتو بقيمة 1.5 مليار دولار، كما حذرت من قانون GENIUS وإمكانية تسببه في “خلق طريقٍ سريعٍ مفتوح لفساد دونالد ترامب” نتيجة قصور الاجراءات الأمنية اللازمة.

جدير بالذكر احتفاظ شركة Trump Media & Technology (TMTG) حالياً بأرصدة من عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC) بقيمةٍ تقارب 2 مليار دولار وفقاً لبيانات آب/أغسطس، وهو ما يُمثل 40% من قيمتها السوقية، ولطالما كان أداء سهم TMTG أضعف مقارنة بنظيره لعملة بيتكوين (Bitcoin) نفسها، بدليل انخفاض سعره بنسبة 47% في 6 أشهر فيما ارتفع سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) بنسبة 10.6% خلال نفس الفترة.

فيما شهد سعر سهم شركة التعدين American Bitcoin المرتبطة بالرئيس ترامب عبر مؤسسها الشريك ونجله إريك ترامب (Eric Trump) ارتفاعاً بتاريخ 3 أيلول/سبتمبر، ما رفع القيمة الدفترية لثروة العائلة إلى ما يفوق 1.5 مليار دولار.

كما شكك رئيس Accountable.US التنفيذي -توني كارك (Tony Carrk)- بدوافع إمبراطورية عائلة ترامب وقبولها استثماراتٍ من “مستثمرين مشبوهين مرتبطين بإيران ومنصة تداولٍ معروفةٍ باستخدامها لغسيل الأموال”.

“Trump's crypto empire is a vehicle for foreign actors to buy influence anonymously and without disclosure.”



Our executive director Tony Carrk reveals how Trump’s crypto venture puts U.S. workers and investors at risk. pic.twitter.com/8phS0blq41 — Accountable.US (@accountable_us) September 19, 2025

أخيراً، دعا كارك إلى تحقيق برلماني حول قنوات التأثير الأجنبية والإجراءات الاحترازية التي تمنع الرئيس ترامب وعائلته من كسب ثرواتٍ من الأصول الرقمية مع سهولة وصولهم إلى معلوماتٍ حكوميةٍ حساسة.