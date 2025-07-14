الولايات المتحدة والإمارات تتصدّران قائمة وظائف الكريبتو عالمياً من حيث الرواتب والطلب وفقاً لإحدى الدراسات

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جاءت الهند وسنغافورة في المركزين الثالث والرابع ضمن سوق وظائف الكريبتو العالمي، مدفوعتين بالتوسع وتوافر الخبرات والاهتمام المتزايد بمهن البلوكتشين.

بالتزامن مع ازدياد الاهتمام بالأصول الرقمية وتجاوز سعر عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC) حاجز 122,000$ لأول مرة في 14 تموز/يوليو، اكتسبَت سوق الوظائف المتعلقة بقطاع الكريبتو العالمي زخماً، حيث كشفت دراسةٌ حديثةٌ صادرة عن منصة Taurex عن أفضل الدول من حيث الفرص الوظيفية المُتاحة ضمن القطاع، والتي تجمَع بين الرواتب الجيدة وتوافر الوظائف والساحة التنظيمية الداعمة.

كذلك، كشف تقرير الدراسة تصدّر الولايات المتحدة المراكز كأكبر نُظم الكريبتو التقنية عالمياً، حيث تُوفر 292 وظيفة نشطة في قطاع الكريبتو بمتوسط راتب سنوي يبلغ 148,100$، لتنافس هذه الوظائف أفضل المناصب في القطاع المالي التقليدي، كما تَستضيف البلاد 170 شركة كريبتو، في دلالةٍ على توافر بنية تحتية راسخةٍ وسياساتٍ تنظيميةٍ مُشجعة.

الإمارات تتصدر قائمة تملك أرصدة عملة بيتكوين (Bitcoin)، والهند تتصدر عدد الشركات والمستخدمين

في الوصافة أتت الإمارات العربية المتحدة (UAE) كقوة صاعدة في هذا المجال، فهي تُوفر ثاني أعلى متوسطٍ للرواتب عالمياً عند 111,483$، إضافة إلى احتلالها المرتبة الأولى عالمياً من حيث معدل امتلاك أرصدة عملة بيتكوين (Bitcoin) بنحو 27% من السكان، إضافة إلى تواصل الاهتمام بالبحثِ عن وظائف الكريبتو، ما يَعكس جاذبيتها للخبرات المحلية والدولية.

المصدر: Taurex

وفي المرتبة الثالثة، تأتي الهند بفضل مُساهمتها الهائلة، حيث تستضيف أكبرَ عدد من شركات الكريبتو عالمياً بواقع 173 شركة، كما تضمُّ أكبرَ أعداد مالكي عملة بيتكوين (Bitcoin). ورغم أن متوسط الرواتب لا يتجاوز 83,687$، لكن وفرة المواهب وازدهار النظام التقني للشركات الناشئة يُعززان موقعها كمنافس رئيسي عالمياً.

فيما جاءت سنغافورة رابعة الترتيب بتوفيرها 72 وظيفة نشطة بمتوسط رواتب يتجاوز 100,000$، فضلاً عن تصدّرها دول العالم من حيث الاهتمام بالبحث عن وظائف الكريبتو، في دلالةٍ على توفر مُجتمع تقني قوي يسعى إلى ترك بصمته في عالم الويب الثالث (Web3).

الرواتب العالية والدعم التنظيمي يَدعمان الموقع التنافسي لأوروبا

تُكمِل المملكة المتحدة قائمة الدول الخمس الأعلى ترتيباً، مع 66 وظيفة نشطة ومتوسط رواتب يبلغ 97,204$، فهي تمتاز بساحةٍ تنظيميةٍ مستقرة واهتمام كبير بالقطاع، ما يَجعلها الوجهة الأوروبية الأكثرَ جاذبية لخبرات الكريبتو.

كما شملت قائمة العشرة الأوائل كلاً من كندا وسويسرا وألمانيا، وتُقدم جميعُها رواتبَ تتجاوز 100,000$ وتتمتع بقوانين تنظيمية قوية؛ وقد تصدّرت سويسرا القائمة من حيث القوانين التنظيمية بتقييم 9.5 نقطة، فيما تصدرت ألمانيا الساحة الأوروبية بأعداد الوظائف النشطة البالغة 84 وظيفة.

الأسواق الناشئة مثل بولندا تنافس المراكز العالمية الراسخة في وظائف الكريبتو

باستعراض بقية قائمة العشرة الأوائل، جاءت هونج كونج في المركز التاسع، تلتها بولندا في ذيل الترتيب، وتتواصل أنشطة هونج كونج في قطاع الكريبتو بفضل رواتبها التنافسية وازدياد اهتمام الباحثين عن وظائف. أما بولندا، فقد احتلت موقعاً متقدماً من حيث عدد الوظائف النشطة عند 157 وظيفة، إلا أن متوسط الرواتب بقيَ متواضعاً دون 62,000$.

ومع تجاوز القيمة السوقية لقطاع الكريبتو 3.8 تريليون دولار وبلوغ سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) مستوياتٍ غيرَ مسبوقةٍ، يزداد الطلب على أصحاب كفاءات البلوكتشين المتخصصة؛ فمن الرواتب المرتفعة إلى ازدياد فرص العمل وتحسّن الوضوح التنظيمي، أصبَحت مهن الكريبتو وجهة عالمية وسَط تسابق الدول لاستقطاب أفضل الكفاءات العالمية.