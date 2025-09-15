الولايات المتحدة قد تطلق احتياطياً إستراتيجياً من بيتكوين (Bitcoin-BTC) هذا العام، بحسب مسؤول في جالاكسي (Galaxy)

صرّح ثورن بأن السوق أغفلت احتمالية حدوث ذلك، مُضيفاً أنّ الحكومة الأمريكية قد تُعلن قريباً عن امتلاكها لعملة بيتكوين (Bitcoin) بشكلٍ رسمي كأصلٍ إستراتيجي.

يرى أليكس ثورن مدير الأبحاث في شركة Galaxy Digital أن الولايات المتحدة قد تُضفي طابعاً رسمياً على الاحتياطي الإستراتيجي من عملة بيتكوين (Bitcoin) الذي طال انتظاره، ربّما قبل نهاية عام 2025.

نقاط رئيسية يُشير أليكس ثورن من شركة Galaxy إلى إمكانية إعلان الولايات المتحدة عن احتياطي عملة بيتكوين (Bitcoin) إستراتيجي قبل نهاية العام.

وقّع ترامب بالفعل أمراً تنفيذياً مع سعي المشرّعين للحصول على تقرير جدوى.

قد تؤدي التأخيرات إلى تخلف الولايات المتحدة عن الركب بينما تتقدّم دول مثل قيرغيزستان وإندونيسيا.

أفاد ثورن في منشور له على منصة X هذا الأسبوع بأن السوق أغفل هذا الاحتمال، مُسلّطاً الضوء على الزخم المتزايد حول هذه المبادرة. وأضاف قائلاً: “قد تُعلن الحكومة الأمريكية عن امتلاكها رسمياً عملة بيتكوين (Bitcoin) كأصلٍ إستراتيجي، مع أنّ السوق يُقلل تماماً احتمالية حدوث مثل هذا الإعلان”.

ترامب يوقع على أمر تنفيذي لتأسيس احتياطي إستراتيجي من بيتكوين (Bitcoin)

في شهر آذار/مارس، وقّع الرئيس ترامب على أمر تنفيذي يسمح بإنشاء احتياطي إستراتيجي من عملة بيتكوين (Bitcoin) ومخزون أصول رقمية للولايات المتحدة.

وفي حين لم يتم الكشف عن إستراتيجية تفصيليةٍ بعدُ، إلا أن النشاطات الأخيرة تشير إلى تحركاتٍ خلف الكواليس.

ففي هذا الأسبوع، طرَح مُشرّعون مشروعَ قانون يطلب من وزارة الخزانة الأمريكية تقييم الجدوى الفنية والإستراتيجية للاحتياطي.

وأشار تقرير ترامب حول سياسة العملات الرقمية -الصادر في تموز/يوليو- بصورة مقتضبةٍ إلى موضوع الاحتياطي، لكنّ مُطّلعين يؤكدون أنه يمثل أولوية لدى الرئيس الأمريكي.

مع ذلك، لا يرى الجميع في عام 2025 موعداً مُحتملاً لهذا الإطلاق، ويعتقد ديف فايسبرجر (Dave Weisburger) الرئيس السابق لـ CoinRoutes، أن الإطلاق قد يأتي عام 2026.

yes, i mean the U.S. government announcing, not bessent’s offhand comment on tv



that comment gave us hints of where they think the size of the reserve stands but is not a formal announcement of the SBR https://t.co/ADxguLJ8vH — Alex Thorn (@intangiblecoins) September 11, 2025

ويشير فايسبرجر إلى أن الإدارة قد تفضل تجميع كمياتٍ من عملة بيتكوين (Bitcoin) بتكتم قبل الإعلان عن أي شيء.

في المقابل، يُحذر البعض من تداعيات التأخير المحتملة. فقد أكد سامسون ماو (Samson Mow) الرئيس التنفيذي لشركة Jan3 مراراً أن الولايات المتحدة تخاطر بالتخلف عن الركب إذا لم تتحرّك قريباً.

عالمياً، يتزايد الاهتمام بالاحتياطيات السيادية لعملة بيتكوين (Bitcoin). ففي هذا الأسبوع، تقدمت قرغيزستان بتشريعاتٍ لإنشاء احتياطي خاص بها من العملات الرقمية، كما اجتمعت مجموعةٌ مناصرة لعملة بيتكوين (Bitcoin) في إندونيسيا مؤخراً بمسؤولين لإقناعهم بإستراتيجية مشابهة.

ومع توجه دول منافسةٍ نحو تبنّي إستراتيجياتٍ وطنية لبيتكوين (Bitcoin)، تضيف توقعات ثورن ثِقلاً إلى التكهنات المتنامية بأن الولايات المتحدة قد تنضم إلى هذا السباق قريباً.

شركة Strategy تتفوق بامتلاكها 636,505 عملة بيتكوين (Bitcoin)

في الوقت الذي تدرس فيه الولايات المتحدة إطلاق احتياطي إستراتيجي من عملة بيتكوين (Bitcoin)، تُواصل العديد من الشركات إضافة عملة بيتكوين (Bitcoin) إلى ميزانياتها العمومية.

وتستحوذ شركة Strategy التابعة تحت إدارة مايكل سايلور (Michael Saylor) حالياً على 636,505 عملة بيتكوين (Bitcoin)، ما يجعلها أكبر شركةٍ مالكةٍ للعملة بفارق كبير.

فيما تظل شركة مارا القابضة (MARA Holdings) لتعدين بيتكوين تحتل المرتبة الثانية بـ 52,477 عملة بيتكوين (Bitcoin)، بعد أن أضافت 705 عملة بيتكوين (Bitcoin) في آب/أغسطس.

من جانبهم، يسجل اللاعبون الجدد حضوراً متسارعاً. فقد جمعت شركة XXI -التي أسسها جاك مالرز الرئيس التنفيذي لشركة سترايك (Strike) 43,514 عملة بيتكوين (Bitcoin)، فيما تحتفظ شركة Bitcoin Standard Treasury Company بـ 30,021 بيتكوين (Bitcoin).

وتشمل قائمة اللاعبين البارزين الآخرين كلاً من: بورصة العملات الرقمية Bullish برصيد 24,000 عملة بيتكوين (Bitcoin)، وMetaplanet برصيد 20,000 عملة بيتكوين (Bitcoin)، إلى جانب شركاتٍ عامةٍ مُدرجةٍ مثل Riot Platforms وTrump Media & Technology Group وCleanSpark وCoinbase.

وقد أدّت موجة التجميع هذه إلى إثارة التكهنات حول حدوث صدمة عرض. فمع بقاء 5.2% فقط من إجمالي المعروض الثابت من عملة بيتكوين (Bitcoin) -الذي يبلغ 21 مليوناً- ليتم تعدينه، قد يؤدي استمرار الطلب من الشركات إلى رفع الأسعار أكثر.

كذلك، تطمح بعض الشركات إلى أهدافٍ أعلى من ذلك بكثير. فقد وضعت Metaplanet اليابانية وSemler Scientific ومقرها الولايات المتحدة أهدافاً تبلغ 210,000 و105,000 عملة بيتكوين (Bitcoin) على التوالي بحلول عام 2027، أي ما يعادل عشرة إلى عشرين ضعف ما تمتلكه حالياً.

أما خارج الولايات المتحدة، فتمتلك 120 شركة عامة الآن عملة بيتكوين (Bitcoin). وتُعَد كندا والمملكة المتحدة وهونج كونج والمكسيك وجنوب أفريقيا والبحرين من بين الدول التي تتزايد فيها ملكية الشركات لعملة بيتكوين (Bitcoin).