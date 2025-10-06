صناديق التداول الفوري لعملة بيتكوين في البورصات الأمريكية (Bitcoin Spot ETFs) تسجل ثاني أعلى موجات ورود استثمارات أسبوعية حتى الآن

صندوق IBIT -التابع لشركة بلاك روك (BlackRock)- يتلقى استثماراتٍ بقيمة 1.8 مليار دولار رفعت إجمالي قيمة الأصول الخاضعة لإدارته إلى 96.2 مليار دولار، مُوسّعاً الفارق بينه وبين صندوق FBTC -التابع لشركة فيديليتي (Fidelity)- بتسجيله ورود استثماراتٍ بقيمة 692 مليون دولار.

تلقت صناديق التداول الفوري لعملة بيتكوين (Bitcoin) في البورصة (Bitcoin Spot ETFs) الأسبوع الماضي استثماراتٍ إضافية بقيمة 3.24 مليار دولار، مُسجلةً ثاني أعلى مستويات الاستثمارات الواردة أسبوعياً منذ إطلاقها في كانون الأول/يناير 2024، ليعكس هذا الارتفاع تجدد طلب المستثمرين بالتزامن مع تسجيل سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) مستوياتٍ عليا جديدة.

وكشفت بيانات موقع SoSoValue تسجيل ورود استثماراتٍ أسبوعية أعلى لمرة واحدة فقط خلال الأسبوع الممتد من 16 إلى 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2024 بقيمةٍ بلغت 3.38 مليار دولار، حيث ساهمت الارتدادة الأخيرة بوضع حدٍّ لموجة خروج الاستثمارات المُسجَّلة الأسبوع الماضي، والتي بلغت قيمتها 902 مليون دولار، ليرتفعَ صافي الاستثمارات الواردة على مدار آخر 4 أسابيع مقترباً من 4 مليار دولار.

وقد هيمَن صندوق iShares Bitcoin Trust (IBIT) على موجة ورود الاستثمارات بتلقيه استثماراتٍ بقيمة 1.8 مليار دولار، لتُصبح القيمة الإجمالية للأصول الخاضعة لإدارته حالياً 96.2 مليار دولار في تأكيد على موقعه الريادي بين منافسيه، فيما سجَّل صندوق FBTC -ثاني ترتيب الـ ETFs من حيث القيمة الإجمالية للأصول الخاضعة لإدارته- ورود استثماراتٍ بقيمة 692 مليون دولار، أي نحوَ 38% ممّا تلقاه صندوق IBIT.

وتيرة تلقي صناديق التداول الفوري لعملة بيتكوين في البورصة (Bitcoin Spot ETFs) للاستثمارات تسرّع الانطلاقة وتدفع سعرها لتجاوز 125,000$

يميل نشاط التداول بشكلٍ ملحوظٍ نحو صندوق IBIT الذي شهد تداول أسهمٍ بمليارات الدولارات بشكلٍ يومي، فيما بلغت أحجامُ تداول صندوق FBTC ذروتها عند 715 مليون دولار، ليَصِف مُحللون صندوق شركة BlackRock (IBIT) بالأداة الاستثمارية المفضلة للمشاركة المؤسساتية.

وتزامن ورود هذه الاستثمارات مع ارتفاع سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) متجاوزاً 125,000$ أمس الأحد مخترقاً ذروته التاريخية السابقة المُسجَّلة في آب/أغسطس صوبَ 124,000$، لتأتي انطلاقته مُتسقةً مع سمعة شهر تشرين الأول/أكتوبر الصاعد لعملة بيتكوين (Bitcoin)؛ حيث ارتفع سعرُها بنسبة 10% حتى الآن خلاله.

🚀 Bitcoin surged to a new all-time high above $125,700 on Sunday morning, breaking past its previous record of $124,500 set in August.#Bitcoin #Cryptohttps://t.co/ujDxDEvPFm — Cryptonews.com (@cryptonews) October 5, 2025

كما سجَّل يوم الجمعة الماضية مساهمة استثماراتٍ بقيمة 985 مليون دولار في رفع إجمالي الاستثمارات الأسبوعية الواردة، ليحتلَّ المرتبة الثانية من حيث أعلى مستويات الاستثمارات اليومية الواردة بعد سابقه المسجل بتاريخ 6 كانون الثاني/يناير بعد تلقي استثماراتٍ بقيمة 987 مليون دولار، لتُساهم الارتدادة الخاطفة في إكساب انطلاقة سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) زخماً واضحاً، وتُرسّخ الارتباط بانطلاقة تشرين الأول/أكتوبر الصاعد التي يترقبها المتداولون سنوياً.

الإغلاق الحكومي الأمريكي يدفع المستثمرين باتجاه أصول الملاذ الآمن كالذهب وعملة بيتكوين (Bitcoin)

صرّح مُحللون أن الإغلاق الحكومي الأمريكي قد يدفع رؤوس الأموال نحو أصول الملاذ الآمن كالذهب وعملة بيتكوين (Bitcoin)؛ حيث سجل سعر الذهب هذا الأسبوع قمة تاريخية جديدة، كما استفادت عملة بيتكوين (Bitcoin) من ورود استثماراتٍ مشابهةٍ تعكس حذر المستثمرين في مواجهة التوترات السياسية.

فيما تراجعت أرصدة منصات التداول المركزية (CEXs) الإجمالية من عملة بيتكوين (Bitcoin) إلى أدنى مستوياتها في 6 سنوات (مسجلةً 2.83 مليون عملة BTC)، ليُسهم تراجع معروضها المتاح للتداول في تضخيم ضغوط الشراء وتأثير تلقي الصناديق المتداولة في البورصة (ETFs) استثماراتٍ إضافية مُعززاً الزخمَ الصاعد للعملة.

من جانبهم، يرى مراقبو السوق أن مستوى 117,300$ يُمثل دعماً قوياً لسعر عملة بيتكوين (Bitcoin) مع إمكانية استمراره بالارتفاع إلى 140,000$ في حالة اكتساب زخم إضافي. ينبع هذا التفاؤل من اجتماع تلقي الصناديق المتداولة في البورصة مستوياتٍ قياسية من الاستثمارات مع انكماش المعروض، ليكشف أداء سعر العملة مؤخراً سرعة تبدل المزاج العام للسوق تجاه الـ Bitcoin Spot ETFs، وبخاصةٍ بعدَ أن سجلت الأسبوع الماضي موجة خروج مكثفةٍ للاستثمارات، لكنّها عادت للارتداد هذا الأسبوع لتُعزز الثقة باستمرار الإقبال المؤسساتي.

أخيراً، ينظر المستثمرون إلى تزايد هيمنة صندوق IBIT وتسارع وتيرة ورود الاستثمارات كدليلٍ على مساهمة صناديق عملة بيتكوين (Bitcoin) المتداولة في البورصة (BTC Spot ETFs) في إعادة تشكيل ملامح السوق.