عملاق وول ستريت شركة ProShares تُطلق صناديق متداولة في البورصة (ETFs) برافعة مالية مضاعفة لعملتي سولانا (Solana-SOL) وريبل (Ripple-XRP)، فهل تمهد لدخول المؤسسات؟

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أعلنت شركة بروشيرز (ProShares) -إحدى كبريات شركات وول ستريت الاستثمارية الرائدة- عن إطلاق زوج من الصناديق المتداولة في البورصة برافعة مالية مضاعفة، وهما صندوق ProShares Ultra Solana ETF (SOLN) وصندوق ProShares Ultra XRP ETF (UXRP)، ما سيَسمح للمستثمرين بالاستفادة المضاعفة من تحركات أسعار اثنتين من أعلى العملات الرقمية ترتيباً من حيث القيمة السوقية، وهما عملة سولانا (Solana-SOL) وعملة ريبل (Ripple-XRP)، أو التعرّض لخسائر مضاعفة.

#Solana News: @ProShares Ultra @solana ETF officially filed with #SEC. (Not a Spot ETF, another $SOL price index tracking ETF)



ProShares Ultra Solana ETF (the “Fund”) seeks daily investment results, before fees and expenses, that correspond to two times (2x) the daily… pic.twitter.com/6o8YRF85Zl — MartyParty (@martypartymusic) July 15, 2025

ويوسّع إطلاق صندوقي SLON وUXRP من حقيبة ProShares الاستثمارية الحالية لصناديق الـ ETFs ذات الرافعة المالية المرتبطة بالعملات الرقمية، والتي تخضع لإدارتها أصول تتجاوز قيمتها الإجمالية 1.5 مليار دولار.

بورصة NYSE Arca تمنح شركة ProShares الضوء الأخضر، فهل ينطلق تداول عملتي ريبل (Ripple) وسولانا (Solana) هذا الأسبوع؟

في بيان رسمي بتاريخ 15 تموز/يوليو، صرّح مايكل إل. سابير (Michael L. Sapir) -المدير التنفيذي لشركة ProShares- بقوله: “مع الازدياد المستمر في تبني العملات الرقمية، يتجه المستثمرون إلى منتجاتٍ استثمارية مرتبطةٍ بعملة سولانا (Solana) وعملة ريبل (Ripple) لاستكشاف تقنيات البلوكتشين الحديثة”.

يُذكر أن هذه الصناديق لا تمتلك العملات الرقمية مباشرةً، وإنما تعتمد على المشتقات المالية وأدوات الدين لمضاعفة عوائد الاستثمار بهذه الأصول، ما يشير إلى أن هيكلية هذه الـ ETFs المرتبطة بأداء عملتي سولانا (SOL) وريبل (XRP) تهدف إلى توفير عوائد يومية مضاعفةٍ (بمقدار 2X) مقارنة بأداء السعر المرجعي، ما يؤدي إلى تضخيم المكاسب والخسائر على حد سواء.

ويأتي هذا الإطلاق بعد امتلاك شركة ProShares موافقة بورصة نيويورك أركا (NYSE Arca) على الإدراج وفقاً لما ورد في خطاب رسمي تم تقديمه إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) بتاريخ 14 تموز/يوليو، وتُعَد NYSE Arca إحدى أكبر بورصات الولايات المتحدة، وأكّدت التزام هذه الصناديق بالمعايير التنظيمية واستعدادها لدخول السوق.

🔔 The SEC has cleared ProShares to debut three XRP futures ETFs this week, though spot ETF applications are still pending.#ProShares #XRPETFhttps://t.co/B3UoTew2Ir — Cryptonews.com (@cryptonews) April 28, 2025

كما تتيح هذه الخطوة فرصاً جديدةً للمؤسسات من أجل الاستثمار بعملة سولانا (Solana) وعملة ريبل (Ripple) عبر قنوات السوق المالية التقليدية، أي بمثابة بديلٍ أكثر تنظيماً وسهولة مقارنة بالتداول المباشر للعملات الرقمية؛ فقد أثبتت الصناديق المتداولة في البورصة للعقود الآجلة المرتبطة بالعملات الرقمية قدرتها على اكتساب الموافقات التنظيمية والانطلاق في السوق بوتيرةٍ أسرَع مقارنةً بنظيرتها الفورية (Crypto Spot ETFs).

وفيما لم يتم الإعلان رسمياً عن تاريخ بدء تداول صندوقي SLON وUXRP، توقع بعض المحللين إمكانية إطلاقهما هذا الأسبوع، ما سيُمثل محطة جديدةً لتطور أسواق الكريبتو ونضجها، ويَعكس استمرار اندماج الأصول الرقمية في البنية التقليدية للنظام المالي.

عوائد مضاعفة تعني مخاطر مضاعفة، فما المغزى من إتاحة الرافعة المالية المضاعفة؟

بالنسبة لعملتي سولانا (Solana) وريبل (Ripple)، قد تُسهم هذه الصناديق بزيادة السيولة واجتذاب استثماراتٍ إضافيةٍ من مؤسساتٍ مالية كانت تتحفّظ على ذلك في السابق نتيجة التقلبات الحادة والغموض التنظيمي، لكنّ هذه الصناديق تحمل بطبيعتها مخاطرَ جوهرية، فتوفيرها عوائد يومية مضاعفة يجعلها أكثر حساسية لتقلبات أسعار الأصول المرتبطة بها، خاصة مع مرور السوق بموجات اضطراب عديدة.

If we were able to document euphoria in a single chart, this could be one of them.



Leveraged ETF exposure is at all-time highs, and the vast majority of that exposure is within leveraged long exposure.



This amplifies tail risks if we see a meaningful drawdown as many would sell pic.twitter.com/DdYWWxkj4C — Markets & Mayhem (@Mayhem4Markets) November 30, 2024

وعقب الإعلان، انخفضت أسعار عملتي ريبل (Ripple) وسولانا (Solana) بنسبة 3.11% و3.96% توالياً خلال ذات المدة، ويأتي دخول ProShares حلبة سباق الصناديق المتداولة في البورصة ذات الرافعة المالية لهذه الأصول الرقمية استكمالاً لتحركاتٍ مماثلةٍ سبقتها إليها شركاتٌ أخرى. ففي نيسان/أبريل، أطلقت شركة Teucrium أول ETF لعقود عملة ريبل (Ripple) الآجلة، وقد اتسم بأحجام تداول فاقت 5 مليون دولار في يومه الأول، مُسجلاً بذلك أكبر إطلاق منتجاتٍ للشركة حتى تاريخه.

بالمثل من ذلك، وفرت شركة Volatility Shares LLC في آذار/مارس الماضي أول ETFs مرتبطة بعملة سولانا (Solana)، وهما صندوق Volatility Shares Solana ETF (SOLZ) الذي يتتبّع العقود الآجلة للعملة، وصندوق Volatility Shares 2X Solana ETF (SOLT) المُصمّم لمضاعفة تأثير أدائها باستخدام الرافعة المالية.

إمبراطورية ProShares المليارية الخاصة بالـ Crypto ETFs

تُواصل شركة ProShares المُحافظة على ريادتها لقطاع الـ ETFs منذ عام 2006، حيث تُدير أصولاً بقيمةٍ تفوق 85 مليار دولار وتوفر أحد أكثر باقات الـ ETFs تنوعاً في السوق، فقد بدأت الشركة بتقديم صناديق الكريبتو المتداولة في البورصة (Crypto ETFs) عبر إطلاق أول صندوق مرتبط بعملة بيتكوين (Bitcoin) في الولايات المتحدة (BITO) في تشرين الأول/أكتوبر 2021.

ProShares data shows first #BTC futures-backed #ETF is still trading at a modest premium despite initial worries.



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أما حالياً، فتُدير شركة ProShares أكبر باقات الـ Crypto ETFS داخل الولايات المتحدة، وتضم 12 صندوقاً متداولاً في البورصة و3 صناديق استثمارية مشتركةٍ من نوعية ProFunds، كما تقدّمت في كانون الثاني/يناير الماضي بطلبات لإطلاق 3 صناديق مرتبطة بعملة ريبل (Ripple)، وهي صندوق UXRP إلى جانب صندوقي Short XRP وUltraShort XRP المتداولين في البورصة.

يُذكر أخيراً تقدّمُ عدة شركاتٍ مالية بمقترحاتٍ لإنشاء ETFs مرتبطة بعملات رقمية تتعدّى عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC) وعملة إيثيريوم (Ethereum-ETH)، حيث برزت عملة سولانا (Solana) وعملة ريبل (Ripple) وعملة دوجكوين (Dogecoin-DOGE) كأبرز الخيارات البديلة قيد الدراسة.