فيتنام تطلق بلوكتشين وطنية تضم البنية التحتية للبيانات

لماذا يمكنك الوثوق بـ Cryptonews؟ إفصاح إعلاني نلتزم بالشفافية التامة مع قرائنا. يحتوي بعض محتوانا على روابط شراكة تسويقية، مما يعني أننا قد نكسب عمولة من خلال هذه الشراكات. لأكثر من عقد من الزمن، يواصل موقع Cryptonews تقديم تغطية شاملة ومميزة لعالم العملات الرقمية، بهدف تزويد قرائه بمحتوى غني بالمعلومات. يتمتع فريقنا من الصحفيين والمحللين بخبرة عميقة في أسواق العملات الرقمية وتقنيات البلوكشين. نحن ملتزمون بأعلى المعايير التحريرية ، مع التركيز على الدقة والحياد في تقديم الحقائق والتقارير، سواء كانت تتعلق بالعملات المشفرة أو مشاريع البلوكشين أو آخر المستجدات والمنتجات والتطورات التكنولوجية. وجودنا المستمر في هذا المجال يعكس التزامنا العميق بمواكبة التغيرات السريعة في عالم الأصول الرقمية وتقديم المعلومات القيمة لقرائنا. تعرف على المزيد عن Cryptonews

أبرز النقاط: إن دي إيه تشين (NDAChain) هي بلوكتشين مدعومةٌ من قِبلِ الدولة في فيتنام، وتتوافق مع الخدمات الرقمية الوطنية وأنظمة الهوية الإلكترونية.

تستخدم الشبكة آلية إثبات التفويض (Proof-of-Authority) وإثبات المعرفة الصفرية (ZK) وتدعم أدوات الهويات اللامركزية والتتبع.

بحلول عام 2026، ستتوسع بلوكتشين إن دي إيه تشين (NDAChain) لتشمل الأنظمة المحلية والتعليمية، وستدعم تطويرَ تطبيقات حلول الطبقة الثانية.



أعلنت فيتنام رسمياً عن إطلاق بلوكتشين إن دي إيه تشين (NDAChain)، وهيَ بلوكتشين طبقة أولى مرخصةٍ تهدف لدعم البنية التحتية الرقمية الوطنية، وذلك وفقاً لبيان صحفي صادر عن NDAChain، حيث يتم تشغيلها من قبل مركز الابتكار واستثمار البيانات التابع لوزارة الأمن العام، رغم أن تطويرها جاء من قِبلِ الجمعية الوطنية للبيانات.

مزيج من المركزية واللامركزية

تعمل بلوكتشين إن دي إيه تشين (NDAChain) مع المركز الوطني للبيانات، كما أنها مُصممةٌ لتعمل كطبقة تحققٍ للبنى التحتية الرقمية في الأنظمة الحكومية والخاصة.

وبناءً على البيان الصحفي، تعمل البلوكتشين على نموذج إثبات التفويض (Proof-of-Authority) المدعوم بواسطة 49 عقدة تحققٍ تُديرها جهات حكومية وخاصة، بما في ذلك شركات SunGroup وMasan وZalo وSovico وVNVC. وقد تم تعزيز هذا النظام باستخدام تقنيات إثبات المعرفة الصفرية، ويُمكنه معالجة ما يصل إلى 3,600 معاملةٍ في الثانية.

عن ذلك، قال نجوين هوي (Nguyen Huy) رئيس قسم التكنولوجيا في الجمعية الوطنية للبيانات: “اختارت فيتنام بنية تحتية هجينة للبيانات، تمزج بين المكونات المركزية واللامركزية، إذ تعمل بلوكتشين إن دي إيه تشين (NDAChain) كطبقة حمايةٍ للبيانات المباشرة في البلاد، ما يُعتبر ضرورياً لمجتمعنا واقتصادنا الرقمي”.

وتدعم البلوكتشين بنية لامركزية لإثبات الهوية (NDA DID) إلى جانب نظام لتتبع المنتجات (NDATrace)، كما يَسمح إطار الهوية اللامركزي (NDA DID) بالتحقق من هوية العقود الرقمية والتفاعلات على الإنترنت، بينما يقوم حلُّ تتبع المنتجات (NDATrace) بتخصيص معرّفاتٍ فريدة للمنتجات من أجل المصادقة عليها وتتبعها دولياً.

ويَعمل كلا النظامين مع خدمات الهوية الوطنية الحالية ويتوافقان مع المعايير الدولية مثل نظام الترقيم العالمي GS1 ومعرفات الهوية اللامركزية W3C DID.

🚀 Vietnam to pilot a crypto trading platform, with a legal framework expected to be submitted for government review.#Vietnam #Cryptohttps://t.co/xobCjQPylO — Cryptonews.com (@cryptonews) March 6, 2025

فيتنام تنضم إلى الدول التي تمتلك شبكات بلوكتشين وطنية

بحلول نهاية عام 2025، سيتم إطلاق هذه المنصة عبر الهيئات الإقليمية والمؤسسات الأكاديمية، على أن تشمل المرحلة التالية دعم تطبيقات حلول الطبقة الثانية وتطوير الخدمات الرقمية والتعاون الدولي.

لذلك، سيؤدي إطلاق بلوكتشين إن دي إيه تشين إلى انضمام فيتنام لمجموعة متنامية من الحكومات التي تُنشِئ بنية تحتية وطنية قائمة على تقنية البلوكتشين من أجل دعم الخدمات العامة وحوكمة البيانات.

وتعكس مشاريعُ مثل شبكة الخدمات القائمة على البلوكتشين (BSN) في الصين، والبنية التحتية الأوروبية للخدمات القائمة على البلوكتشين EBSI في الاتحاد الأوروبي، ومنصة Klaytn في كوريا الجنوبية، توجهاً عالمياً متسارعاً نحو تطوير شبكات بلوكتشين مدعومةٍ من الدولة، ومُصمّمةٍ لتأمين أنظمة الهوية وتحسين تتبع سلاسل التوريد توحيد معايير التوافق البيني للبيانات.

الأسئلة الشائعة