تقرير: الجهات التنظيمية الأمريكية تدرس أنماط التداول التي سبقت إعلان الشركات عن إنشاء خزائن كريبتو

عادةً ما ارتفعت أسعار أسهم الشركات قبل الإعلان عن خططها لإنشاء خزائن كريبتو، ما أثار مخاوف بشأن تسريباتٍ من مصادر داخلية مطلعةٍ ودفعَ الجهات التنظيمية لفتح تحقيقات.

أفادت صحيفة وول ستريت جورنال (WSJ) أمس الخميس بأن الجهات التنظيمية الأمريكية تُحقق في التقلبات الحادة لأسعار الأسهم التي سبقت كشف الشركات عن خططها في جمع استثماراتٍ لشراء الأصول الرقمية وضمّها إلى خزائنها.

فقد أكدت مصادرُ مُطلعةٌ للصحيفة تواصل لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) وهيئة تنظيم القطاع المالي (FINRA) مع ما يفوق 200 شركةٍ أعلنت هذا العام عن إنشاء خزائن كريبتو، حيث حذَّر مسؤولوها الشركات من احتمالية انتهاكها القواعد المتعلقة بتداول معلوماتٍ جوهرية غير معلنةٍ للعامة بشكلٍ انتقائي.

يأتي هذا التدقيق وسط موجةٍ من اتجاه الشركات لاعتماد إستراتيجية إنشاء خزائن للأصول الرقمية في اتباع لنهج شركة ستراتيجي- (Strategy) المعروفة سابقاً باسم ميكروستراتيجي (MicroStrategy)- الناجح، حيث أعلنت عشرات الشركات العاملة خارج قطاع الكريبتو عن خططٍ لجمع تمويلٍ مخصص لتجميع أرصدة عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC).

According to the Wall Street Journal, U.S. regulators have flagged unusual trading activity ahead of crypto-treasury announcements by some companies. The SEC and Finra suspect potential violations of Regulation Fair Disclosure (Reg FD) and have issued inquiry letters, which… — Wu Blockchain (@WuBlockchain) September 25, 2025

الهوس بإنشاء خزائن الكريبتو تشعل موجة جمع تمويل بقيمة 20 مليار دولار

تسارَع هذا التوجّه مطلع عام 2025 بعد أن أصدر ترامب أمراً تنفيذياً يقضي بإنشاء احتياطيات إستراتيجية وطنية من عملة بيتكوين (Bitcoin)، لتكشف لاحقاً أكثرَ من 60 شركةٍ تعمل في قطاعاتٍ متنوعةٍ -تشمل البرمجيات والألعاب والتكنولوجيا الحيوية والطاقة- عن خططٍ لتخصيص بعض احتياطيات ميزانياتها العمومية للاستثمار في الأصول الرقمية.

يُذكر أن هذه الشركات مجتمعةً استهدفت جمع تمويل بقيمة تفوق 20 مليار دولار عبر طرح أسهم للبيع وسندات دين قابلةٍ للتحويل النقدي، بالإضافة إلى العروض الخاصة. تهدف هذه الخطط إلى التحوّط ضد التضخم، وجذب المستثمرين الشباب، ومواكبة المكاسب الكبيرة التي حققتها أوائل الشركات اتباعاً لهذا النهج.

لكنّ أسعارَ أسهمها غالباً ما شهدت ارتفاعاً خلال فترة ما قبل إعلان هذه الخطط، وتضاعفت قيمة بعضها بنسبة 200% وأحياناً بما يصل إلى 300%، لتثير هذه الانطلاقات السعرية غير المبررة تساؤلاتٍ حول إمكانية تسريب بعض المُطلعين تفاصيل معينة أو توفير معلوماتٍ سرية لبعض المستثمرين، ما دفع الجهات التنظيمية للتدخّل.

مشتريات الكريبتو المؤسساتية تُحفّز ارتفاع أسعار الأسهم، وتثير انتباه لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) وهيئة تنظيم القطاع المالي (FINRA)

تُمثل مجموعة ترامب للإعلام والتكنولوجيا (TMG) إحدى أبرز الحالات، فقبل إفصاحها بتاريخ 27 أيار/مايو عن خططها لجمع تمويل بقيمة 2.5 مليار دولار لإنشاء خزانة عملة بيتكوين (Bitcoin)، مرَّ سعرُ سهمها بأسبوع من التقلبات غير المعتادة، خاصةً وأنّ هذا الإفصاح يضع الشركة في مصاف أكبر الشركات امتلاكاً لأرصدة العملة مع شركتي Strategy وMarathon Digital Holdings، لتُسارع الجهات التنظيمية إلى رصد تداولاتٍ مشبوهة.

كما اتّبعت شركة GameStop نهجاً مشابهاً، فقد كشف عملاق متاجر التجزئة بتاريخ 28 أيار/مايو عن خطط لشراء كميات من عملة بيتكوين (Bitcoin) بقيمة 500 مليون دولار، لكنّ سعر سهم الشركة كان قد ارتفع بنسبة 40% في جلسات التداول الثلاث التي سبقت إعلان الخبر، ليعكف مسؤولو لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) على فحص أوامر شراء مُجمّعةٍ مرتبطةٍ بموزّعي الشركة، فيما تُراجع هيئة تنظيم القطاع المالي (FINRA) المُحادثات مع شركات الوساطة.

من جانبها، لفتت شركة التكنولوجيا الحيوية MEI Pharma الانتباه في تموز/يوليو عندما تضاعف سعر سهمها تقريباً خلال الأيام الأربعة التي سبقت إعلانها عن خططٍ لتخصيص ربع احتياطياتها النقدية لتجميع أرصدة عملة لايتكوين (Litecoin-LTC)، والذي جاء مصحوباً بنشاطٍ قوي وغير معتاد لأوامر الشراء، ليعكفَ المحققون على مراجعة مدى تسبب الإفصاحات المقتضبة للمستثمرين بانتهاك قواعد الإفصاح.

تمويل إعادة شراء الأسهم بالديون يعكس ضغوط الشركات الساعية إلى تحقيق مكاسب من الأصول الرقمية

في تحولٍ لافت، اتجهت شركة SharpLink Gaming -إحدى شركات التسويق المتواضعة والمتخصصة بالمراهنات الرياضية وأنشطة الألعاب على الإنترنت- إلى اعتماد نهج إنشاء خزينةٍ خاصةٍ بعملة إيثيريوم (Ethereum-ETH) منتصف عام 2025. وفي 28 أيار/مايو، شهد سعر سهمها ارتفاعاً بنحو 433% في جلسة تداول واحدة وفقاً لبيانات السوق.

لكنّ الهوس الذي عمَّ الشركات الصغيرة والمتوسطة بإنشاء خزائن احتياطيات الكريبتو بدأ بإظهار مكامن ضعفٍ، فالعديد من الشركات التي كانت قبل أشهر فقط تفاخر بممتلكاتها من العملات الرقمية اتجهت حالياً إلى إطلاق حملاتٍ لإعادة شراء أسهمها -عبر الاستدانة غالباً- بهدف مواجهة تراجع أسعارها المستمر.

وفي بعض الحالات، تراجعت قيمة حيازات بعضها من عملة بيتكوين (Bitcoin) إلى ما دون القيمة المدوّنة في ميزانياتها العمومية، لتلقي هذه الفجوة الضوء على تزايد شكوك المستثمرين بشأن مدى قدرة إستراتيجيات خزائن الأصول الرقمية على توفير قيمةٍ إضافيةٍ مُستدامة.